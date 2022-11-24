تركيا تهدد بعملية برية في سوريا رغم تحذيرات واشنطن وموسكو، والصين تفرض إغلاقاً عاماً في تشنغتشو بعد تفش غير مسبوق لكورونا

مواجهة مهمة اليوم فهل ستحمل مفاجآت جديدة للبرازيل والبرتغال؟
البرازيل تواجه اليوم في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة المنتخب الصربي، فهل ستعيد البرازيل مجدها الذي غاب منذ 2002، وهل ستجتاز المواجهة مع دوشان فلاهوفيتش ورفاقه؟
سيتضمن برنامج اليوم المجموعة السابعة:
في العاشرة صباحا بتوقيت غرينتيش تلعب سويسرا مقابل الكاميرون على ملعب الجنوب.
أما البرزايل فستواجه فريق صربيا في الساعة السابعة على ملعب لوسيل.
ومن المجموعة الثامنة:
تلتقي الأوروغواي مع كوريا الجنوبية في الساعة الواحدة على ملعب المدينة التعليمية.
أما في الرابعة فتقابل البرتغال - غانا على ملعب 974.
وتختتم مساء اليوم الخميس الجولة الأولى من دور المجموعات.
عاجلانطلاق الجلسة السابعة في البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس الجمهوريّة اللبناني، دون معطيات إيجابية للخروج من أزمة الشغور السياسي
فيروس كورونا: الصين تفرض إغلاقاً عاماً في تشنغتشو في وسط البلاد
بعد الاحتجاجات العنيفة
فرضت السلطات في تشنغتشو، المدينة الواقعة في وسط الصين وتضم مصنعا ضخما لهواتف آيفون، إغلاقا عاما شمل العديد من أحياء وسط المدينة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأثار تفشّي الفيروس احتجاجات عنيفة وحالة ذعر، إذ فرض حصار كامل على من لا يستطيع إثبات خلوه من المرض من سكان وسط المدينة، كما فرض عليهم الحصول على إذن من السلطات المحلية، ونصحوا بعدم مغادرة منازلهم "إلا عند الضرورة".
ومن المقرر أن تسري تلك القيود اعتبارا من منتصف ليل الخميس-الجمعة، وتستمر لمدة خمسة أيام، وتشمل 6 ملايين شخص، أي نصف سكان المدينة تقريباً.
ويفرض القرار الذي صدر أمس على جميع السكان القاطنين في 8 مناطق في المدينة إجراء اختبار "بي سي آر" يومي وعلى مدار أيام الإغلاق العام الخمسة .
ويتزامن هذا الإجراء مع تظاهر مئات العمال في أكبر مصنع لهواتف آيفون الأمريكية في المدينة الذي يخضع لقيود صارمة لمكافحة الوباء.
ويعمل في هذا المصنع الضخم أكثر من 200 ألف شخص يتم إيواؤهم بصورة عامة في الموقع، وفرضت عليهم تدابير حجر منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول بعد الكشف عن وجود بؤرة من الإصابات.
لكنّ الإجراءات التي فرضتها السلطات الأربعاء لا تسري على هذا المصنع لأنه لا يقع ضمن الأحياء المركزية للمدينة.
وأعلنت الصين أنّ عدد الإصابات اليومية الجديدة بلغت رقما غير مسبوق منذ بدء تفشي الفيروس قبل حوالي ثلاث سنوات، وذلك على الرّغم من الإجراءات الصارمة التي تفرضها السلطات.
وسجّلت مدينة تشنغتشو 675 إصابة جديدة بكوفيد الخميس، لكنّ الغالبية العظمى من هذه الحالات كانت بدون أعراض.
أردوغان يقول إن تركيا ستشن عملية برية في سوريا عندما يكون ذلك مناسبا
بعد أربعة أيام من الضربات في سوريا والعراق، قالت تركيا إنها تخطط لشن عملية برية على وحدات حماية الشعب الكردية السورية.
وحذر الرئيس رجب طيب أردوغان من أن الضربات التي قال وزير دفاعه إنها "قضت على 254 إرهابيا " كانت البداية فقط.
وقال إن تركيا مصممة أكثر من أي وقت مضى على تأمين حدودها الجنوبية من خلال "ممر أمني" ، مع ضمان وحدة الأراضي السورية والعراقية.
وحملت تركيا الجماعات الكردية مسؤولية الهجوم المميت في اسطنبول في الأسبوع الماضي، رغم نفي وحدات حماية الشعب الكردية ضلوعها في تلك الهجمات.
وحذرت وزارة الدفاع الأمريكية من تبعات الهجمات التركية، وطلبت روسيا من تركيا بعد جولة جديدة من المحادثات بشأن سوريا مع وفدين تركي وإيراني في كازاخستان، الامتناع عن هجوم بري واسع النطاق في سوريا.
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كأس العالم 2022: من يواجه من اليوم؟
مواجهة مهمة اليوم فهل ستحمل مفاجآت جديدة للبرازيل والبرتغال؟
البرازيل تواجه اليوم في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة المنتخب الصربي، فهل ستعيد البرازيل مجدها الذي غاب منذ 2002، وهل ستجتاز المواجهة مع دوشان فلاهوفيتش ورفاقه؟
سيتضمن برنامج اليوم المجموعة السابعة:
في العاشرة صباحا بتوقيت غرينتيش تلعب سويسرا مقابل الكاميرون على ملعب الجنوب.
أما البرزايل فستواجه فريق صربيا في الساعة السابعة على ملعب لوسيل.
ومن المجموعة الثامنة:
تلتقي الأوروغواي مع كوريا الجنوبية في الساعة الواحدة على ملعب المدينة التعليمية.
أما في الرابعة فتقابل البرتغال - غانا على ملعب 974.
وتختتم مساء اليوم الخميس الجولة الأولى من دور المجموعات.
عاجلانطلاق الجلسة السابعة في البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس الجمهوريّة اللبناني، دون معطيات إيجابية للخروج من أزمة الشغور السياسي
فيروس كورونا: الصين تفرض إغلاقاً عاماً في تشنغتشو في وسط البلاد
بعد الاحتجاجات العنيفة فرضت السلطات في تشنغتشو، المدينة الواقعة في وسط الصين وتضم مصنعا ضخما لهواتف آيفون، إغلاقا عاما شمل العديد من أحياء وسط المدينة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأثار تفشّي الفيروس احتجاجات عنيفة وحالة ذعر، إذ فرض حصار كامل على من لا يستطيع إثبات خلوه من المرض من سكان وسط المدينة، كما فرض عليهم الحصول على إذن من السلطات المحلية، ونصحوا بعدم مغادرة منازلهم "إلا عند الضرورة".
ومن المقرر أن تسري تلك القيود اعتبارا من منتصف ليل الخميس-الجمعة، وتستمر لمدة خمسة أيام، وتشمل 6 ملايين شخص، أي نصف سكان المدينة تقريباً.
ويفرض القرار الذي صدر أمس على جميع السكان القاطنين في 8 مناطق في المدينة إجراء اختبار "بي سي آر" يومي وعلى مدار أيام الإغلاق العام الخمسة .
ويتزامن هذا الإجراء مع تظاهر مئات العمال في أكبر مصنع لهواتف آيفون الأمريكية في المدينة الذي يخضع لقيود صارمة لمكافحة الوباء.
ويعمل في هذا المصنع الضخم أكثر من 200 ألف شخص يتم إيواؤهم بصورة عامة في الموقع، وفرضت عليهم تدابير حجر منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول بعد الكشف عن وجود بؤرة من الإصابات.
لكنّ الإجراءات التي فرضتها السلطات الأربعاء لا تسري على هذا المصنع لأنه لا يقع ضمن الأحياء المركزية للمدينة. وأعلنت الصين أنّ عدد الإصابات اليومية الجديدة بلغت رقما غير مسبوق منذ بدء تفشي الفيروس قبل حوالي ثلاث سنوات، وذلك على الرّغم من الإجراءات الصارمة التي تفرضها السلطات.
وسجّلت مدينة تشنغتشو 675 إصابة جديدة بكوفيد الخميس، لكنّ الغالبية العظمى من هذه الحالات كانت بدون أعراض.
أردوغان يقول إن تركيا ستشن عملية برية في سوريا عندما يكون ذلك مناسبا
بعد أربعة أيام من الضربات في سوريا والعراق، قالت تركيا إنها تخطط لشن عملية برية على وحدات حماية الشعب الكردية السورية.
وحذر الرئيس رجب طيب أردوغان من أن الضربات التي قال وزير دفاعه إنها "قضت على 254 إرهابيا " كانت البداية فقط. وقال إن تركيا مصممة أكثر من أي وقت مضى على تأمين حدودها الجنوبية من خلال "ممر أمني" ، مع ضمان وحدة الأراضي السورية والعراقية.
وحملت تركيا الجماعات الكردية مسؤولية الهجوم المميت في اسطنبول في الأسبوع الماضي، رغم نفي وحدات حماية الشعب الكردية ضلوعها في تلك الهجمات.
وحذرت وزارة الدفاع الأمريكية من تبعات الهجمات التركية، وطلبت روسيا من تركيا بعد جولة جديدة من المحادثات بشأن سوريا مع وفدين تركي وإيراني في كازاخستان، الامتناع عن هجوم بري واسع النطاق في سوريا.