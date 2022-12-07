الرئيس الصيني يجتمع بزعماء عرب في السعودية، والديمقراطيون يعززون أغلبيتهم في مجلس الشيوخ الأمريكي

النيابة المصرية تأمر بحبس 6 أشخاص على ذمة التحقيقات في حادثة الاعتداء على عاملين بمستشفى حكومي
أمرت النيابة العامة المصرية الثلاثاء بحبس ستة أشخاص أربعة
أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد اتهامهم بالتعدي بالضرب على طبيب وطاقم
تمريض وفرد أمن وإتلاف أجهزة طبية بمستشفى إيتاي البارود العام شمال غرب القاهرة.
واستمعت
النيابة العامة لشهادة مدير المستشفى وأعضاء الطاقم الطبي، حيث قالوا إن ذوي مريض بأزمة
تنفسية اعتدوا عليهم، حيث بادر أحدهم بصفع ممرضة لخلاف معها، فتدخل الطاقم الطبي للذود
عنها، وقام المتهمون بالاعتداء عليهم ما نتج عنه إصابات وإتلاف بعض الأجهزة بالمستشفى
حسب بيان النيابة العامة.
وكانت
واقعة مشابهة قد حدثت بمستشفى قويسنا العام شمال القاهرة الخميس الماضي حينما تم الاعتداء
من ذوي مريضة بينهم ضابط بالقوات المسلحة على طاقم تمريض واتلاف بعض الأجهزة وكاميرات
المراقبة وأحالت النيابة الموضوع للتحقيق.
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النيابة المصرية تأمر بحبس 6 أشخاص على ذمة التحقيقات في حادثة الاعتداء على عاملين بمستشفى حكومي
أمرت النيابة العامة المصرية الثلاثاء بحبس ستة أشخاص أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد اتهامهم بالتعدي بالضرب على طبيب وطاقم تمريض وفرد أمن وإتلاف أجهزة طبية بمستشفى إيتاي البارود العام شمال غرب القاهرة.
واستمعت النيابة العامة لشهادة مدير المستشفى وأعضاء الطاقم الطبي، حيث قالوا إن ذوي مريض بأزمة تنفسية اعتدوا عليهم، حيث بادر أحدهم بصفع ممرضة لخلاف معها، فتدخل الطاقم الطبي للذود عنها، وقام المتهمون بالاعتداء عليهم ما نتج عنه إصابات وإتلاف بعض الأجهزة بالمستشفى حسب بيان النيابة العامة.
وكانت واقعة مشابهة قد حدثت بمستشفى قويسنا العام شمال القاهرة الخميس الماضي حينما تم الاعتداء من ذوي مريضة بينهم ضابط بالقوات المسلحة على طاقم تمريض واتلاف بعض الأجهزة وكاميرات المراقبة وأحالت النيابة الموضوع للتحقيق.
انتخابات التجديد النصفية: الديمقراطيون يعززون أغلبيتهم في مجلس الشيوخ بعد فوز مرشحهم في ولاية جورجيا
تفيد التقارير الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية بأن الحزب الديمقراطي تمكن من تعزيز أغلبيته الضئيلة في مجلس الشيوخ بعد تمكن مرشح الحزب من الاحتفاظ بمقعده في ولاية جورجيا.
وانتصر السناتور المنتهية ولايته، رافائيل وارنوك، على المرشّح الجمهوري هيرشل ووكر المدعوم من الرئيس السابق دونالد ترامب.
وكان المرشّحان تواجها في انتخابات منتصف الولاية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر، لكنّ أيّاً منهما لم يتمكن من حسم النتيجة من الدورة الأولى فكانت هذه الدورة الثانية بينهما.
وولاية جورجيا المحسوبة تاريخياً للجمهوريين، فاجأت أميركا بتفضيلها جو بايدن على دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في 2020 قبل أن تنتخب ديموقراطيَّين عضوين في مجلس الشيوخ بعد ذلك بشهرين.
الرئيس الصيني شي جينبينغ يزور السعودية ويجتمع مع زعماء عرب
يبدأ الرئيس الصيني شي جينبينغ الأربعاء زيارة للسعودية حيث سيلتقي العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان وعددا من قادة الدول العربية.
وسيشارك الزعيم الصيني في قمتين، صينية خليجية، وصينية عربية، أثناء زيارته للسعودية، والتي تعد الأولى منذ 6 سنوات.
وبحسب بيانات رسمية فإن تعزيز العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية سيكون ضمن جدول أعمال جينبينغ في السعودية، التي تشهد علاقاتها مع الولايات المتحدة توترا في الأشهر الأخيرة.
وكانت منظمة أوبك بلس، التي تضم في عضويتها السعودية وروسيا، قد قررت قبل أشهر خفض إنتاج النفط، ما أثار انتقادات واشنطن التي كانت تسعى إلى الحد من أرباح موسكو من قطاع الطاقة.