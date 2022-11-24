تركيا تهدد بعملية برية في سوريا رغم تحذيرات واشنطن وموسكو، والصين تفرض إغلاقاً عاماً في تشنغتشو بعد تفش غير مسبوق لكورونا

بعد الاحتجاجات العنيفة فرضت السلطات في تشنغتشو، المدينة الواقعة في وسط الصين وتضم مصنعا ضخما لهواتف آيفون، إغلاقا عاما شمل العديد من أحياء وسط المدينة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأثار تفشّي الفيروس احتجاجات عنيفة وحالة ذعر، إذ فرض حصار كامل على من لا يستطيع إثبات خلوه من المرض من سكان وسط المدينة، كما فرض عليهم الحصول على إذن من السلطات المحلية، ونصحوا بعدم مغادرة منازلهم "إلا عند الضرورة".

ومن المقرر أن تسري تلك القيود اعتبارا من منتصف ليل الخميس-الجمعة، وتستمر لمدة خمسة أيام، وتشمل 6 ملايين شخص، أي نصف سكان المدينة تقريباً.

ويفرض القرار الذي صدر أمس على جميع السكان القاطنين في 8 مناطق في المدينة إجراء اختبار "بي سي آر" يومي وعلى مدار أيام الإغلاق العام الخمسة .

ويتزامن هذا الإجراء مع تظاهر مئات العمال في أكبر مصنع لهواتف آيفون الأمريكية في المدينة الذي يخضع لقيود صارمة لمكافحة الوباء.

ويعمل في هذا المصنع الضخم أكثر من 200 ألف شخص يتم إيواؤهم بصورة عامة في الموقع، وفرضت عليهم تدابير حجر منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول بعد الكشف عن وجود بؤرة من الإصابات.

لكنّ الإجراءات التي فرضتها السلطات الأربعاء لا تسري على هذا المصنع لأنه لا يقع ضمن الأحياء المركزية للمدينة. وأعلنت الصين أنّ عدد الإصابات اليومية الجديدة بلغت رقما غير مسبوق منذ بدء تفشي الفيروس قبل حوالي ثلاث سنوات، وذلك على الرّغم من الإجراءات الصارمة التي تفرضها السلطات.

وسجّلت مدينة تشنغتشو 675 إصابة جديدة بكوفيد الخميس، لكنّ الغالبية العظمى من هذه الحالات كانت بدون أعراض.