الرئيس الصيني يجتمع بزعماء عرب في السعودية، والديمقراطيون يعززون أغلبيتهم في مجلس الشيوخ الأمريكي

أمرت النيابة العامة المصرية الثلاثاء بحبس ستة أشخاص أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد اتهامهم بالتعدي بالضرب على طبيب وطاقم تمريض وفرد أمن وإتلاف أجهزة طبية بمستشفى إيتاي البارود العام شمال غرب القاهرة.

واستمعت النيابة العامة لشهادة مدير المستشفى وأعضاء الطاقم الطبي، حيث قالوا إن ذوي مريض بأزمة تنفسية اعتدوا عليهم، حيث بادر أحدهم بصفع ممرضة لخلاف معها، فتدخل الطاقم الطبي للذود عنها، وقام المتهمون بالاعتداء عليهم ما نتج عنه إصابات وإتلاف بعض الأجهزة بالمستشفى حسب بيان النيابة العامة.

وكانت واقعة مشابهة قد حدثت بمستشفى قويسنا العام شمال القاهرة الخميس الماضي حينما تم الاعتداء من ذوي مريضة بينهم ضابط بالقوات المسلحة على طاقم تمريض واتلاف بعض الأجهزة وكاميرات المراقبة وأحالت النيابة الموضوع للتحقيق.