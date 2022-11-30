أول عملية انتحارية منذ شهور تتبناها حركة طالبان في باكستان، وفي كأس العالم السعودية وتونس أمام اختبار الفرصة الأخيرة

صفقة أمريكية بمليار دولار لبيع قطر أنظمة مضادة للمسيرات
أعلنت الإدارة الأمريكية الموافقة على صفقة بمليار دولار لبيع قطر أنظمة دفاعية مضادّة للمسيّرات.
وجاء في بيان للوكالة الأمريكية للتعاون الأمني أن صفقة البيع المقترحة ستعزز قدرة قطر على التصدي للتحديات الحالية والمستقبلية من خلال توفير قدرات إلكترونية مضادّة لأنظمة الطائرات بدون طيار.
ويأتي الإعلان عن هذه الصفقة بعد هجمات متكرّرة بطائرات مسيّرة في منطقة الخليج تبنّاها الحوثيون.
وتأتي أيضا في وقت يسلط فيه الضوء على التهديد الذي يشكّله هذا النوع من الطائرات.
ووافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة البيع المحتملة، لكنها لا تزال بحاجة إلى موافقة الكونغرس.
حركة طالبان في باكستان تتبنى أول هجوم انتحاري منذ شهور في غرب البلاد
قتلى وجرحى في عملية انتحارية في غرب باكستان.
إذ تفيد المعلومات الأوليه أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 23 بجروح معظمهم من الشرطة، اليوم الأربعاء في غرب باكستان، في عملية انتحارية استهدفت موكب شرطة كان يرافق فريق التلقيح المكلف بحملة ضد شلل الأطفال.
تبنت حركة طالبان الباكستانية العملية، بحسب مصدر في الشرطة.
وقالت إن انتحاريا استهدف شاحنة للشرطة كانت تستعد لمواكبة فريق التلقيح، مشيرا إلى مقتل "شرطي وامرأة وطفل".
وهذا أول هجوم كبير بعد انتهاء فترة اتفاق وقف إطلاق النار الذي استمر شهورا بينها وبن الحكومة في باكستان، ولم يجدد العمل به.
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كأس العالم 2022: السعودية وتونس اليوم أمام اختبار الفرصة الأخيرة للتأهل إلى دور الـ16
أسدل الستار على المجموعة الثالثة في قطر، وأمام السعودية فرصة لإنهاء 28 عاما على غيابها عن دور الإقصاء لكأس العالم ولن يتحقق هذا إلا بفوزها على المكسيك.
لكن المهمة صعبة وشاقة.
فعلى الرغم من أن فوز السعودية 2-1 على الأرجنتين في الجولة الأولى من المباريات شجع على إحياء أمل التأهل، لكنها عادت للتأرجح بعد الهزيمة 2-0 أمام بولندا يوم السبت.
وتقف المكسيك في طريق السعودية نحو التأهل، إذ يهدد نجاح المكسيك فريق السعودية للخروج من دور المجموعات.
وتحتاج المكسيك هي نفسها للفوز على السعودية حتى تبقي أملها إذ أنها هي الأخرى مهددة بالإقصاء.
ومن المقرر أن تواجه السعودية المكسيك اليوم الساعة السابعة مساء.
أما تونس فلديها فرصه أخيرة للتأهل للدور الـ16، لكن المواجهة أيضا صعبة والتحدي كبير إذ تحتاج في الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة أولا إلى الفوز على المنتخب الفرنسي حامل الكأس، مع ضرورة هزيمة أستراليا في مباراتها مع الدنمارك، إذ إنها تحتاج إلى أن يكون فارق الأهداف في مصلحتها.
وتأمل الأرجنتين في إبقاء حلم الفوز عند مواجهة بولندا اليوم.
وبرنامج اليوم كالتالي:
ضمن المجموعة الرابعة أستراليا والدنمارك على استاد الجنوب في الساعة الثالثة وتتزامن مع مباراة تونس وفرنسا على ملعب المدينة التعليميةأما المجموعة الثالثة فتلتقي بولندا والأرجنتين في الساعة السابعة على ملعب 974 وتتزامن مع مواجهة السعودية مع المكسيك على ملعب لوسيل
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صفقة أمريكية بمليار دولار لبيع قطر أنظمة مضادة للمسيرات
أعلنت الإدارة الأمريكية الموافقة على صفقة بمليار دولار لبيع قطر أنظمة دفاعية مضادّة للمسيّرات.
وجاء في بيان للوكالة الأمريكية للتعاون الأمني أن صفقة البيع المقترحة ستعزز قدرة قطر على التصدي للتحديات الحالية والمستقبلية من خلال توفير قدرات إلكترونية مضادّة لأنظمة الطائرات بدون طيار.
ويأتي الإعلان عن هذه الصفقة بعد هجمات متكرّرة بطائرات مسيّرة في منطقة الخليج تبنّاها الحوثيون.
وتأتي أيضا في وقت يسلط فيه الضوء على التهديد الذي يشكّله هذا النوع من الطائرات.
ووافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة البيع المحتملة، لكنها لا تزال بحاجة إلى موافقة الكونغرس.
حركة طالبان في باكستان تتبنى أول هجوم انتحاري منذ شهور في غرب البلاد
قتلى وجرحى في عملية انتحارية في غرب باكستان.
إذ تفيد المعلومات الأوليه أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 23 بجروح معظمهم من الشرطة، اليوم الأربعاء في غرب باكستان، في عملية انتحارية استهدفت موكب شرطة كان يرافق فريق التلقيح المكلف بحملة ضد شلل الأطفال.
تبنت حركة طالبان الباكستانية العملية، بحسب مصدر في الشرطة. وقالت إن انتحاريا استهدف شاحنة للشرطة كانت تستعد لمواكبة فريق التلقيح، مشيرا إلى مقتل "شرطي وامرأة وطفل".
وهذا أول هجوم كبير بعد انتهاء فترة اتفاق وقف إطلاق النار الذي استمر شهورا بينها وبن الحكومة في باكستان، ولم يجدد العمل به.
كأس العالم 2022: السعودية وتونس اليوم أمام اختبار الفرصة الأخيرة للتأهل إلى دور الـ16
أسدل الستار على المجموعة الثالثة في قطر، وأمام السعودية فرصة لإنهاء 28 عاما على غيابها عن دور الإقصاء لكأس العالم ولن يتحقق هذا إلا بفوزها على المكسيك.
لكن المهمة صعبة وشاقة. فعلى الرغم من أن فوز السعودية 2-1 على الأرجنتين في الجولة الأولى من المباريات شجع على إحياء أمل التأهل، لكنها عادت للتأرجح بعد الهزيمة 2-0 أمام بولندا يوم السبت.
وتقف المكسيك في طريق السعودية نحو التأهل، إذ يهدد نجاح المكسيك فريق السعودية للخروج من دور المجموعات. وتحتاج المكسيك هي نفسها للفوز على السعودية حتى تبقي أملها إذ أنها هي الأخرى مهددة بالإقصاء.
ومن المقرر أن تواجه السعودية المكسيك اليوم الساعة السابعة مساء.
أما تونس فلديها فرصه أخيرة للتأهل للدور الـ16، لكن المواجهة أيضا صعبة والتحدي كبير إذ تحتاج في الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة أولا إلى الفوز على المنتخب الفرنسي حامل الكأس، مع ضرورة هزيمة أستراليا في مباراتها مع الدنمارك، إذ إنها تحتاج إلى أن يكون فارق الأهداف في مصلحتها.
وتأمل الأرجنتين في إبقاء حلم الفوز عند مواجهة بولندا اليوم.
وبرنامج اليوم كالتالي:
ضمن المجموعة الرابعة أستراليا والدنمارك على استاد الجنوب في الساعة الثالثة وتتزامن مع مباراة تونس وفرنسا على ملعب المدينة التعليميةأما المجموعة الثالثة فتلتقي بولندا والأرجنتين في الساعة السابعة على ملعب 974 وتتزامن مع مواجهة السعودية مع المكسيك على ملعب لوسيل