يوم مثير في كأس العالم فمنتخب المغرب يواجه منتخب البرتغال وفرنسا تتحدى إنجلترا، ووفاة صحفي أمريكي أثناء تغطية مباراة الأرجنتين وهولندا

كأس العالم 2022: مواجهتان قويتان بين المغرب والبرتغال وإنجلترا وفرنسا
قال مدرب كرة القدم المغربية وليد الركراكي إن فريقه يشعر بدعم كل الشعوب الأفريقية والعربية وهم يستعدون لمواجهة البرتغال في ربع نهائي كأس العالم في قطر. وإن فاز المنتخب المغربي فسيكون أول فريق أفريقي وعربي يصل إلى نصف النهائي.
وتواجه فرنسا حاملة اللقب إنجلترا - وهي المرة الأولى التي يلتقيان فيها في مرحلة الإقصاء.
وتختتم اليوم السبت مباريات الدور ربع النهائي. وتقام مباريات اليوم على النحو التالي:
يلعب المنتخب المغربي مع نظيره البرتغالي في الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش على ملعب الثمامة، ويتسع لـ40 ألف متفرج، وهي المباراة الأخيرة التي ستقام على هذا الملعب.ويلتقي المنتخب الإنجليزي مع المنتخب الفرنسي في الساعة السابعة على ملعب البيت، الذي يتسع لـ60 ألف متفرّج.
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وفاة صحفي أمريكي أثناء تغطية مباراة الأرجنتين وهولندا
توفي صحفي أمريكي بارز أثناء تغطيته لكأس العالم في قطر.
غرانت وال، البالغ من العمر 48 عاما كان يحضر مباراة الأرجنتين وهولندا عندما سقط فجأة أثناء متابعة المنافسة.
وقالت شبكة سي بي إس الرياضية إنه ربما أصيب بنوبة قلبية. وعندما بدأ الفريقان اللعب في الوقت الإضافي. قال مساعده إن فريق الإسعاف لم يتمكن من إنعاشه، ونُقل إلى "مستشفى قريب"، وكان الصحفي وال قد ذكر في منشور خاص أنه أصيب بالتهاب الشعب الهوائية أثناء تغطيته لكأس العالم. وربما يكون قد أرهق كثيرا إذ عمل لساعات طويلة دون توقف أو استراحة.
واحتُجز غرانت وال لفترة وجيزة في قطر عندما حاول دخول الملعب وهو يرتدي قميص قوس قزح لدعم حقوق مجتمع الميم.
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كأس العالم 2022: مواجهتان قويتان بين المغرب والبرتغال وإنجلترا وفرنسا
قال مدرب كرة القدم المغربية وليد الركراكي إن فريقه يشعر بدعم كل الشعوب الأفريقية والعربية وهم يستعدون لمواجهة البرتغال في ربع نهائي كأس العالم في قطر. وإن فاز المنتخب المغربي فسيكون أول فريق أفريقي وعربي يصل إلى نصف النهائي.
وتواجه فرنسا حاملة اللقب إنجلترا - وهي المرة الأولى التي يلتقيان فيها في مرحلة الإقصاء.
وتختتم اليوم السبت مباريات الدور ربع النهائي. وتقام مباريات اليوم على النحو التالي:
يلعب المنتخب المغربي مع نظيره البرتغالي في الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش على ملعب الثمامة، ويتسع لـ40 ألف متفرج، وهي المباراة الأخيرة التي ستقام على هذا الملعب.ويلتقي المنتخب الإنجليزي مع المنتخب الفرنسي في الساعة السابعة على ملعب البيت، الذي يتسع لـ60 ألف متفرّج.
وفاة صحفي أمريكي أثناء تغطية مباراة الأرجنتين وهولندا
توفي صحفي أمريكي بارز أثناء تغطيته لكأس العالم في قطر.
غرانت وال، البالغ من العمر 48 عاما كان يحضر مباراة الأرجنتين وهولندا عندما سقط فجأة أثناء متابعة المنافسة.
وقالت شبكة سي بي إس الرياضية إنه ربما أصيب بنوبة قلبية. وعندما بدأ الفريقان اللعب في الوقت الإضافي. قال مساعده إن فريق الإسعاف لم يتمكن من إنعاشه، ونُقل إلى "مستشفى قريب"، وكان الصحفي وال قد ذكر في منشور خاص أنه أصيب بالتهاب الشعب الهوائية أثناء تغطيته لكأس العالم. وربما يكون قد أرهق كثيرا إذ عمل لساعات طويلة دون توقف أو استراحة.
واحتُجز غرانت وال لفترة وجيزة في قطر عندما حاول دخول الملعب وهو يرتدي قميص قوس قزح لدعم حقوق مجتمع الميم.