يوم مثير في كأس العالم فمنتخب المغرب يواجه منتخب البرتغال وفرنسا تتحدى إنجلترا، ووفاة صحفي أمريكي أثناء تغطية مباراة الأرجنتين وهولندا

قال مدرب كرة القدم المغربية وليد الركراكي إن فريقه يشعر بدعم كل الشعوب الأفريقية والعربية وهم يستعدون لمواجهة البرتغال في ربع نهائي كأس العالم في قطر. وإن فاز المنتخب المغربي فسيكون أول فريق أفريقي وعربي يصل إلى نصف النهائي.

وتواجه فرنسا حاملة اللقب إنجلترا - وهي المرة الأولى التي يلتقيان فيها في مرحلة الإقصاء.

وتختتم اليوم السبت مباريات الدور ربع النهائي. وتقام مباريات اليوم على النحو التالي:

يلعب المنتخب المغربي مع نظيره البرتغالي في الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش على ملعب الثمامة، ويتسع لـ40 ألف متفرج، وهي المباراة الأخيرة التي ستقام على هذا الملعب.ويلتقي المنتخب الإنجليزي مع المنتخب الفرنسي في الساعة السابعة على ملعب البيت، الذي يتسع لـ60 ألف متفرّج.