الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينييْن خلال عملية اقتحام جنين، والصين تخفف إجراءات الإغلاق الصارمة رغم ارتفاع عدد وفيات كورونا

فيروس كورونا: الصين تخفف من حدة إجراءات كورونا الصارمة بعد الاحتجاجات
تعمل الصين على تخفيف قيود كورونا في بعض المدن الكبرى، بعد أيام من الاحتجاجات العامة التي دعت إلى رفع إجراءات الإغلاق، على الرغم من أن عدد الوفيات اليومي يقترب من مستويات قياسية.
وألغيت في أجزاء من مدينة غوانغتشو الجنوبية، بعض الإجراءات، فسمح للأشخاص الذين على اتصال وثيق بالحالات الإيجابية، بالحجر الصحي في منازلهم بدلاً من المرافق المركزية. وسمح للشركات باستئناف العمل.
كما لوحظت تغييرات مماثلة في أجزاء من العاصمة بكين ومدن أخرى.
ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عن نائب رئيس الوزراء الصيني، إن السيطرة على سلالة أوميكرون باتت ممكنة مع ارتفاع عدد الملقحين.
ورفعت السلطات في سبع مقاطعات على الأقل في هونغ كونغ إجراءات الإغلاق على مراكز التصنيع. وسمحت إحدى المقاطعات باستئناف الحضور في الفصول الدراسية، كما تقرر فتح المطاعم والشركات الأخرى بما في ذلك دور السينما.
الضفة الغربية: توتر شديد بعد مقتل فلسطينييْن في جنين وإعلان الإضراب العام
قتل شابان فلسطينيان وأصيب آخرون خلال اقتحام قوات إسرائيلية مدينة جنين.
ووضعت القوات العسكرية الإسرائيلية، بحسب وسائل إعلام محلية، في حالة تأهب تحسبا من تصعيد الوضع إثر العملية في جنين تخوفا من إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
واشتبك مسلحون فلسطينيون من فصيل سرايا القدس - كتيبة جنين مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت منطقة الهدف في مخيم جنين وحاصرت منزلاً هناك.
وقالت كتائب شهداء الاقصى في بيان لها: إن مسلحيها استهدفوا قوة للجيش الإسرائيلي في منطقة الهدف وحققوا إصابات مباشرة، كما استهدفوا آليات عسكرية إسرائيلية على بوابة المخيم بعدد من العبوات المتفجرة.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها صباح اليوم أن الشابين نعيم جمال الزبيدي البالغ من العمر 27 عاما، ومحمد أيمن السعدي البالغ من العمر 26 عاما قُتِلا برصاص الجيش الإسرائيلي.
وذكرت مصادر أمنية لوكالة "وفا" الرسمية أن القوات الإسرائيلية اعتقلت شابين بعد محاصرة منزليهما في منطقة الهدف في جنين. وأضافت المصادر أن وحدة إسرائيلية خاصة تسللت إلى مخيم جنين، واعتقلت شابين آخرين بعد مطاردتهما وصدم الدراجة النارية التي كانا يستقلانها.
وانطلقت مسيرة حاشدة من أمام مستشفى ابن سينا الطبي، حمل خلالها المشاركون جثامين الزبيدي والسعدي، وجابوا بها شوارع جنين ومخيماتها. وأعلنت حركة فتح والقوى الوطنية والإسلامية في جنين اليوم الخميس الإضراب الشامل والحداد.
وترتفع حصيلة من قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي منذ مطلع العام الجاري إلى 210 فلسطينيين، بينهم 158 في الضفة الغربية، و 52 في قطاع غزة.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
فيروس كورونا: الصين تخفف من حدة إجراءات كورونا الصارمة بعد الاحتجاجات
تعمل الصين على تخفيف قيود كورونا في بعض المدن الكبرى، بعد أيام من الاحتجاجات العامة التي دعت إلى رفع إجراءات الإغلاق، على الرغم من أن عدد الوفيات اليومي يقترب من مستويات قياسية.
وألغيت في أجزاء من مدينة غوانغتشو الجنوبية، بعض الإجراءات، فسمح للأشخاص الذين على اتصال وثيق بالحالات الإيجابية، بالحجر الصحي في منازلهم بدلاً من المرافق المركزية. وسمح للشركات باستئناف العمل.
كما لوحظت تغييرات مماثلة في أجزاء من العاصمة بكين ومدن أخرى. ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عن نائب رئيس الوزراء الصيني، إن السيطرة على سلالة أوميكرون باتت ممكنة مع ارتفاع عدد الملقحين.
ورفعت السلطات في سبع مقاطعات على الأقل في هونغ كونغ إجراءات الإغلاق على مراكز التصنيع. وسمحت إحدى المقاطعات باستئناف الحضور في الفصول الدراسية، كما تقرر فتح المطاعم والشركات الأخرى بما في ذلك دور السينما.
الضفة الغربية: توتر شديد بعد مقتل فلسطينييْن في جنين وإعلان الإضراب العام
قتل شابان فلسطينيان وأصيب آخرون خلال اقتحام قوات إسرائيلية مدينة جنين.
ووضعت القوات العسكرية الإسرائيلية، بحسب وسائل إعلام محلية، في حالة تأهب تحسبا من تصعيد الوضع إثر العملية في جنين تخوفا من إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
واشتبك مسلحون فلسطينيون من فصيل سرايا القدس - كتيبة جنين مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت منطقة الهدف في مخيم جنين وحاصرت منزلاً هناك.
وقالت كتائب شهداء الاقصى في بيان لها: إن مسلحيها استهدفوا قوة للجيش الإسرائيلي في منطقة الهدف وحققوا إصابات مباشرة، كما استهدفوا آليات عسكرية إسرائيلية على بوابة المخيم بعدد من العبوات المتفجرة.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها صباح اليوم أن الشابين نعيم جمال الزبيدي البالغ من العمر 27 عاما، ومحمد أيمن السعدي البالغ من العمر 26 عاما قُتِلا برصاص الجيش الإسرائيلي.
وذكرت مصادر أمنية لوكالة "وفا" الرسمية أن القوات الإسرائيلية اعتقلت شابين بعد محاصرة منزليهما في منطقة الهدف في جنين. وأضافت المصادر أن وحدة إسرائيلية خاصة تسللت إلى مخيم جنين، واعتقلت شابين آخرين بعد مطاردتهما وصدم الدراجة النارية التي كانا يستقلانها.
وانطلقت مسيرة حاشدة من أمام مستشفى ابن سينا الطبي، حمل خلالها المشاركون جثامين الزبيدي والسعدي، وجابوا بها شوارع جنين ومخيماتها. وأعلنت حركة فتح والقوى الوطنية والإسلامية في جنين اليوم الخميس الإضراب الشامل والحداد.
وترتفع حصيلة من قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي منذ مطلع العام الجاري إلى 210 فلسطينيين، بينهم 158 في الضفة الغربية، و 52 في قطاع غزة.