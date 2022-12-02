جو بايدن يقول "أنا مستعد للحوار مع بوتين لإنهاء حرب أوكرانيا"، وبرلمانية بريطانية تعلن من تايوان استعداد بلادها لدعم الجزيرة عسكريا

كأس العالم 2022: معركة عنيفة تنتظر جمهور المونديال بين سويسرا وصربيا
يلتقي اليوم على ملعب 974 في الدوحة، منتخب سويسرا و منتخب صربيا، وذلك ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة.
وتواجه البرازيل منتخب الكاميرون الذي لايزال يتمتع بفرصة بسيطة للتأهل.ويتضمن جدول اليوم 4 مباريات وإليكم المواعيد بتوقيت غرينتش: من المجموعة الثامنة:
في الساعة الثالثة يواجه منتخب غانا فريق الأوروغواي على ملعب الجنوبيتزامن هذا مع مباراة كوريا الجنوبية مع البرتغال على ملعب المدينة التعليمية.من المجموعة السابعة:الساعة السابعة مساء تواجه صربيا - منتخب سويسرا على ملعب 974وتتزامن تلك المباراة مع منافسة الكاميرون مقابل البرازيل على ملعب لوسيل.
برلمانية بريطانية تعلن من تايوان استعداد بلادها لدعم الجزيرة عسكريا إن دعت الضرورة
قالت رئيسة الوفد البريطاني خلال زيارة إلى تايوان تستمر عدة أيام: إن بريطانيا مستعدة لدعم تايوان عسكريا إن استدعت الحاجة لحماية ديمقراطيتها.
وقالت البرلمانية أليسيا كيرنز، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية البريطانية إن تايوان لديها أصدقاء يقفون إلى جانبها.
وأضافت أن الوفد ناقش التعاون الدفاعي مع تايوان خلال زيارة هذا الأسبوع للجزيرة.
وانتقدت الصين بشدة الزيارة ووصفتها بالتدخل الفاضح بشؤونها الداخلية، وانتهاك صارخ لمبدأ الصين الواحدة.
وبريطانيا، مثل معظم الدول، ليس لديها علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، وتعد زيارة المسؤولة البريطانية هي الأولى لوفد برلماني بريطاني إلى تايوان منذ 16 عاما.
ReutersCopyright: Reuters
جو بايدن يعلن استعداده للتحدث إلى بوتين بشأن إنهاء حرب أوكرانيا
قدم الرئيس بايدن أقوى إشارة حتى الآن على استعداده للتحدث مباشرة إلى فلاديمير بوتين بشأن الصراع في أوكرانيا.
وقال بايدن إنه مستعد للتحدث مع فلاديمير بوتين إذا أبدى الزعيم الروسي اهتماما بإنهاء الصراع المستمر منذ تسعة أشهر، لكنه لم يفعل ذلك بعد. واستدرك قائلا إنه لن يقوم بذلك إلا بعد استشارة حلفاء الناتو.
وجاءت تلك التصريحات خلال مؤتمر صحفي في واشنطن العاصمة عقب القمة الثنائية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وتحدث الرئيس بايدن إلى جانب نظيره الفرنسي - الذي أبقى على خطوط اتصال مفتوحة مع موسكو.
وتسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا في خسائر اقتصادية أعمق في أوروبا من الولايات المتحدة خاصة ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد بعد أن فرض عقوبات على الصادرات الروسية وتقلصت بشدة صادرات الغاز الطبيعي التي تحتاجها الأسر والشركات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
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كأس العالم 2022: معركة عنيفة تنتظر جمهور المونديال بين سويسرا وصربيا
يلتقي اليوم على ملعب 974 في الدوحة، منتخب سويسرا و منتخب صربيا، وذلك ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة.
وتواجه البرازيل منتخب الكاميرون الذي لايزال يتمتع بفرصة بسيطة للتأهل.ويتضمن جدول اليوم 4 مباريات وإليكم المواعيد بتوقيت غرينتش: من المجموعة الثامنة:
في الساعة الثالثة يواجه منتخب غانا فريق الأوروغواي على ملعب الجنوبيتزامن هذا مع مباراة كوريا الجنوبية مع البرتغال على ملعب المدينة التعليمية.من المجموعة السابعة:الساعة السابعة مساء تواجه صربيا - منتخب سويسرا على ملعب 974وتتزامن تلك المباراة مع منافسة الكاميرون مقابل البرازيل على ملعب لوسيل.
برلمانية بريطانية تعلن من تايوان استعداد بلادها لدعم الجزيرة عسكريا إن دعت الضرورة
قالت رئيسة الوفد البريطاني خلال زيارة إلى تايوان تستمر عدة أيام: إن بريطانيا مستعدة لدعم تايوان عسكريا إن استدعت الحاجة لحماية ديمقراطيتها.
وقالت البرلمانية أليسيا كيرنز، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية البريطانية إن تايوان لديها أصدقاء يقفون إلى جانبها. وأضافت أن الوفد ناقش التعاون الدفاعي مع تايوان خلال زيارة هذا الأسبوع للجزيرة.
وانتقدت الصين بشدة الزيارة ووصفتها بالتدخل الفاضح بشؤونها الداخلية، وانتهاك صارخ لمبدأ الصين الواحدة.
وبريطانيا، مثل معظم الدول، ليس لديها علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، وتعد زيارة المسؤولة البريطانية هي الأولى لوفد برلماني بريطاني إلى تايوان منذ 16 عاما.
جو بايدن يعلن استعداده للتحدث إلى بوتين بشأن إنهاء حرب أوكرانيا
قدم الرئيس بايدن أقوى إشارة حتى الآن على استعداده للتحدث مباشرة إلى فلاديمير بوتين بشأن الصراع في أوكرانيا.
وقال بايدن إنه مستعد للتحدث مع فلاديمير بوتين إذا أبدى الزعيم الروسي اهتماما بإنهاء الصراع المستمر منذ تسعة أشهر، لكنه لم يفعل ذلك بعد. واستدرك قائلا إنه لن يقوم بذلك إلا بعد استشارة حلفاء الناتو.
وجاءت تلك التصريحات خلال مؤتمر صحفي في واشنطن العاصمة عقب القمة الثنائية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وتحدث الرئيس بايدن إلى جانب نظيره الفرنسي - الذي أبقى على خطوط اتصال مفتوحة مع موسكو.
وتسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا في خسائر اقتصادية أعمق في أوروبا من الولايات المتحدة خاصة ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد بعد أن فرض عقوبات على الصادرات الروسية وتقلصت بشدة صادرات الغاز الطبيعي التي تحتاجها الأسر والشركات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.