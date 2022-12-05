السلطات المصرية تحقق في واقعة الاعتداء على ممرضات في مستشفى حكومي، والسعودية تقترب من الفوز بتنظيم كأس آسيا 2027

مقتل فلسطيني وإصابة 6 آخرين في مواجهات مع قوات إسرائيلية بالضفة الغربية
قُتل
فلسطيني صباح اليوم وأصيب ستة آخرون خلال مواجهات اندلعت مع قوات اسرائيلية، عقب
اقتحامها مخيم الدهيشة جنوبي بيت لحم، حيث استخدمت قنابل الغاز والصوت والرصاص
الحي.
وأصدرت
وزارة الصحة الفلسطينية بيانا أعلنت فيه مقتل الشاب عمر يوسف حسن مناع (22 عاما)،
بعد إصابته برصاصة في الصدر، وإصابة ستة آخرين بالرصاص الحي.
يرتفع
عدد القتلى بذلك منذ بداية العام الجاري إلى 212 فلسطينيا، بينهم 160 في الضفة،
و52 في قطاع غزة.
وكانت قوات
اسرائيلية قد نفذت فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة
الغربية، طالت عددا من المواطنين.
وذكرت
مصادر محلية أن قوات اسرائيلية وآليات عسكرية اقتحمت عدة مناطق من الضفة الغربية
ونفذت حملة مداهمة وتفتيش للمنازل، واعتقلت أربعة عشر فلسطينيا، توزعوا ما بين
الخليل ورام الله والبيرة وجنين وبيت لحم.
مسلحون يخطفون 13 شخصا من مسجد تجمعوا فيه لأداء الصلاة في نيجيريا
خطف مسلحون 13 شخصا من مسجد تجمعوا فيه لأداء الصلاة في ولاية كاتسينا شمال غرب نيجيريا.
وقال المتحدث باسم شرطة ولاية كاتسينا غامبو عيسى إن مسلحين "هاجموا في وقت متأخر من مساء السبت مسجد قرية ميغامجي (في منطقة فونتوا) وخطفوا 19 من المصلين بعد إطلاق النار وإصابة الإمام وشخص آخر" أثناء صلاة العشاء.
وأضاف "طاردهم رجالنا وتمكنوا من إنقاذ ستة من المصلين، بينما تجري جهود لإطلاق سراح الباقين".
, تنشط عصابات إجرامية تعرف محليًا باسم "قطاع الطرق" في شمال غرب نيجيريا ووسطها حيث ترعب السكان وتهاجم قرى وتنهبها وتقتل العديد من السكان.
تمارس هذه العصابات المسلحة أيضًا العديد عمليات الخطف مقابل فدية ولكنها نادرًا ما تستهدف أماكن العبادة، وتركز على المدارس والمسافرين على الطرق.
كأس آسيا 2027: السعودية تقترب من الفوز بتنظيم البطولة القارية بعد انسحاب الهند
اقتربت السعودية
من الفوز بتنظيم كأس آسيا لكرة القدم 2027 بعد أن أصبحت المرشحة
الوحيدة مع انسحاب منافستها الوحيدة الهند.
وبحال صادق الاتحاد الآسيوي على
الملف السعودي كما هو متوقع، ستكون الاستضافة الاولى لها في النهائيات التي انطلقت
عام 1956.
وكانت اللجنة التنفيذية في
الاتحاد الآسيوي اختارت في17تشرين الأول/اكتوبر الماضي
قائمة مختصرة للراغبين باستضافة الحدث القاري المقام مرّة كل أربع سنوات، ضمّت
السعودية والهند، على أن يصدر القرار النهائي بهذا الشأن في الجمعية العمومية
المقبلة في المنامة في شباط/فبراير المقبل.
ويتواصل سعي السعودية لاستضافة
الأحداث الرياضية، إذ قدّمت قبل أيام طلب استضافة كأس آسيا 2026 للسيدات بالإضافة الى احداث رياضية كبرى مثل
بطولات الغولف وسباقات الفورمولا واحد ومباريات كرة قدم أوروبية.
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مستشفى قويسنا المركزي: السلطات المصرية تحقق في واقعة الاعتداء على طاقم تمريض في المستشفى الحكومي
قالت النيابة العامة في مصر إنها بدأت تحقيقا في ملابسات تعدي أسرة إحدى المريضات على طاقم التمريض وعاملات وفرد أمن في مستشفى حكومي.
فيما ذكرت أن النيابة العسكرية تجري تحقيقاتها بشأن ضابط مشكو في حقه في الواقعة التي شغلت الرأي العام في مصر خلال اليومين الماضيين.
وجرت الواقعة في مستشفى قويسنا الحكومي عندما علم أقارب إحدى المريضات أن الطبيب المناوب لن يتمكن من فحضها لانشغاله في عملية ولادة.
وذكر بيان النيابة أن فريقا من أعضائها عاين المستشفى وما لحق ببعض أجهزته وآلات المراقبة من تلفيات.
واستمعت النيابة لأقوال مدير المستشفى "حول الشجار الذي تم بين ذوي المريضة وطاقم التمريض، وما نتج عنه من إصابات بالممرضات وفرد الأمن".
وتداول العديد من رواد المواقع التواصل مقاطع مصورة للواقعة ما أثار غضبا.
مقتل فلسطيني وإصابة 6 آخرين في مواجهات مع قوات إسرائيلية بالضفة الغربية
قُتل فلسطيني صباح اليوم وأصيب ستة آخرون خلال مواجهات اندلعت مع قوات اسرائيلية، عقب اقتحامها مخيم الدهيشة جنوبي بيت لحم، حيث استخدمت قنابل الغاز والصوت والرصاص الحي.
وأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية بيانا أعلنت فيه مقتل الشاب عمر يوسف حسن مناع (22 عاما)، بعد إصابته برصاصة في الصدر، وإصابة ستة آخرين بالرصاص الحي.
يرتفع عدد القتلى بذلك منذ بداية العام الجاري إلى 212 فلسطينيا، بينهم 160 في الضفة، و52 في قطاع غزة.
وكانت قوات اسرائيلية قد نفذت فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، طالت عددا من المواطنين.
وذكرت مصادر محلية أن قوات اسرائيلية وآليات عسكرية اقتحمت عدة مناطق من الضفة الغربية ونفذت حملة مداهمة وتفتيش للمنازل، واعتقلت أربعة عشر فلسطينيا، توزعوا ما بين الخليل ورام الله والبيرة وجنين وبيت لحم.
مسلحون يخطفون 13 شخصا من مسجد تجمعوا فيه لأداء الصلاة في نيجيريا
خطف مسلحون 13 شخصا من مسجد تجمعوا فيه لأداء الصلاة في ولاية كاتسينا شمال غرب نيجيريا.
وقال المتحدث باسم شرطة ولاية كاتسينا غامبو عيسى إن مسلحين "هاجموا في وقت متأخر من مساء السبت مسجد قرية ميغامجي (في منطقة فونتوا) وخطفوا 19 من المصلين بعد إطلاق النار وإصابة الإمام وشخص آخر" أثناء صلاة العشاء.
وأضاف "طاردهم رجالنا وتمكنوا من إنقاذ ستة من المصلين، بينما تجري جهود لإطلاق سراح الباقين".
, تنشط عصابات إجرامية تعرف محليًا باسم "قطاع الطرق" في شمال غرب نيجيريا ووسطها حيث ترعب السكان وتهاجم قرى وتنهبها وتقتل العديد من السكان. تمارس هذه العصابات المسلحة أيضًا العديد عمليات الخطف مقابل فدية ولكنها نادرًا ما تستهدف أماكن العبادة، وتركز على المدارس والمسافرين على الطرق.
كأس آسيا 2027: السعودية تقترب من الفوز بتنظيم البطولة القارية بعد انسحاب الهند
اقتربت السعودية من الفوز بتنظيم كأس آسيا لكرة القدم 2027 بعد أن أصبحت المرشحة الوحيدة مع انسحاب منافستها الوحيدة الهند.
وبحال صادق الاتحاد الآسيوي على الملف السعودي كما هو متوقع، ستكون الاستضافة الاولى لها في النهائيات التي انطلقت عام 1956.
وكانت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي اختارت في17تشرين الأول/اكتوبر الماضي قائمة مختصرة للراغبين باستضافة الحدث القاري المقام مرّة كل أربع سنوات، ضمّت السعودية والهند، على أن يصدر القرار النهائي بهذا الشأن في الجمعية العمومية المقبلة في المنامة في شباط/فبراير المقبل.
ويتواصل سعي السعودية لاستضافة الأحداث الرياضية، إذ قدّمت قبل أيام طلب استضافة كأس آسيا 2026 للسيدات بالإضافة الى احداث رياضية كبرى مثل بطولات الغولف وسباقات الفورمولا واحد ومباريات كرة قدم أوروبية.