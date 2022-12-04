مقاتلات إسرائيليّة تقصف فجر اليوم غزة، وإيران تعدم أربعة متّهمين بالتعاون مع الاستخبارات الإسرائيلية

إيران تعلن إعدام أربعة متهمين أدينوا بالتجسس لصالح إسرائيل
أعلنت السلطة القضائية الإيرانية اليوم الأحد إعدام أربعة متهمين أدينوا بـ"التعاون" مع المخابرات الإسرائيلية، وأورد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أن الأحكام نفذت صباح اليوم الأحد.
وكان الحرس الثوري الإيراني قد قال في بيان سابق له في 22 مايو/أيارإنه "ألقى القبض على أعضاء شبكة تعمل بتوجيهات من الموساد - جهاز الاستخبارات الخارجية الاسرائيلي - وارتكبوا أعمال سرقة وخطف وابتزاز"، موضحا "أنهم عناصر من مجموعة كردية متمردة محظورة، اتهمت بالتخطيط لاستهداف مركز عسكري حساس".
وتحدثت طهران عدة مرات عن اعتقال أشخاص يعملون لصالح أجهزة استخبارات دول أجنبية لا سيما إسرائيل.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
غزة: مقاتلات إسرائيلية تقصف مواقع في غزة واتصالات مصرية مكثفة لتهدئة الأوضاع
شنّت مقاتلات إسرائيليّة فجر الأحد غارات جوّية على أهداف في غزّة.
وتأتي تلك الغارات عقب إعلان الجيش الإسرائيلي عن سقوط صاروخ من القطاع باتّجاه مناطق في إسرائيل. ولم تعلن أيّ جهة مسؤوليّتها عن إطلاق الصاروخ.
وقال مصدر أمني في مدينة غزّة إنّ الغارات الإسرائيلية استهدفت عدّة مواقع في مدينة خان يونس، كما قصفت أرضًا فارغة بالقرب من المطار في مدينة رفح جنوب القطاع.
وقال شاهد عيان إنّ طائرات إسرائيليّة شنّت أيضًا غارة على أرض فارغة وسط قطاع غزّة.
ولم تُسفر الغارات الإسرائيليّة عن إصابات، بحسب مصادر طبّية فلسطينيّة.
وتزامنًا مع القصف الإسرائيلي، أطلق فلسطينيّون صاروخَين على بلدات في جنوب إسرائيل، وأعلنت كتائب عزّ الدين القسّام - الجناح المسلّح لحركة حماس - أنّ "دفاعاتها الجوّية تصدّت فجر اليوم الأحد للطيران المعادي في سماء قطاع غزّة بصواريخ أرض-جوّ وبالمضادّات الأرضيّة".
ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصدر مصري مطلع أن المخابرات المصرية تجري اتصالات مكثفة مع الفصائل الفلسطينية لمنع تصعيد الأوضاع.
ReutersCopyright: Reuters
كأس العالم 2022: استكمال مباريات دور الـ16 وفيها فرنسا تواجه بولندا وإنجلترا مع السنغال
يستعد جمهور كرة القدم لمنافستين مهمتين بعد تأهل المنتخب الأرجنتيني والهولندي، اللذين يستعدان للمواجهة معا في دور ربع النهائي.
وفي برنامج المنافسة اليوم:
يلتقي المنتخب الفرنسي - حامل اللقب ومتصدّر المجموعة الرابعة - مع المنتخب البولندي الفائز بالمركز الثاني في المجموعة الثالثة - في الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش على ملعب الثمامة.
ويلعب المنتخب الإنكليزي - متصدّر المجموعة الثانية -مع المنتخب السنغالي - الحائز على المركز الثاني في المجموعة الأولى - في الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد، في ملعب البيت.
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إيران تعلن إعدام أربعة متهمين أدينوا بالتجسس لصالح إسرائيل
أعلنت السلطة القضائية الإيرانية اليوم الأحد إعدام أربعة متهمين أدينوا بـ"التعاون" مع المخابرات الإسرائيلية، وأورد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أن الأحكام نفذت صباح اليوم الأحد.
وكان الحرس الثوري الإيراني قد قال في بيان سابق له في 22 مايو/أيارإنه "ألقى القبض على أعضاء شبكة تعمل بتوجيهات من الموساد - جهاز الاستخبارات الخارجية الاسرائيلي - وارتكبوا أعمال سرقة وخطف وابتزاز"، موضحا "أنهم عناصر من مجموعة كردية متمردة محظورة، اتهمت بالتخطيط لاستهداف مركز عسكري حساس".
وتحدثت طهران عدة مرات عن اعتقال أشخاص يعملون لصالح أجهزة استخبارات دول أجنبية لا سيما إسرائيل.
غزة: مقاتلات إسرائيلية تقصف مواقع في غزة واتصالات مصرية مكثفة لتهدئة الأوضاع
شنّت مقاتلات إسرائيليّة فجر الأحد غارات جوّية على أهداف في غزّة.
وتأتي تلك الغارات عقب إعلان الجيش الإسرائيلي عن سقوط صاروخ من القطاع باتّجاه مناطق في إسرائيل. ولم تعلن أيّ جهة مسؤوليّتها عن إطلاق الصاروخ.
وقال مصدر أمني في مدينة غزّة إنّ الغارات الإسرائيلية استهدفت عدّة مواقع في مدينة خان يونس، كما قصفت أرضًا فارغة بالقرب من المطار في مدينة رفح جنوب القطاع.
وقال شاهد عيان إنّ طائرات إسرائيليّة شنّت أيضًا غارة على أرض فارغة وسط قطاع غزّة.
ولم تُسفر الغارات الإسرائيليّة عن إصابات، بحسب مصادر طبّية فلسطينيّة.
وتزامنًا مع القصف الإسرائيلي، أطلق فلسطينيّون صاروخَين على بلدات في جنوب إسرائيل، وأعلنت كتائب عزّ الدين القسّام - الجناح المسلّح لحركة حماس - أنّ "دفاعاتها الجوّية تصدّت فجر اليوم الأحد للطيران المعادي في سماء قطاع غزّة بصواريخ أرض-جوّ وبالمضادّات الأرضيّة".
ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصدر مصري مطلع أن المخابرات المصرية تجري اتصالات مكثفة مع الفصائل الفلسطينية لمنع تصعيد الأوضاع.
كأس العالم 2022: استكمال مباريات دور الـ16 وفيها فرنسا تواجه بولندا وإنجلترا مع السنغال
يستعد جمهور كرة القدم لمنافستين مهمتين بعد تأهل المنتخب الأرجنتيني والهولندي، اللذين يستعدان للمواجهة معا في دور ربع النهائي.
وفي برنامج المنافسة اليوم:
يلتقي المنتخب الفرنسي - حامل اللقب ومتصدّر المجموعة الرابعة - مع المنتخب البولندي الفائز بالمركز الثاني في المجموعة الثالثة - في الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش على ملعب الثمامة.
ويلعب المنتخب الإنكليزي - متصدّر المجموعة الثانية -مع المنتخب السنغالي - الحائز على المركز الثاني في المجموعة الأولى - في الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد، في ملعب البيت.