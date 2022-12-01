الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينييْن خلال عملية اقتحام جنين، والصين تخفف إجراءات الإغلاق الصارمة رغم ارتفاع عدد وفيات كورونا

تعمل الصين على تخفيف قيود كورونا في بعض المدن الكبرى، بعد أيام من الاحتجاجات العامة التي دعت إلى رفع إجراءات الإغلاق، على الرغم من أن عدد الوفيات اليومي يقترب من مستويات قياسية.

وألغيت في أجزاء من مدينة غوانغتشو الجنوبية، بعض الإجراءات، فسمح للأشخاص الذين على اتصال وثيق بالحالات الإيجابية، بالحجر الصحي في منازلهم بدلاً من المرافق المركزية. وسمح للشركات باستئناف العمل.

كما لوحظت تغييرات مماثلة في أجزاء من العاصمة بكين ومدن أخرى. ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عن نائب رئيس الوزراء الصيني، إن السيطرة على سلالة أوميكرون باتت ممكنة مع ارتفاع عدد الملقحين.

ورفعت السلطات في سبع مقاطعات على الأقل في هونغ كونغ إجراءات الإغلاق على مراكز التصنيع. وسمحت إحدى المقاطعات باستئناف الحضور في الفصول الدراسية، كما تقرر فتح المطاعم والشركات الأخرى بما في ذلك دور السينما.