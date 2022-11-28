قوات سوريا الديمقراطية ترفض مقترحا روسيا، وأردوغان يكشف عما دار بينه وبين السيسي في قطر

قوات سوريا الديمقراطية ترفض مقترحا روسيا يسمح بنشر الجيش السوري عوضا عن القوات الكردية على الحدود التركية
قالت مصادر موالية للحكومة السورية إن قائد القوات
الروسية في سوريا، ألكسندر تشايكو، عقد جولة محادثات في مدينة
القامشلي مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.
وأضافت المصادر أن تشايكو عرض على عبدي مقترحا يقضي
بانسحاب قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد، مسافة 30 كيلومترا عن
الحدود مع تركيا، على أن تنتشر القوات الحكومية السورية على طول الحدود كخطوة يمكن
أن تساهم في لجم العملية العسكرية البرية التركية المُحتملة.
وأشارت المصادر إلى أن الاقتراح الروسي قوبل بالرفض من
قبل قوات سورية الديمقراطية.
يأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه مواقع سورية موالية إن
القوات الحكومية ترسل تعزيزات عسكرية من جنود ومدرعات وآليات إلى منطقة عين
العرب /كوباني في ريف حلب.
وذكرت مصادر المعارضة أن الطيران التركي شن غارات على
مواقع للقوات الكردية في أرياف حلب، ومناطق تل رفعتومرعناز ومطار منغ وقرى جارقلي وزور مغار في
ريف عين العرب. وفي الحسكة، استهدفت الغارات والقصف التركي ريف أبو راسين وريف تل
تمر. وفي الرقة، قصفت القوات التركية ريف تل أبيض ومحيط عين عيسى.
EPACopyright: EPA
العلاقات المصرية التركية: أردوغان يقول إن عملية بناء العلاقات مع القاهرة ستبدأ باجتماع وزراء من البلدين
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن عملية بناء
العلاقات مع مصر ستبدأ باجتماع وزراء من البلدين وإن المحادثات ستتطور انطلاقا من
ذلك.
صافح أردوغان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قطر
الأسبوع الماضي، بعد سنوات من التوتر بين البلدين،
وفي برنامج حواري تلفزيوني تم تسجيله في محافظة قونية
التركية يوم السبت، قال أردوغان إنه تحدث مع السيسي لنحو 30 إلى 45 دقيقة في ذلك
اللقاء على هامش بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر.
وقال أردوغان "لقد ركزنا المحادثات مع السيد
السيسي هناك وقلنا لنتبادل الآن زيارات الوزراء على مستوى منخفض. بعد ذلك، دعونا
نوسع نطاق هذه المحادثات"، وأشار أيضا إلى إمكانية تحسين العلاقات مع سوريا.
وتوترت علاقات أنقرة مع القاهرة منذ أن قاد السيسي،
قائد الجيش آنذاك، الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان
المسلمين في عام 2013 إثر احتجاجات على حكمه. وكان أردوغان يدعم مرسي بشدة.
وبدأ البلدان مشاورات بين كبار مسؤولي وزارتي
الخارجية العام الماضي وسط مساع من تركيا لتخفيف التوتر مع مصر والإمارات وإسرائيل
والسعودية.
ReutersCopyright: Reuters
حركة الشباب: مواجهات بين الأمن الصومالي والمسلحين الإسلاميين في فندق قرب القصر الرئاسي
تبادلت قوات الأمن الصومالية إطلاق النار مع مسلحي
حركة الشباب الإسلامية المتشددة في فندق بالقرب من القصر الرئاسي بالعاصمة مقديشو.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول أمني صومالي القول إن
عملية حصار قوات الأمن لفندق فيلا روز الشهير أسفرت عن سقوط أربعة قتلى منذ يوم
أمس الذي شهد سيطرة المسلحين على الفندق يرتاده عادة البرلمانيون وكبار المسؤولين.
وكان مراسل لبي بي سي قد قال إن
بعض الأعيرة النارية أطلقت صوب القصر الرئاسي.
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قوات سوريا الديمقراطية ترفض مقترحا روسيا يسمح بنشر الجيش السوري عوضا عن القوات الكردية على الحدود التركية
قالت مصادر موالية للحكومة السورية إن قائد القوات الروسية في سوريا، ألكسندر تشايكو، عقد جولة محادثات في مدينة القامشلي مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.
وأضافت المصادر أن تشايكو عرض على عبدي مقترحا يقضي بانسحاب قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد، مسافة 30 كيلومترا عن الحدود مع تركيا، على أن تنتشر القوات الحكومية السورية على طول الحدود كخطوة يمكن أن تساهم في لجم العملية العسكرية البرية التركية المُحتملة.
وأشارت المصادر إلى أن الاقتراح الروسي قوبل بالرفض من قبل قوات سورية الديمقراطية.
يأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه مواقع سورية موالية إن القوات الحكومية ترسل تعزيزات عسكرية من جنود ومدرعات وآليات إلى منطقة عين العرب /كوباني في ريف حلب.
وذكرت مصادر المعارضة أن الطيران التركي شن غارات على مواقع للقوات الكردية في أرياف حلب، ومناطق تل رفعتومرعناز ومطار منغ وقرى جارقلي وزور مغار في ريف عين العرب. وفي الحسكة، استهدفت الغارات والقصف التركي ريف أبو راسين وريف تل تمر. وفي الرقة، قصفت القوات التركية ريف تل أبيض ومحيط عين عيسى.
العلاقات المصرية التركية: أردوغان يقول إن عملية بناء العلاقات مع القاهرة ستبدأ باجتماع وزراء من البلدين
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن عملية بناء العلاقات مع مصر ستبدأ باجتماع وزراء من البلدين وإن المحادثات ستتطور انطلاقا من ذلك.
صافح أردوغان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قطر الأسبوع الماضي، بعد سنوات من التوتر بين البلدين،
وفي برنامج حواري تلفزيوني تم تسجيله في محافظة قونية التركية يوم السبت، قال أردوغان إنه تحدث مع السيسي لنحو 30 إلى 45 دقيقة في ذلك اللقاء على هامش بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر.
وقال أردوغان "لقد ركزنا المحادثات مع السيد السيسي هناك وقلنا لنتبادل الآن زيارات الوزراء على مستوى منخفض. بعد ذلك، دعونا نوسع نطاق هذه المحادثات"، وأشار أيضا إلى إمكانية تحسين العلاقات مع سوريا.
وتوترت علاقات أنقرة مع القاهرة منذ أن قاد السيسي، قائد الجيش آنذاك، الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في عام 2013 إثر احتجاجات على حكمه. وكان أردوغان يدعم مرسي بشدة.
وبدأ البلدان مشاورات بين كبار مسؤولي وزارتي الخارجية العام الماضي وسط مساع من تركيا لتخفيف التوتر مع مصر والإمارات وإسرائيل والسعودية.
حركة الشباب: مواجهات بين الأمن الصومالي والمسلحين الإسلاميين في فندق قرب القصر الرئاسي
تبادلت قوات الأمن الصومالية إطلاق النار مع مسلحي حركة الشباب الإسلامية المتشددة في فندق بالقرب من القصر الرئاسي بالعاصمة مقديشو.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول أمني صومالي القول إن عملية حصار قوات الأمن لفندق فيلا روز الشهير أسفرت عن سقوط أربعة قتلى منذ يوم أمس الذي شهد سيطرة المسلحين على الفندق يرتاده عادة البرلمانيون وكبار المسؤولين.
وكان مراسل لبي بي سي قد قال إن بعض الأعيرة النارية أطلقت صوب القصر الرئاسي.
وكان من المفترض أن يجتمع البرلمان الصومالي اليوم.