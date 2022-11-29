الحرس الثوري يقول إن أكثر من 300 شخص قتلوا في إيران منذ وفاة مهسا أميني، وقطر ستمد ألمانيا بالغاز الطبيعي لمدة 15 عاما

قال قائد في الحرس الثوري الإيراني إن أكثر من 300 شخص قتلوا في البلاد منذ اندلاع موجة الاحتجاجات عقب وفاة شابة في منتصف سبتمبر /أيلول الماضي بعد أيام من احتجازها على يد "شرطة الأخلاق" بزعم عدم التزامها بارتداء الحجاب بالشكل الذي تحدده الشريعة الإسلامية.

ونشرت وكالة مهر الإخبارية تسجيلا مصورا لقائد القوة الجو-فضائية، العميد العميد أمير علي حاجي زاده، قال فيه "لا أملك الأرقام الأخيرة، لكنني أعتقد أن أكثر من 300 شهيد سقط في البلاد بينهم أطفال، منذ وقعت هذه الحادثة".

وتشمل الحصيلة عشرات عناصر الأمن الذين قتلوا في المواجهات مع المتظاهرين أو في اغتيالات، بحسب السلطات الإيرانية.