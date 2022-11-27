كأس العالم 2022: أسود الأطلس يلتقون المنتخب البلجيكي وسط أنباء عن غياب لوكاكو، والقبض على برلماني باكستاني لانتقاده الجيش

وكان البرلمان الأوروبي قد أصدر تقريراً، الخميس، دعا فيه إلى مراجعة علاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، في ضوء ما وصفه بتقدم بسيط في سجل حقوق الإنسان.
وأعرب مجلس النواب المصري، في بيان صحفي مساء الجمعة، عن رفضه لما ورد في تقرير البرلمان الأوروبي، مؤكداً أن التقرير بني على حزمة من المغالطات والادعاءات .
واعتبر مجلس النواب المصري القرار الأوروبي بمثابة تدخل صارخ في الشؤون الداخلية للبلاد .
ولفت مجلس النواب المصري إلى بعض المغالطات التي وردت بالتقرير الأوروبي، ومن بينها قوله إن حالة الطوارئ مطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن، وهو ما نفاه مجلس النواب مؤكداً إيقاف العمل بها من أكتوبر/تشرين الأول 2021.
ونفى مجلس النواب أن يكون الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، معتقلاً بشكل تعسفي.
ولم يكتف أعضاء البرلمان المصري بالبيان الرسمي، بل أصدر عدد من أعضاء مجلس النواب، بيانات فردية تعبر عن موقفهم من تقرير البرلمان الأوروبي.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتبنى فيها البرلمان الأوروبي قراراً ضد مصر، ففي ديسمبؤ/ كانون الأول 2020، صوت البرلمان الأوروبي على مشروع قرار ينتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وهو ما استنكره مجلس النواب المصري.
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كأس العالم 2022: مباراة صعبة تنتظر المنتخب الألماني أمام نظيره الإسباني
تلعب اليابان أمام كوستاريكا ضمن منافسات اليوم في كأس العالم 2022 المقام فى قطر.
وإذا فازت اليابان ستضمن صعودها للدور الثاني من البطولة.
كما من المقرر أن تلتقى ألمانيا في منافسة صعبة أمام إسبانيا في وقت لاحق من منافسات يوم الأحد.
و بخسارة ألمانيا ستخرج نهائيا من البطولة .
وفي المباريات الأخرى ، في المجموعة السادسة ، تلعب بلجيكا مع المغرب وكرواتيا ضد كندا.
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كأس العالم 2022: المغرب يلتقي بلجيكا وسط انباء عن احتمال غياب لوكاكو
يلتقى المنتخب البلجيكي نظيره المغربي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في كأس العالم 2022 .
ونقلت مواقع رياضية عن مدرب المنتخب البلجيكي روبرتو مارتينيس اهتكال
عدم مشاركة المهاجم روميلو لوكاكو لأسباب طبية.
ويعتبر اللاعب المخضرم البالغ من العمر 29 عاما، واحدا من نجوم
وأعمدة المنتخب البلجيكي.
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يحررها اليوم: نغم قاسم
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أوكرانيا وروسيا: ملايين يعيشون بلا كهرباء وتدفئة في كييف ومحيطها
يعيش ملايين الأشخاص في العاصمة الأوكرانية كييف وما حولها معاناة بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم وجود مصدر للتدفئة في ظل انخفاض درجات حرارة.
ومن المتوقع تساقط الثلوج بغزارة في أوكرانيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وتحاول خدمات الطوارئ الأوكرانية إصلاح الأضرار الناجمة عن الهجمات الصاروخية الروسية.
وينقطع التيار الكهربائي في جميع أنحاء أوكرانيا.
للتغلب على المشكلة، تم حث الناس على استخدام الكهرباء باعتدال، كما توجد مراكز إيواء لمن يحتاجون إلى الطاقة والتدفئة.
وفي تطور آخر، قال قائد الشرطة الأوكرانية إن 32 مدنيا قتلوا منذ انسحاب القوات الروسية من مدينة خيرسون قبل أسبوعين.
وشهدت المنطقة قصفا عنيفا من قبل القوات الموالية لموسكو.
القبض على برلماني باكستاني من أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان لانتقاده الجيش
ألقت الشرطة الباكستانية القبض على نائب برلماني عن حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان بسبب انتقاده للجيش في البلاد.
واتُهم النائب عزام سواتي بشن حملة تهديد وترهيب ضد الجيش بعد أن استخدم لغة "بذيئة" لوصف كبار الضباط في الجيش في سلسلة من التغريدات على موقع تويتر.
وكان قد اعتقل سواتي بالفعل منذ أسبوعين بسبب نفس المنشورات.
وقد مُنع سواتي من الظهور في البرامج الإعلامية وتم منع إعادة بث خطاباته السابقة.
وندد رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بالاعتقال.
ويأتي هذا بعد يوم من ظهور خان في حشد شعبي للمرة الأولى منذ إصابته بعد إطلاق النار عليه فيما اعتبره أنصاره محاولة اغتيال .
وتحدث خان أمام أنصاره عن حل السلطات المحلية و أشار إلى مزاعم فساد.
نواب البرلمان المصري ينتقدون تقرير البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد
أثار تقرير أصدره البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، موجة انتقادات واسعة.
واتهم برلمانيون مصريون التقرير بافتقاد المصداقية والحياد.
وكان البرلمان الأوروبي قد أصدر تقريراً، الخميس، دعا فيه إلى مراجعة علاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، في ضوء ما وصفه بتقدم بسيط في سجل حقوق الإنسان.
وأعرب مجلس النواب المصري، في بيان صحفي مساء الجمعة، عن رفضه لما ورد في تقرير البرلمان الأوروبي، مؤكداً أن التقرير بني على حزمة من المغالطات والادعاءات .
واعتبر مجلس النواب المصري القرار الأوروبي بمثابة تدخل صارخ في الشؤون الداخلية للبلاد .
ولفت مجلس النواب المصري إلى بعض المغالطات التي وردت بالتقرير الأوروبي، ومن بينها قوله إن حالة الطوارئ مطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن، وهو ما نفاه مجلس النواب مؤكداً إيقاف العمل بها من أكتوبر/تشرين الأول 2021.
ونفى مجلس النواب أن يكون الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، معتقلاً بشكل تعسفي.
ولم يكتف أعضاء البرلمان المصري بالبيان الرسمي، بل أصدر عدد من أعضاء مجلس النواب، بيانات فردية تعبر عن موقفهم من تقرير البرلمان الأوروبي.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتبنى فيها البرلمان الأوروبي قراراً ضد مصر، ففي ديسمبؤ/ كانون الأول 2020، صوت البرلمان الأوروبي على مشروع قرار ينتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وهو ما استنكره مجلس النواب المصري.
كأس العالم 2022: مباراة صعبة تنتظر المنتخب الألماني أمام نظيره الإسباني
تلعب اليابان أمام كوستاريكا ضمن منافسات اليوم في كأس العالم 2022 المقام فى قطر.
وإذا فازت اليابان ستضمن صعودها للدور الثاني من البطولة.
كما من المقرر أن تلتقى ألمانيا في منافسة صعبة أمام إسبانيا في وقت لاحق من منافسات يوم الأحد.
و بخسارة ألمانيا ستخرج نهائيا من البطولة .
وفي المباريات الأخرى ، في المجموعة السادسة ، تلعب بلجيكا مع المغرب وكرواتيا ضد كندا.
كأس العالم 2022: المغرب يلتقي بلجيكا وسط انباء عن احتمال غياب لوكاكو
يلتقى المنتخب البلجيكي نظيره المغربي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في كأس العالم 2022 .
ونقلت مواقع رياضية عن مدرب المنتخب البلجيكي روبرتو مارتينيس اهتكال عدم مشاركة المهاجم روميلو لوكاكو لأسباب طبية.
ويعتبر اللاعب المخضرم البالغ من العمر 29 عاما، واحدا من نجوم وأعمدة المنتخب البلجيكي.