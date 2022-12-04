مقاتلات إسرائيليّة تقصف فجر اليوم غزة، وإيران تعدم أربعة متّهمين بالتعاون مع الاستخبارات الإسرائيلية

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية اليوم الأحد إعدام أربعة متهمين أدينوا بـ"التعاون" مع المخابرات الإسرائيلية، وأورد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أن الأحكام نفذت صباح اليوم الأحد.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد قال في بيان سابق له في 22 مايو/أيارإنه "ألقى القبض على أعضاء شبكة تعمل بتوجيهات من الموساد - جهاز الاستخبارات الخارجية الاسرائيلي - وارتكبوا أعمال سرقة وخطف وابتزاز"، موضحا "أنهم عناصر من مجموعة كردية متمردة محظورة، اتهمت بالتخطيط لاستهداف مركز عسكري حساس".

وتحدثت طهران عدة مرات عن اعتقال أشخاص يعملون لصالح أجهزة استخبارات دول أجنبية لا سيما إسرائيل.