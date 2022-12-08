مقتل 3 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في جنين، وارتفاع قياسي لمعدل التضخم في مصر

دينا بولوارت تصبح أول امرأة تتولى رئاسة بيرو بعد تطورات متلاحقة خلال يوم واحد
أصبحت المحامية دينا بولوارت أول امرأة تتولى منصب رئيس دولة بيرو، بعد أدائها اليمين الدستورية، يوم أمس الأربعاء، في أعقاب تصويت البرلمان على عزل الرئيس بيدرو كاستيلو بعد ساعات من طلبه حل المجلس التشريعي.
ويُحاكم كاستيلو، الذي يقبع قيد الاحتجاز، بتهمتي التآمر والسعي لتنفيذ انقلاب.
وأدت بولوارت، التي كانت نائبة الرئيس السابق كاستيلو، اليمين وسط حالة من الفوضى بالبلاد حيث بدا أن الرئيس والبرلمان يمارسان سلطاتهما الدستورية للتخلص من بعضهما البعض.
وتعهدت بولوارت بمحاربة الفساد الحكومي، كما دعت إلى هدنة سياسية لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وتولى كاستيلو رئاسة البلاد، في 28 يوليو / تموز 2021، قبل أن يتحول إلى مثار احتجاجات شعبية، ومحور للعديد من التحقيقات الجنائية في مزاعم فساد.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
الضفة الغربية: مقتل ثلاثة فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في جنين
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل ثلاثة فلسطينين على يد القوات الإسرائيلية خلال حملة مداهمة فجر اليوم بمدينة جنين بالضفة الغربية
المحتلة.
ونعت حركة حماس في بيان
رسمي لها كلا من صدقي زكارنة من الحي الشرقي في مدينة جنين وعطا الشلبي، من بلدة قباطية
وطارق الدمج من مخيم جنين، منددة بـ"استمرار إسرائيل في حربها المفتوحة على الشعب الفلسطيني وتحديدا في الضفة الغربية".
هذا
ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي.
وتشهد
الضفة الغربية الكثير من التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الفترة الأخيرة،
إذ شهد العام الجاري مقتل نحو 150 فلسطينيا و26 إسرائيليا.
BBCCopyright: BBC
معدل التضخم في مصر يرتفع بشكل قياسي ويقترب من 20 في المائة
ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر ليصل إلى 19.2%خلال
شهر نوفمبر تشرين الثاني، وهو أعلى معدل له منذ بداية عام 2018، يأتي ذلك في ذروة تأثر الاقتصاد المصري
بالأزمة الاقتصادية التي خلفها الغزو الروسي لأوكرانيا.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نشرته
الدورية اليوم الخميس إلى أن معدل التضخم وصل 6.2% لنفس الشهر من العام السابق، بينما كان 16.2%
في أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وأرجع الجهاز الحكومي أسباب ذلك الارتفاع إلى ارتفاع
أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 4.8%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 6.8%،
مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 3.7%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 5.5%،
ومجموعة الخضروات بنسبة 7.8%.
وكان سعر صرف الجنيه المصري قد تراجع أمام الدولار بعد
أن قرر البنك المركزي المصري في أواخر أكتوبر تشرين الأول تحرير سعر صرف الجنيه،
ليفقد ما يزيد على 55 في المائة من قيمته منذ مارس/ آذار الماضي،
ورفع نسبة الفائدة لاحتواء التضخم.
ووقعت مصر اتفاقا للحصول على قرض جديد من صندوق النقد
الدولي، على مستوى الخبراء، بقيمة 3 مليارات دولار، فضلا عن قروض من جهات أخرى
بقيمة 6 مليارات دولار، لمواجهة التداعيات السلبية
التي يعاني منها اقتصاد البلاد.
وتزايد معدل التضخم خلال الأشهر التي تلت الغزو الروسي
لأوكرانيا لأكثر من ضعف ما كان عليه العام الماضي.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
هيومن رايتس ووتش تقول إن السلطات التونسية لا تحمى النساء من العنف الأسري رغم التشريعات القوية
قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نُشِر اليوم
إن السلطات التونسية لا تحمي النساء من العنف الأسري رغم سنّ قانون قوي في 2017.
وقالت المنظمة الحقوقية إن التنفيذ السيء للقانون هو ما
يعرض النساء لخطر العنف إذ "لم
تستجب السلطات، أو تُحقّق، أو توفر بشكل منهجي الحماية للنساء اللاتي يبلغن عن
العنف، وترك نقص تمويل خدمات الدعم كمراكز الإيواء العديد من الضحايا بلا مكان
يهربن إليه".
كذلك وجدت هيومن رايتس ووتش أن معظم التونسيات، خاصة إذا
كن يعشن في الريف أو غير مُلِمات بالقراءة والكتابة، "لا يعلمن بالتدابير
والخدمات المتاحة لحمايتهن من العنف بموجب القانون 58".
وبحسب المنظمة فإن السلطات شكلت 130 وحدة شرطة مختصّة في أنحاء البلاد بموجب
القانون 58 ووفرت لها دورات تدريبية، لكن النساء قلن "إن
الشرطة لم تشرح لهن بشكل روتيني حقوقهن وخياراتهن، أو لم تستجب لشكاويهن، أو ضغطت
عليهن المصالحة مع المعتدين أو الرضوخ للوساطة الأسريّة بدلا من متابعة شكوى
جنائية".
ReutersCopyright: Reuters
مظاهرات إيران: تنفيذ أول حكم إعدام مرتبط بالاحتجاجات
أعلنت
السلطات الإيرانية أنها نفذت أول حكم إعدام لشخص شارك في المظاهرات التي تشهدها
البلاد منذ سبتمبر أيلول الماضي.
وأدين
محسن شيكاري بالتسبب في إصابة عنصر من قوات الباسيج وقطع الطريق في العاصمة طهران.
ونقل
شيكاري إلى الحبس الانفرادي قبل يومين استعدادا لتنفيذ الحكم بإعدامه شنقا
وأصدر
القضاء الإيراني أحكاما بالإعدام بحق 11 شخصا في حوادث مرتبطة بالاحتجاجات التي انطلقت
بعد وفاة الشابة مهسا أمين التي قضت نحبها عقب إلقاء القبض عليها من قبل شرطة
الأخلاق.
تغطية مباشرة
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دينا بولوارت تصبح أول امرأة تتولى رئاسة بيرو بعد تطورات متلاحقة خلال يوم واحد
أصبحت المحامية دينا بولوارت أول امرأة تتولى منصب رئيس دولة بيرو، بعد أدائها اليمين الدستورية، يوم أمس الأربعاء، في أعقاب تصويت البرلمان على عزل الرئيس بيدرو كاستيلو بعد ساعات من طلبه حل المجلس التشريعي.
ويُحاكم كاستيلو، الذي يقبع قيد الاحتجاز، بتهمتي التآمر والسعي لتنفيذ انقلاب.
وأدت بولوارت، التي كانت نائبة الرئيس السابق كاستيلو، اليمين وسط حالة من الفوضى بالبلاد حيث بدا أن الرئيس والبرلمان يمارسان سلطاتهما الدستورية للتخلص من بعضهما البعض.
وتعهدت بولوارت بمحاربة الفساد الحكومي، كما دعت إلى هدنة سياسية لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وتولى كاستيلو رئاسة البلاد، في 28 يوليو / تموز 2021، قبل أن يتحول إلى مثار احتجاجات شعبية، ومحور للعديد من التحقيقات الجنائية في مزاعم فساد.
الضفة الغربية: مقتل ثلاثة فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في جنين
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل ثلاثة فلسطينين على يد القوات الإسرائيلية خلال حملة مداهمة فجر اليوم بمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.
ونعت حركة حماس في بيان رسمي لها كلا من صدقي زكارنة من الحي الشرقي في مدينة جنين وعطا الشلبي، من بلدة قباطية وطارق الدمج من مخيم جنين، منددة بـ"استمرار إسرائيل في حربها المفتوحة على الشعب الفلسطيني وتحديدا في الضفة الغربية".
هذا ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي.
وتشهد الضفة الغربية الكثير من التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الفترة الأخيرة، إذ شهد العام الجاري مقتل نحو 150 فلسطينيا و26 إسرائيليا.
معدل التضخم في مصر يرتفع بشكل قياسي ويقترب من 20 في المائة
ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر ليصل إلى 19.2%خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني، وهو أعلى معدل له منذ بداية عام 2018، يأتي ذلك في ذروة تأثر الاقتصاد المصري بالأزمة الاقتصادية التي خلفها الغزو الروسي لأوكرانيا.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نشرته الدورية اليوم الخميس إلى أن معدل التضخم وصل 6.2% لنفس الشهر من العام السابق، بينما كان 16.2% في أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وأرجع الجهاز الحكومي أسباب ذلك الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 4.8%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 6.8%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 3.7%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 5.5%، ومجموعة الخضروات بنسبة 7.8%.
وكان سعر صرف الجنيه المصري قد تراجع أمام الدولار بعد أن قرر البنك المركزي المصري في أواخر أكتوبر تشرين الأول تحرير سعر صرف الجنيه، ليفقد ما يزيد على 55 في المائة من قيمته منذ مارس/ آذار الماضي، ورفع نسبة الفائدة لاحتواء التضخم.
ووقعت مصر اتفاقا للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، على مستوى الخبراء، بقيمة 3 مليارات دولار، فضلا عن قروض من جهات أخرى بقيمة 6 مليارات دولار، لمواجهة التداعيات السلبية التي يعاني منها اقتصاد البلاد.
وتزايد معدل التضخم خلال الأشهر التي تلت الغزو الروسي لأوكرانيا لأكثر من ضعف ما كان عليه العام الماضي.
هيومن رايتس ووتش تقول إن السلطات التونسية لا تحمى النساء من العنف الأسري رغم التشريعات القوية
قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نُشِر اليوم إن السلطات التونسية لا تحمي النساء من العنف الأسري رغم سنّ قانون قوي في 2017.
وقالت المنظمة الحقوقية إن التنفيذ السيء للقانون هو ما يعرض النساء لخطر العنف إذ "لم تستجب السلطات، أو تُحقّق، أو توفر بشكل منهجي الحماية للنساء اللاتي يبلغن عن العنف، وترك نقص تمويل خدمات الدعم كمراكز الإيواء العديد من الضحايا بلا مكان يهربن إليه".
كذلك وجدت هيومن رايتس ووتش أن معظم التونسيات، خاصة إذا كن يعشن في الريف أو غير مُلِمات بالقراءة والكتابة، "لا يعلمن بالتدابير والخدمات المتاحة لحمايتهن من العنف بموجب القانون 58".
وبحسب المنظمة فإن السلطات شكلت 130 وحدة شرطة مختصّة في أنحاء البلاد بموجب القانون 58 ووفرت لها دورات تدريبية، لكن النساء قلن "إن الشرطة لم تشرح لهن بشكل روتيني حقوقهن وخياراتهن، أو لم تستجب لشكاويهن، أو ضغطت عليهن المصالحة مع المعتدين أو الرضوخ للوساطة الأسريّة بدلا من متابعة شكوى جنائية".
مظاهرات إيران: تنفيذ أول حكم إعدام مرتبط بالاحتجاجات
أعلنت السلطات الإيرانية أنها نفذت أول حكم إعدام لشخص شارك في المظاهرات التي تشهدها البلاد منذ سبتمبر أيلول الماضي.
وأدين محسن شيكاري بالتسبب في إصابة عنصر من قوات الباسيج وقطع الطريق في العاصمة طهران.
ونقل شيكاري إلى الحبس الانفرادي قبل يومين استعدادا لتنفيذ الحكم بإعدامه شنقا
وأصدر القضاء الإيراني أحكاما بالإعدام بحق 11 شخصا في حوادث مرتبطة بالاحتجاجات التي انطلقت بعد وفاة الشابة مهسا أمين التي قضت نحبها عقب إلقاء القبض عليها من قبل شرطة الأخلاق.