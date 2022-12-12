الصراع في اليمن أودى بحياة أكثر من 3700 طفل، واجتماع طارئ للحكومة البريطانية لمواجهة موجة الإضرابات

أظهرت إحصاءات نشرتها الأمم المتحدة الاثنين ارتفاع عدد الأطفال الذين أصيبوا أو قتلوا جراء الصراع في اليمن إلى نحو 11 الفا، فيما ازدادت أعداد الأطفال المجندين إلى حوالي أربعة آلاف بينهم 91 فتاة.

وبحسب تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) فإنه ومنذ بدء الصراع المسلح في عام 2015، قتل 3774 طفلا بينما أصيب 7245 طفلا.

وهذه أرقام تمكّنت الأمم المتحدة من التحقق منها، لكن يُرجّح أن تكون الأعداد الفعلية أعلى من ذلك بكثير، وفقا للتقرير.

وبحسب التقرير الصادر الاثنين فقد جرى اعتقال 445 طفلا في النزاع، واختطاف 152، فيما تعرض 47 طفلا لعنف جنسي مرتبط بالنزاع، هم 29 فتى و18 فتاة. ووقع 672 هجوما على منشآت تعليمية، و228 على مرافق صحية.