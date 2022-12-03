البنتاغون يكشف عن قاذفة شبح نووية يمكنها الطيران لمسافات طويلة بدون طاقم، ودور الـ16 لكأس العالم ينطلق اليوم السبت

كأس العالم 2022: مباريات الإقصاء تبدأ اليوم بمواجهتين بين الأرجنتين وأستراليا وهولندا وأمريكا
تبدأ اليوم السبت مواجهات دور الـ16 لكأس العالم 2022 في قطر، وتبدأ معها مباريات الإقصاء.
والبداية ستكون الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش على ملعب خليفة الدولي مع المنتخب الهولندي الذي يتصدر المجموعة الأولى ويواجه المنتخب الأمريكي الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية.
والمباراة الثانية ستكون في الساعة السابعة مساء على ملعب أحمد بن علي، ستواجه فيها الأرجنتين التي تتصدر المجموعة الثالثة أستراليا التي تحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة.
البنتاغون يكشف عن قاذفة نووية يمكنها الطيران لمدة طويلة بدون طاقم
كشفت الولايات المتحدة لأول مرة عن قاذفة نووية طويلة المدى للقوات الجوية الأمريكية، واستعرضت شركة نورثروب غرومان الطائرة الشبح الجديدة بي 21 "رايدر"، وهي الأولى من أسطول جديد من القاذفات النووية البعيدة المدى.
ستكون الطائرة بي 21 التي تحمل شكل "الجناح الطائر"، قادرة على حمل أسلحة تقليدية ونووية لمدة طويلة باستخدام قدرات التزود بالوقود في الجو.
وكشف وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن عن القاذفة الاستراتيجية، في حفل في كاليفورنيا.
تبلغ تكلفة الطائرة 700 مليون دولار ويمكنها الطيران بدون طاقم على متنها.
وتخطط القوات الجوية لشراء 100 طائرة على الأقل.
تطلق شركة نورثروب على الطائرة اسم الجيل السادس من الطائرات، وتتمتع بميزات جديدة إذ لديها قدرة على الاتصال بطائرات أخرى ودمج أسلحة مستقبلية بسهولة في بنية أنظمتها.
وقالت الشركة في بيان لها إن الطائرة بي 21 تتميز بمتانتها وإمكانية التخفي، وسهولة الصيانة، وانخفاض تكلفة التشغيل ووقت التوقف في الجو إلى الحد الأدنى.
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كأس العالم 2022: مباريات الإقصاء تبدأ اليوم بمواجهتين بين الأرجنتين وأستراليا وهولندا وأمريكا
تبدأ اليوم السبت مواجهات دور الـ16 لكأس العالم 2022 في قطر، وتبدأ معها مباريات الإقصاء.
والبداية ستكون الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش على ملعب خليفة الدولي مع المنتخب الهولندي الذي يتصدر المجموعة الأولى ويواجه المنتخب الأمريكي الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية.
والمباراة الثانية ستكون في الساعة السابعة مساء على ملعب أحمد بن علي، ستواجه فيها الأرجنتين التي تتصدر المجموعة الثالثة أستراليا التي تحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة.
البنتاغون يكشف عن قاذفة نووية يمكنها الطيران لمدة طويلة بدون طاقم
كشفت الولايات المتحدة لأول مرة عن قاذفة نووية طويلة المدى للقوات الجوية الأمريكية، واستعرضت شركة نورثروب غرومان الطائرة الشبح الجديدة بي 21 "رايدر"، وهي الأولى من أسطول جديد من القاذفات النووية البعيدة المدى.
ستكون الطائرة بي 21 التي تحمل شكل "الجناح الطائر"، قادرة على حمل أسلحة تقليدية ونووية لمدة طويلة باستخدام قدرات التزود بالوقود في الجو.
وكشف وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن عن القاذفة الاستراتيجية، في حفل في كاليفورنيا.
تبلغ تكلفة الطائرة 700 مليون دولار ويمكنها الطيران بدون طاقم على متنها. وتخطط القوات الجوية لشراء 100 طائرة على الأقل.
تطلق شركة نورثروب على الطائرة اسم الجيل السادس من الطائرات، وتتمتع بميزات جديدة إذ لديها قدرة على الاتصال بطائرات أخرى ودمج أسلحة مستقبلية بسهولة في بنية أنظمتها. وقالت الشركة في بيان لها إن الطائرة بي 21 تتميز بمتانتها وإمكانية التخفي، وسهولة الصيانة، وانخفاض تكلفة التشغيل ووقت التوقف في الجو إلى الحد الأدنى.