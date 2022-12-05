السلطات المصرية تحقق في واقعة الاعتداء على ممرضات في مستشفى حكومي، والسعودية تقترب من الفوز بتنظيم كأس آسيا 2027

قالت النيابة العامة في مصر إنها بدأت تحقيقا في ملابسات تعدي أسرة إحدى المريضات على طاقم التمريض وعاملات وفرد أمن في مستشفى حكومي.

فيما ذكرت أن النيابة العسكرية تجري تحقيقاتها بشأن ضابط مشكو في حقه في الواقعة التي شغلت الرأي العام في مصر خلال اليومين الماضيين.

وجرت الواقعة في مستشفى قويسنا الحكومي عندما علم أقارب إحدى المريضات أن الطبيب المناوب لن يتمكن من فحضها لانشغاله في عملية ولادة.

وذكر بيان النيابة أن فريقا من أعضائها عاين المستشفى وما لحق ببعض أجهزته وآلات المراقبة من تلفيات.

واستمعت النيابة لأقوال مدير المستشفى "حول الشجار الذي تم بين ذوي المريضة وطاقم التمريض، وما نتج عنه من إصابات بالممرضات وفرد الأمن".

وتداول العديد من رواد المواقع التواصل مقاطع مصورة للواقعة ما أثار غضبا.