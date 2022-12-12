الصراع في اليمن أودى بحياة أكثر من 3700 طفل، واجتماع طارئ للحكومة البريطانية لمواجهة موجة الإضرابات

أظهرت إحصاءات نشرتها الأمم المتحدة الاثنين ارتفاع\nعدد الأطفال الذين أصيبوا أو قتلوا جراء الصراع في اليمن إلى نحو 11 الفا، فيما\nازدادت أعداد الأطفال المجندين إلى حوالي أربعة آلاف بينهم 91 فتاة. وبحسب تقرير صادر عن منظمة الأمم\nالمتحدة للطفولة (اليونيسف) فإنه ومنذ بدء الصراع المسلح في عام 2015، قتل 3774\nطفلا بينما أصيب 7245 طفلا. وهذه أرقام تمكّنت الأمم المتحدة من التحقق\nمنها، لكن يُرجّح أن تكون الأعداد الفعلية أعلى من ذلك بكثير، وفقا للتقرير. وبحسب التقرير الصادر الاثنين فقد جرى اعتقال 445\nطفلا في النزاع، واختطاف 152، فيما تعرض 47\nطفلا لعنف جنسي مرتبط بالنزاع، هم 29 فتى و18\nفتاة. ووقع 672 هجوما على منشآت تعليمية،\nو228 على مرافق صحية.
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الصراع في اليمن أودى بحياة أكثر من 3700 طفل
أظهرت إحصاءات نشرتها الأمم المتحدة الاثنين ارتفاع عدد الأطفال الذين أصيبوا أو قتلوا جراء الصراع في اليمن إلى نحو 11 الفا، فيما ازدادت أعداد الأطفال المجندين إلى حوالي أربعة آلاف بينهم 91 فتاة.
وبحسب تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) فإنه ومنذ بدء الصراع المسلح في عام 2015، قتل 3774 طفلا بينما أصيب 7245 طفلا.
وهذه أرقام تمكّنت الأمم المتحدة من التحقق منها، لكن يُرجّح أن تكون الأعداد الفعلية أعلى من ذلك بكثير، وفقا للتقرير.
وبحسب التقرير الصادر الاثنين فقد جرى اعتقال 445 طفلا في النزاع، واختطاف 152، فيما تعرض 47 طفلا لعنف جنسي مرتبط بالنزاع، هم 29 فتى و18 فتاة. ووقع 672 هجوما على منشآت تعليمية، و228 على مرافق صحية.
الحكومة البريطانية تعقد اجتماعا للجنة كوبرا للطوارئ لبحث سبل مواجهة موجة الإضرابات
تعقد الحكومة البريطانية اجتماعا للجنة كوبرا للطوارئ لبحث الخطط الخاصة بالتعامل مع موجة الإضرابات التي يتوقع أن تضرب البلاد خلال الأسابيع المقبلة.
وسيناقش المجتمعون الخطط الخاصة بالاستعانة بموظفين مدنيين وعسكريين لتغطية العجز الناتج عن الإضرابات. وتلقى الموظفون المدنيون والعسكريون تدريبات للعمل في المطارات وقيادة سيارات الإسعاف.
ويعتزم موظفو هيئة البريد والممرضات وعمال السكك الحديدية وضباط الهجرة والجوازات الإضراب للمطالبة بزيادة الأجور.
وبينما يقول المسؤولون إنهم يبذلون كل ما بوسعهم لتخفيف وطأة الأوضاع، تتهم النقابات الحكومة بممارسة لعبة خطرة.
روسيا وأوكرانيا: كييف تفرض عقوبات على رجال دين أوكرانيين "متعاطفين مع موسكو"
فرضت السلطات الأمنية الأوكرانية عقوبات على سبعة من رجال الدين التابعين لتيار داخل الكنيسة الأرثوذكسية ينظر إليه على أنه متعاطف مع روسيا.
وتم تجميد الحسابات المالية لرجال الدين السبعة وهو ما قد يتبعه عقوبات أخرى تشمل حظر السفر.
ويقول الرئيس الأوكراني إن حكومته تتخذ كل الإجراءات لضمان ألا تتسبب موسكو في أي أذى للمجتمع الأوكراني.
كانت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية قد قطعت علاقاتها مع الكنيسة الروسية، التي تدعم الغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أن عددا من الأوكرانيين لا يزالون يرتابون في العلاقات بين المؤسستين.
مظاهرات إيران: تنفيذ ثاني حكم إعدام مرتبط بالاحتجاجات
تفيد التقارير الواردة من إيران بأن السلطات نفذت ثاني حكم إعدام على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ نحو ثلاثة أشهر.
وأفاد موقع إلكتروني تابع للسلطة القضائية الإيرانية بأن مجيد رضا رهناورد أعدم علنا في مدينة مشهد بعد إدانته بتهمة "الحرابة لقتله اثنين من عناصر الأمن".
وكانت السلطات الإيرانية أعدمت الخميس الماضي محسن شكاري (23 عاما) الذي أدين بتهمة جرح عنصر من قوات الباسيج وقطع طريق في بداية الحركة الاحتجاجية.
وتهزّ احتجاجات إيران منذ حوالي ثلاثة أشهر إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على المرأة في الجمهورية الإسلامية.