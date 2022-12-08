مقتل 3 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في جنين، وارتفاع قياسي لمعدل التضخم في مصر

أصبحت المحامية دينا بولوارت أول امرأة تتولى منصب رئيس دولة بيرو، بعد أدائها اليمين الدستورية، يوم أمس الأربعاء، في أعقاب تصويت البرلمان على عزل الرئيس بيدرو كاستيلو بعد ساعات من طلبه حل المجلس التشريعي.

ويُحاكم كاستيلو، الذي يقبع قيد الاحتجاز، بتهمتي التآمر والسعي لتنفيذ انقلاب.

وأدت بولوارت، التي كانت نائبة الرئيس السابق كاستيلو، اليمين وسط حالة من الفوضى بالبلاد حيث بدا أن الرئيس والبرلمان يمارسان سلطاتهما الدستورية للتخلص من بعضهما البعض.

وتعهدت بولوارت بمحاربة الفساد الحكومي، كما دعت إلى هدنة سياسية لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وتولى كاستيلو رئاسة البلاد، في 28 يوليو / تموز 2021، قبل أن يتحول إلى مثار احتجاجات شعبية، ومحور للعديد من التحقيقات الجنائية في مزاعم فساد.