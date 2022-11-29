الحرس الثوري يقول إن أكثر من 300 شخص قتلوا في إيران منذ وفاة مهسا أميني، وقطر ستمد ألمانيا بالغاز الطبيعي لمدة 15 عاما

مظاهرات إيران: قائد في الحرس الثوري يقول إن أكثر من 300 شخص قتلوا في البلاد منذ اندلاع وفاة مهسا أميني
قال قائد في الحرس الثوري الإيراني إن
أكثر من 300 شخص قتلوا في البلاد منذ اندلاع موجة الاحتجاجات عقب وفاة شابة في منتصف
سبتمبر /أيلول الماضي بعد أيام من احتجازها على يد "شرطة الأخلاق" بزعم
عدم التزامها بارتداء الحجاب بالشكل الذي تحدده الشريعة الإسلامية.
ونشرت وكالة مهر الإخبارية تسجيلا
مصورا لقائد القوة الجو-فضائية، العميد العميد أمير علي حاجي زاده، قال فيه
"لا أملك الأرقام الأخيرة، لكنني أعتقد أن أكثر من 300 شهيد سقط في البلاد بينهم
أطفال، منذ وقعت هذه الحادثة".
وتشمل الحصيلة عشرات عناصر الأمن الذين قتلوا في المواجهات مع المتظاهرين
أو في اغتيالات، بحسب السلطات الإيرانية.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
قطر تبرم اتفاقا مع ألمانيا تمد بمقتضاه الدوحة برلين بالغاز المسال على مدار 15 عاما على الأقل
أعلن مسؤولون
قطريون أن الدوحة أبرمت اتفاقا مع ألمانيا تمد قطر بمقتضاه برلين بمليوني طن من الغاز
الطبيعي المسال سنويا على مدار 15 عاما على الأقل.
ويأتي هذا
الاتفاق في وقت تسعى فيه أوروبا ودول أوربية إلى توفير بديل للغاز الروسي بعد الغزو
الروسي لأوكرانيا
وأفاد وزير الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي أن الاتفاقيتين بين برلين
والدوحة "تساهمان في دعم جهودنا في تعزيز أمن الطاقة في أوروبا بشكل عام وفي
جمهورية ألمانيا الاتحادية بشكل خاص".
Getty ImagesCopyright: Getty Images
الصحة الفلسطينية تعلن مقتل 3 فلسطينيين في مواجهات مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح
الثلاثاء مقتل ثلاثة فلسطينيين في قريتي كفر عين قرب رام الله وبيت امر شمال
الخليل، برصاص جنود إسرائيلي خلال تجدد العمليات العسكرية والمواجهات بين الجيش
الإسرائيلي والفلسطينيين.
وأسفرت المواجهات في بلدة كفر عين،أسفرت عن مقتل شقيقين هما جواد و ظافر عبد
الرحمن ريماوي، كانا قد أصيبا بالرصاص الحي في منطقتي الحوض والصدر.
كما أسفرت
المواجهات في بلدة بيت أمر قرب الخليل عن مقتل الفلسطيني مفيد خليل، متأثراً بإصابته
بالرصاص الحي في الرأس، إضافة الى إصابة تسعة فلسطينيين آخرين بجراح مختلفة، قدرت
بعضها بالخطيرة، بحسب ما أعلنت طواقم الإسعاف الفلسطينية.
وكانت مصادر
عسكرية إسرائيلية أشارت إلى تعرض مركبتين عسكريتين لخلل فني خلال اقتحام بلدة بيت
أمر وتعطلهما ودخول قوة عسكرية إضافية للموقع لتقديم المساعدة، وأن القوات
الإسرائيلية تعرضت لهجوم بالحجارة وزجاجات حارقة، قبل الانسحاب من البلدة دون
تسجيل إصابات بين الجنود.
وأعلنت القوى
والفصائل الفلسطينية في مدينتي رام الله والبيرة الإضراب الشامل حدادا على أرواح
الفلسطينيين الثلاثة. وفي أول رد فعل فلسطيني رسمي على التطورات الأخيرة، قال أمين
سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ :" الإعدام بدم
بارد بات سلوك فاشي لقوات الاحتلال الإسرائيلي واستباحة للدم الفلسطيني بتعليمات
سياسية ."
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مظاهرات إيران: قائد في الحرس الثوري يقول إن أكثر من 300 شخص قتلوا في البلاد منذ اندلاع وفاة مهسا أميني
قال قائد في الحرس الثوري الإيراني إن أكثر من 300 شخص قتلوا في البلاد منذ اندلاع موجة الاحتجاجات عقب وفاة شابة في منتصف سبتمبر /أيلول الماضي بعد أيام من احتجازها على يد "شرطة الأخلاق" بزعم عدم التزامها بارتداء الحجاب بالشكل الذي تحدده الشريعة الإسلامية.
ونشرت وكالة مهر الإخبارية تسجيلا مصورا لقائد القوة الجو-فضائية، العميد العميد أمير علي حاجي زاده، قال فيه "لا أملك الأرقام الأخيرة، لكنني أعتقد أن أكثر من 300 شهيد سقط في البلاد بينهم أطفال، منذ وقعت هذه الحادثة".
وتشمل الحصيلة عشرات عناصر الأمن الذين قتلوا في المواجهات مع المتظاهرين أو في اغتيالات، بحسب السلطات الإيرانية.
قطر تبرم اتفاقا مع ألمانيا تمد بمقتضاه الدوحة برلين بالغاز المسال على مدار 15 عاما على الأقل
أعلن مسؤولون قطريون أن الدوحة أبرمت اتفاقا مع ألمانيا تمد قطر بمقتضاه برلين بمليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا على مدار 15 عاما على الأقل.
ويأتي هذا الاتفاق في وقت تسعى فيه أوروبا ودول أوربية إلى توفير بديل للغاز الروسي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا
وأفاد وزير الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي أن الاتفاقيتين بين برلين والدوحة "تساهمان في دعم جهودنا في تعزيز أمن الطاقة في أوروبا بشكل عام وفي جمهورية ألمانيا الاتحادية بشكل خاص".
الصحة الفلسطينية تعلن مقتل 3 فلسطينيين في مواجهات مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح الثلاثاء مقتل ثلاثة فلسطينيين في قريتي كفر عين قرب رام الله وبيت امر شمال الخليل، برصاص جنود إسرائيلي خلال تجدد العمليات العسكرية والمواجهات بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين.
وأسفرت المواجهات في بلدة كفر عين،أسفرت عن مقتل شقيقين هما جواد و ظافر عبد الرحمن ريماوي، كانا قد أصيبا بالرصاص الحي في منطقتي الحوض والصدر.
كما أسفرت المواجهات في بلدة بيت أمر قرب الخليل عن مقتل الفلسطيني مفيد خليل، متأثراً بإصابته بالرصاص الحي في الرأس، إضافة الى إصابة تسعة فلسطينيين آخرين بجراح مختلفة، قدرت بعضها بالخطيرة، بحسب ما أعلنت طواقم الإسعاف الفلسطينية.
وكانت مصادر عسكرية إسرائيلية أشارت إلى تعرض مركبتين عسكريتين لخلل فني خلال اقتحام بلدة بيت أمر وتعطلهما ودخول قوة عسكرية إضافية للموقع لتقديم المساعدة، وأن القوات الإسرائيلية تعرضت لهجوم بالحجارة وزجاجات حارقة، قبل الانسحاب من البلدة دون تسجيل إصابات بين الجنود.
وأعلنت القوى والفصائل الفلسطينية في مدينتي رام الله والبيرة الإضراب الشامل حدادا على أرواح الفلسطينيين الثلاثة. وفي أول رد فعل فلسطيني رسمي على التطورات الأخيرة، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ :" الإعدام بدم بارد بات سلوك فاشي لقوات الاحتلال الإسرائيلي واستباحة للدم الفلسطيني بتعليمات سياسية ."