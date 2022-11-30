أول عملية انتحارية منذ شهور تتبناها حركة طالبان في باكستان، وفي كأس العالم السعودية وتونس أمام اختبار الفرصة الأخيرة

أسدل الستار على المجموعة الثالثة في قطر، وأمام السعودية فرصة لإنهاء 28 عاما على غيابها عن دور الإقصاء لكأس العالم ولن يتحقق هذا إلا بفوزها على المكسيك.

لكن المهمة صعبة وشاقة. فعلى الرغم من أن فوز السعودية 2-1 على الأرجنتين في الجولة الأولى من المباريات شجع على إحياء أمل التأهل، لكنها عادت للتأرجح بعد الهزيمة 2-0 أمام بولندا يوم السبت.

وتقف المكسيك في طريق السعودية نحو التأهل، إذ يهدد نجاح المكسيك فريق السعودية للخروج من دور المجموعات. وتحتاج المكسيك هي نفسها للفوز على السعودية حتى تبقي أملها إذ أنها هي الأخرى مهددة بالإقصاء.

ومن المقرر أن تواجه السعودية المكسيك اليوم الساعة السابعة مساء.

أما تونس فلديها فرصه أخيرة للتأهل للدور الـ16، لكن المواجهة أيضا صعبة والتحدي كبير إذ تحتاج في الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة أولا إلى الفوز على المنتخب الفرنسي حامل الكأس، مع ضرورة هزيمة أستراليا في مباراتها مع الدنمارك، إذ إنها تحتاج إلى أن يكون فارق الأهداف في مصلحتها.

وتأمل الأرجنتين في إبقاء حلم الفوز عند مواجهة بولندا اليوم.

وبرنامج اليوم كالتالي:

ضمن المجموعة الرابعة أستراليا والدنمارك على استاد الجنوب في الساعة الثالثة وتتزامن مع مباراة تونس وفرنسا على ملعب المدينة التعليميةأما المجموعة الثالثة فتلتقي بولندا والأرجنتين في الساعة السابعة على ملعب 974 وتتزامن مع مواجهة السعودية مع المكسيك على ملعب لوسيل