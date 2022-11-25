العلماء يتوصلون إلى لقاح يحمي من جميع أنواع الإنفلونزا المعروفة، وفي كأس العالم اليوم لقاء صعب اليوم بين قطر والسنغال

حقق العلماء انجازا كبيرا إذ توصلوا إلى لقاح ضد جميع أنواع الأنفلونزا العشرين المعروفة.

يعتمد اللقاح على تقنية "إم آر إن إي" وهي نفس التقنية التي استخدمت بنجاح لإنتاج لقاح كوفيد.

أجريت تجارب اللقاح حتى الآن على الحيوانات فقط، وسيطرح الآن للتجربة على الإنسان.

ويقول الخبراء إن اللقاح يتضمن جميع جينات الفيروسات التي تسبب الإنفلونزا بمختلف أنواعها، وسيكون قادرا على حماية الإنسان من أي سلالة جديدة من الفيروس قد تؤدي إلى وباء.

واللقاحات الحالية طورت لتقاوم الطفرات الجديدة فقط لكنها غير قادرة على الأغلب على توفير حماية أكبر للإنسان.