البرلمان الإندونيسي يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، والجزيرة تقاضي إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن مقتل شيرين أبو عاقلة

"دار الساقي" اللندنية للكتب تغلق أبوابها بعد 44 عاما بسبب تحديات اقتصادية
تعتزم دار الساقي اللندنية للكتب، وهي واحدة
من أكبر المكتبات ودور النشر العربية في
أوروبا، إغلاق أبوابها نهائياً بحلول نهاية العام الجاري، بعد نحو 44 عاما.
تأسست دار الساقي عام 1987 على يد
أندريه وسلوى غاسبار، وصديقتهما الراحلة مي غصوب، بعد أن انتقل ثلاثتهم للعيش في
لندن من بيروت التي مزقتها الحرب وافتتحوا المكتبة في حي بايزواتر؛ لتوفير سوق غير
مستغل للغة الإنجليزية في ذلك الوقت، وكتب عربية عن الشرق الأوسط.
وألقت مديرة ومالكة المكتبة الشهيرة،
سلوى غاسبارد، باللوم في قرار الإغلاق على التحديات الاقتصادية الأخيرة، لاسيما
أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة وإجراءات الإغلاق التي فرضها فيروس كورونا.
ومنذ تأسيسها، كانت دار الساقي نقطة جذب للعرب المقيمين في بريطانيا
والمتخصصين في دراسات الشرق الأوسط والزائرين العرب الباحثين عن الكتب المحظورة في
بلدانهم الأصلية.
twitterCopyright: twitter
شيرين أبو عاقلة: شبكة الجزيرة ترفع قضية ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن مقتل الصحفية الفلسطينية
قالت شبكة الجزيرة الإعلامية يوم الثلاثاء إنها رفعت
قضية ضد القوات الإسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن مقتل الصحفية
الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي لاقت حتفها بالرصاص أثناء مداهمة إسرائيلية في
الضفة الغربية في مايو أيار الماضي.
وأضافت الشبكة على تويتر أنها رفعت الدعوى بعد تحقيق
أجراه فريقها القانوني في القضية.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها ستفتح تحقيقا
في مقتل أبو عاقلة التي كانت تحمل الجنسية الأمريكية.
وكان مسؤول بارز في الجيش
الإسرائيلي قد قال في سبتمبر/أيلول، إن
هناك احتمالا كبيرا أن تكون (شيرين أبو عاقلة) قد أُطلق عليها الرصاص "بالخطأ
من جندي إسرائيلي، بالطبع لم يعرف هويتها الصحفية".
Getty ImagesCopyright: Getty Images
البرلمان الإندونيسي يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج
وافق البرلمان الإندونيسي على تعديلات في القانون الجنائي للبلاد بشكل
يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج ويضع قيودا على حرية التعبير.
وبموجب التعديلات ستصل عقوبة ممارسة الجنس خراج إطار الزواج إلى السجن
لمدة عام. كما لن يكون مسموحا بانتقاد الرئيس أو الأيدولوجية التي تحكم البلاد.
وقال وزير القانون، ياسونا لاولي، إن قرار البرلمان بالتخلي عن القوانين
الجنائية، التي تعود إلى حقبة الاستعمار الهولندي، يمثل حدثا تاريخيا.
وشدد مسؤولون إندونيسيون على أنه لا يمكن الإبلاغ عن الممارسات
الجنسية قبل الزواج وخارجه إلا من قبل الزوج أو الوالدين أو الأولاد، ما يحد بحكم
الأمر الواقع من نطاق النص.
إلا أن منتقدين قالوا إن التعديلات تقوض من حقوق الإنسان وتنتهك
الحياة الخاصة للسكان.
وسيتم العمل بالقانون في غضون 3 أعوام
خبراء أمميون يؤكدون على وجود أدلة على استخدام تنظيم الدولة الإسلامية ٍأسلحة كيميائية في العراق
أكد
خبراء أمميون وجود أدلّة على استخدام تنظيم الدولة الإسلامية أسلحة كيميائية في
الفترة التي أعلن فيها "دولة الخلافة" في المناطق التي كانت يسيطر عليها
في العراق بين عامي 2014 و2019.
وخلص الخبراء في تقريرهم إلى أن تنظيم الدولة
الإسلامية "قام بتصنيع وإنتاج صواريخ ومدافع هاون كيميائية وذخائر كيميائية
للقنابل الصاروخية ورؤوس حربية كيميائية وأجهزة متفجرة كيميائية يدوية
الصنع".
وركّز
المحققون جهودهم خصوصا على هجوم تعرّضت له مدينة تازة خورماتو العراقية في الثامن
من آذار/مارس 2016 . وأكدوا أنهم جمعوا
"كمية كبيرة من الأدلة" بما في ذلك "سجلات كشوف مرتّبات تنظيم داعش
ومراسلاته".
وشدد
التقرير على "المضاعفات الصحية المستمرة بين سكان تازة خورماتو والتي تشمل
أمراضا مزمنة وسرطانات ومضاعفات ذات صلة بالصحة الإنجابية".
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"دار الساقي" اللندنية للكتب تغلق أبوابها بعد 44 عاما بسبب تحديات اقتصادية
تعتزم دار الساقي اللندنية للكتب، وهي واحدة من أكبر المكتبات ودور النشر العربية في أوروبا، إغلاق أبوابها نهائياً بحلول نهاية العام الجاري، بعد نحو 44 عاما.
تأسست دار الساقي عام 1987 على يد أندريه وسلوى غاسبار، وصديقتهما الراحلة مي غصوب، بعد أن انتقل ثلاثتهم للعيش في لندن من بيروت التي مزقتها الحرب وافتتحوا المكتبة في حي بايزواتر؛ لتوفير سوق غير مستغل للغة الإنجليزية في ذلك الوقت، وكتب عربية عن الشرق الأوسط.
وألقت مديرة ومالكة المكتبة الشهيرة، سلوى غاسبارد، باللوم في قرار الإغلاق على التحديات الاقتصادية الأخيرة، لاسيما أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة وإجراءات الإغلاق التي فرضها فيروس كورونا.
ومنذ تأسيسها، كانت دار الساقي نقطة جذب للعرب المقيمين في بريطانيا والمتخصصين في دراسات الشرق الأوسط والزائرين العرب الباحثين عن الكتب المحظورة في بلدانهم الأصلية.
شيرين أبو عاقلة: شبكة الجزيرة ترفع قضية ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن مقتل الصحفية الفلسطينية
قالت شبكة الجزيرة الإعلامية يوم الثلاثاء إنها رفعت قضية ضد القوات الإسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي لاقت حتفها بالرصاص أثناء مداهمة إسرائيلية في الضفة الغربية في مايو أيار الماضي.
وأضافت الشبكة على تويتر أنها رفعت الدعوى بعد تحقيق أجراه فريقها القانوني في القضية.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها ستفتح تحقيقا في مقتل أبو عاقلة التي كانت تحمل الجنسية الأمريكية.
وكان مسؤول بارز في الجيش الإسرائيلي قد قال في سبتمبر/أيلول، إن هناك احتمالا كبيرا أن تكون (شيرين أبو عاقلة) قد أُطلق عليها الرصاص "بالخطأ من جندي إسرائيلي، بالطبع لم يعرف هويتها الصحفية".
البرلمان الإندونيسي يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج
وافق البرلمان الإندونيسي على تعديلات في القانون الجنائي للبلاد بشكل يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج ويضع قيودا على حرية التعبير.
وبموجب التعديلات ستصل عقوبة ممارسة الجنس خراج إطار الزواج إلى السجن لمدة عام. كما لن يكون مسموحا بانتقاد الرئيس أو الأيدولوجية التي تحكم البلاد.
وقال وزير القانون، ياسونا لاولي، إن قرار البرلمان بالتخلي عن القوانين الجنائية، التي تعود إلى حقبة الاستعمار الهولندي، يمثل حدثا تاريخيا.
وشدد مسؤولون إندونيسيون على أنه لا يمكن الإبلاغ عن الممارسات الجنسية قبل الزواج وخارجه إلا من قبل الزوج أو الوالدين أو الأولاد، ما يحد بحكم الأمر الواقع من نطاق النص.
إلا أن منتقدين قالوا إن التعديلات تقوض من حقوق الإنسان وتنتهك الحياة الخاصة للسكان.
وسيتم العمل بالقانون في غضون 3 أعوام
خبراء أمميون يؤكدون على وجود أدلة على استخدام تنظيم الدولة الإسلامية ٍأسلحة كيميائية في العراق
أكد خبراء أمميون وجود أدلّة على استخدام تنظيم الدولة الإسلامية أسلحة كيميائية في الفترة التي أعلن فيها "دولة الخلافة" في المناطق التي كانت يسيطر عليها في العراق بين عامي 2014 و2019.
وخلص الخبراء في تقريرهم إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية "قام بتصنيع وإنتاج صواريخ ومدافع هاون كيميائية وذخائر كيميائية للقنابل الصاروخية ورؤوس حربية كيميائية وأجهزة متفجرة كيميائية يدوية الصنع".
وركّز المحققون جهودهم خصوصا على هجوم تعرّضت له مدينة تازة خورماتو العراقية في الثامن من آذار/مارس 2016 . وأكدوا أنهم جمعوا "كمية كبيرة من الأدلة" بما في ذلك "سجلات كشوف مرتّبات تنظيم داعش ومراسلاته".
وشدد التقرير على "المضاعفات الصحية المستمرة بين سكان تازة خورماتو والتي تشمل أمراضا مزمنة وسرطانات ومضاعفات ذات صلة بالصحة الإنجابية".