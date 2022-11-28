قوات سوريا الديمقراطية ترفض مقترحا روسيا، وأردوغان يكشف عما دار بينه وبين السيسي في قطر

قالت مصادر موالية للحكومة السورية إن قائد القوات الروسية في سوريا، ألكسندر تشايكو، عقد جولة محادثات في مدينة القامشلي مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.

وأضافت المصادر أن تشايكو عرض على عبدي مقترحا يقضي بانسحاب قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد، مسافة 30 كيلومترا عن الحدود مع تركيا، على أن تنتشر القوات الحكومية السورية على طول الحدود كخطوة يمكن أن تساهم في لجم العملية العسكرية البرية التركية المُحتملة.

وأشارت المصادر إلى أن الاقتراح الروسي قوبل بالرفض من قبل قوات سورية الديمقراطية.

يأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه مواقع سورية موالية إن القوات الحكومية ترسل تعزيزات عسكرية من جنود ومدرعات وآليات إلى منطقة عين العرب /كوباني في ريف حلب.

وذكرت مصادر المعارضة أن الطيران التركي شن غارات على مواقع للقوات الكردية في أرياف حلب، ومناطق تل رفعتومرعناز ومطار منغ وقرى جارقلي وزور مغار في ريف عين العرب. وفي الحسكة، استهدفت الغارات والقصف التركي ريف أبو راسين وريف تل تمر. وفي الرقة، قصفت القوات التركية ريف تل أبيض ومحيط عين عيسى.