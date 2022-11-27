كأس العالم 2022: أسود الأطلس يلتقون المنتخب البلجيكي وسط أنباء عن غياب لوكاكو، والقبض على برلماني باكستاني لانتقاده الجيش

أثار تقرير أصدره البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، موجة انتقادات واسعة.

واتهم برلمانيون مصريون التقرير بافتقاد المصداقية والحياد.

وكان البرلمان الأوروبي قد أصدر تقريراً، الخميس، دعا فيه إلى مراجعة علاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، في ضوء ما وصفه بتقدم بسيط في سجل حقوق الإنسان.

وأعرب مجلس النواب المصري، في بيان صحفي مساء الجمعة، عن رفضه لما ورد في تقرير البرلمان الأوروبي، مؤكداً أن التقرير بني على حزمة من المغالطات والادعاءات .

واعتبر مجلس النواب المصري القرار الأوروبي بمثابة تدخل صارخ في الشؤون الداخلية للبلاد .

ولفت مجلس النواب المصري إلى بعض المغالطات التي وردت بالتقرير الأوروبي، ومن بينها قوله إن حالة الطوارئ مطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن، وهو ما نفاه مجلس النواب مؤكداً إيقاف العمل بها من أكتوبر/تشرين الأول 2021.

ونفى مجلس النواب أن يكون الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، معتقلاً بشكل تعسفي.

ولم يكتف أعضاء البرلمان المصري بالبيان الرسمي، بل أصدر عدد من أعضاء مجلس النواب، بيانات فردية تعبر عن موقفهم من تقرير البرلمان الأوروبي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتبنى فيها البرلمان الأوروبي قراراً ضد مصر، ففي ديسمبؤ/ كانون الأول 2020، صوت البرلمان الأوروبي على مشروع قرار ينتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وهو ما استنكره مجلس النواب المصري.