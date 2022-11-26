في كأس العالم 2022 قطر تودع المونديال بعد تعادل هولندا مع الإكوادور والسعودية تقابل اليوم بولندا وتونس تقابل أستراليا

عاجلكأس العالم 2022: انطلاق مباراة تونس أمام أستراليا وفوز تونس يعزز فرصة بلوغها الدور الثاني
أمطار العراق: مقتل طفلين بسبب السيول في محافظة كركوك وإغلاق المدارس في كردستان
أسفرت السيول الناتجة عن هطور الأمطار الغزيرة عن مقتل طفلين في قرية "حصار الكبير" التي تبعد مسافة 10 كيلومترا جنوب شرق محافظة كركوك.
واجتاحت السيول مناطق عديدة في محافظة كركوك شمال العراق، بسبب الأمطار الغزيرة التي استمرت منذ صباح يوم أمس الجمعة، وقالت شرطة المنطقة إن المياه غمرت منزل عائلة الطفلين الذي يقع في منطقة منخفضة، وإنها تمكنت من إنقاذ بقية أفراد العائلة.
وشملت موجة الأمطار الغزيرة مناطق متفرقة من مدن ومحافظات إقليم كردستان العراق. ومن المتوقع أن تستمر لغاية يوم غد الأحد بحسب دائرة الأرصاد الجوية.
وأدت المخاوف من سوء الأحوال الجوية إلى إغلاق المدارس في إربيل اليوم السبت.
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كأس العالم 2022: مباراة صعبة وحاسمة تنتظر تونس والسعودية اليوم
بعد المفاجأة المدهشة والأداء الرائع لفريق "الأخضر" السعودي أمام منتخب الأرجنتين، وكسر كل التوقعات، يجد المنتخب نفسه اليوم على أعتاب تأهل ثان إلى دور الـ16، إن فاز في لقائه مع بولندا.
وستجد الأرجنتين نفسها في موقف صعب إذ تعني خسارتها اليوم أمام المكسيك اقتراب وداع المونديال.
فالسعودية والأرجنتين ستخوضان اليوم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.
أما تونس في المجموعة الرابعة التي لديها نقطة واحدة فقط فوضعها لايزال متأرجحا إذ حصلت فرنسا من نفس المجموعة على 3 نقاط.
وبرنامج اليوم يشمل المجموعة الثالثة والرابعة وفيها:
تونس تخوض معركة الفوز مع منتخب أستراليا الساعة العاشرة صباح اليوم بتوقيت غرينتش على ملعب الجنوب.
السعودية تقابل الساعة الواحدة بولندا على ملعب المدينة التعليمية.
فرنسا تقابل الدانمارك على ملعب 974 في الساعة الرابعة.
وآخر مباراة اليوم ستجمع بين الأرجنتين والمكسيك على ملعب لوسيل
أما منتخب قطر الدولة المضيفة، فقد ودع رسميا كأس العالم من دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الأولى. بعد تعادل المنتخب الهولندي مقابل منتخب الإكوادو بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الأولى من البطولة.
فالتعادل رفع رصيد كلا المنتخبين للنقطة الرابعة، مع ثلاث نقاط للسنغال بالفوز على قطر، من دون أي نقطة.
وفي الجولة الثالثة تلعب قطر مع هولندا التي تحتاج لعدم الخسارة أمام قطر بأكثر من هدفين لضمان التأهل، فيما تحتاج الإكوادور للتعادل فقط مع السنغال لضمان التأهل.
وقطر ليست الأولى بين الدولة المضيفة التي تقصى من دور المجموعات ، فإسبانيا سبقتها إلى ذلك والولايات المتحدة والبرازيل وجنوب إفريقيا.
وتلعب قطر في الجولة الثالثة والأخيرة أمام المنتخب الهولندي الثلاثاء المقبل.
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عاجلكأس العالم 2022: انطلاق مباراة تونس أمام أستراليا وفوز تونس يعزز فرصة بلوغها الدور الثاني
أمطار العراق: مقتل طفلين بسبب السيول في محافظة كركوك وإغلاق المدارس في كردستان
أسفرت السيول الناتجة عن هطور الأمطار الغزيرة عن مقتل طفلين في قرية "حصار الكبير" التي تبعد مسافة 10 كيلومترا جنوب شرق محافظة كركوك.
واجتاحت السيول مناطق عديدة في محافظة كركوك شمال العراق، بسبب الأمطار الغزيرة التي استمرت منذ صباح يوم أمس الجمعة، وقالت شرطة المنطقة إن المياه غمرت منزل عائلة الطفلين الذي يقع في منطقة منخفضة، وإنها تمكنت من إنقاذ بقية أفراد العائلة.
وشملت موجة الأمطار الغزيرة مناطق متفرقة من مدن ومحافظات إقليم كردستان العراق. ومن المتوقع أن تستمر لغاية يوم غد الأحد بحسب دائرة الأرصاد الجوية.
وأدت المخاوف من سوء الأحوال الجوية إلى إغلاق المدارس في إربيل اليوم السبت.
كأس العالم 2022: مباراة صعبة وحاسمة تنتظر تونس والسعودية اليوم
بعد المفاجأة المدهشة والأداء الرائع لفريق "الأخضر" السعودي أمام منتخب الأرجنتين، وكسر كل التوقعات، يجد المنتخب نفسه اليوم على أعتاب تأهل ثان إلى دور الـ16، إن فاز في لقائه مع بولندا.
وستجد الأرجنتين نفسها في موقف صعب إذ تعني خسارتها اليوم أمام المكسيك اقتراب وداع المونديال.
فالسعودية والأرجنتين ستخوضان اليوم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.
أما تونس في المجموعة الرابعة التي لديها نقطة واحدة فقط فوضعها لايزال متأرجحا إذ حصلت فرنسا من نفس المجموعة على 3 نقاط.
وبرنامج اليوم يشمل المجموعة الثالثة والرابعة وفيها:
تونس تخوض معركة الفوز مع منتخب أستراليا الساعة العاشرة صباح اليوم بتوقيت غرينتش على ملعب الجنوب.
السعودية تقابل الساعة الواحدة بولندا على ملعب المدينة التعليمية.
فرنسا تقابل الدانمارك على ملعب 974 في الساعة الرابعة.
وآخر مباراة اليوم ستجمع بين الأرجنتين والمكسيك على ملعب لوسيل
أما منتخب قطر الدولة المضيفة، فقد ودع رسميا كأس العالم من دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الأولى. بعد تعادل المنتخب الهولندي مقابل منتخب الإكوادو بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الأولى من البطولة.
فالتعادل رفع رصيد كلا المنتخبين للنقطة الرابعة، مع ثلاث نقاط للسنغال بالفوز على قطر، من دون أي نقطة.
وفي الجولة الثالثة تلعب قطر مع هولندا التي تحتاج لعدم الخسارة أمام قطر بأكثر من هدفين لضمان التأهل، فيما تحتاج الإكوادور للتعادل فقط مع السنغال لضمان التأهل.
وقطر ليست الأولى بين الدولة المضيفة التي تقصى من دور المجموعات ، فإسبانيا سبقتها إلى ذلك والولايات المتحدة والبرازيل وجنوب إفريقيا.
وتلعب قطر في الجولة الثالثة والأخيرة أمام المنتخب الهولندي الثلاثاء المقبل.