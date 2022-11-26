في كأس العالم 2022 قطر تودع المونديال بعد تعادل هولندا مع الإكوادور والسعودية تقابل اليوم بولندا وتونس تقابل أستراليا

أسفرت السيول الناتجة عن هطور الأمطار الغزيرة عن مقتل طفلين في قرية "حصار الكبير" التي تبعد مسافة 10 كيلومترا جنوب شرق محافظة كركوك.

واجتاحت السيول مناطق عديدة في محافظة كركوك شمال العراق، بسبب الأمطار الغزيرة التي استمرت منذ صباح يوم أمس الجمعة، وقالت شرطة المنطقة إن المياه غمرت منزل عائلة الطفلين الذي يقع في منطقة منخفضة، وإنها تمكنت من إنقاذ بقية أفراد العائلة.

وشملت موجة الأمطار الغزيرة مناطق متفرقة من مدن ومحافظات إقليم كردستان العراق. ومن المتوقع أن تستمر لغاية يوم غد الأحد بحسب دائرة الأرصاد الجوية.

وأدت المخاوف من سوء الأحوال الجوية إلى إغلاق المدارس في إربيل اليوم السبت.