جو بايدن يقول "أنا مستعد للحوار مع بوتين لإنهاء حرب أوكرانيا"، وبرلمانية بريطانية تعلن من تايوان استعداد بلادها لدعم الجزيرة عسكريا

يلتقي اليوم على ملعب 974 في الدوحة، منتخب سويسرا و منتخب صربيا، وذلك ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة.

وتواجه البرازيل منتخب الكاميرون الذي لايزال يتمتع بفرصة بسيطة للتأهل.ويتضمن جدول اليوم 4 مباريات وإليكم المواعيد بتوقيت غرينتش: من المجموعة الثامنة:

في الساعة الثالثة يواجه منتخب غانا فريق الأوروغواي على ملعب الجنوبيتزامن هذا مع مباراة كوريا الجنوبية مع البرتغال على ملعب المدينة التعليمية.من المجموعة السابعة:الساعة السابعة مساء تواجه صربيا - منتخب سويسرا على ملعب 974وتتزامن تلك المباراة مع منافسة الكاميرون مقابل البرازيل على ملعب لوسيل.