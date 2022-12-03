البنتاغون يكشف عن قاذفة شبح نووية يمكنها الطيران لمسافات طويلة بدون طاقم، ودور الـ16 لكأس العالم ينطلق اليوم السبت

كشفت الولايات المتحدة لأول مرة عن قاذفة نووية طويلة المدى للقوات الجوية الأمريكية، واستعرضت شركة نورثروب غرومان الطائرة الشبح الجديدة بي 21 "رايدر"، وهي الأولى من أسطول جديد من القاذفات النووية البعيدة المدى.

ستكون الطائرة بي 21 التي تحمل شكل "الجناح الطائر"، قادرة على حمل أسلحة تقليدية ونووية لمدة طويلة باستخدام قدرات التزود بالوقود في الجو.

وكشف وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن عن القاذفة الاستراتيجية، في حفل في كاليفورنيا.

تبلغ تكلفة الطائرة 700 مليون دولار ويمكنها الطيران بدون طاقم على متنها. وتخطط القوات الجوية لشراء 100 طائرة على الأقل.

تطلق شركة نورثروب على الطائرة اسم الجيل السادس من الطائرات، وتتمتع بميزات جديدة إذ لديها قدرة على الاتصال بطائرات أخرى ودمج أسلحة مستقبلية بسهولة في بنية أنظمتها. وقالت الشركة في بيان لها إن الطائرة بي 21 تتميز بمتانتها وإمكانية التخفي، وسهولة الصيانة، وانخفاض تكلفة التشغيل ووقت التوقف في الجو إلى الحد الأدنى.