السودان يستعد لإبرام صفقة بناء ميناء جديد بتمويل إماراتي، وماكرون يتمسك بحضور مباراة فرنسا والمغرب رغم دعوات مقاطعة قطر

جلسة طارئة للبرلمان الأوروبي لبحث مزاعم تلقي عدد من أعضائه رشاوى من قطر
يعقد البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، جلسة
طارئة لبحث مزاعم تقديم قطر رشاوى لأعضاء في البرلمان الأوروبي لشراء النفوذ.
وصادرت الشرطة البلجيكية أموالا تقدر بنحو 600
ألف يورو (632 ألف دولار) في 16 عملية تفتيش في العاصمة بروكسل يوم الجمعة. كما صادرت
أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة لفحص محتوياتها.
ولم يتم الكشف عن أسماء المشتبه في تورطهم من
أعضاء البرلمان الأروبي.
ونفت الحكومة القطرية ارتكاب أي مخالفات، واصفة المزاعم
بأنها "معلومات مضللة إلى حدٍ خطير".
وتعهدت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا
ميتسولا، بمحاسبة من يثبت ضلوعهم، وذلك في أعقاب إلقاء الشرطة البلجيكية القبض على
أربعة مشتبه بهم، من بينهم نائبة رئيس البرلمان الأوروبي إيفا كايلي، يُنتظر أن
يمثلوا أمام محكمة بلجيكية يوم غد الأربعاء.
السودان يستعد لإبرام صفقة بناء ميناء جديد في منطقة أبو عمامة بتمويل إماراتي
من
المنتظر أن تُوَقّعّ رسميا في الخرطوم اليوم صفقة بناء ميناء جديد على ساحل البحر
الأحمر بتمويل إماراتي. وأعلنت الحكومة السودانية
موافقتها على تشييد الميناء في منطقة أبو عمامة كجزء من حزمة استثمارات تبلغ
قيمتها ستة مليارات دولار أمريكي.
وبناء
الميناء هو مشروع مشترك بين مجموعة دال السودانية ومجموعة موانئ ابو ظبي.
وتشمل
حزمة الاستثمارات بناء منطقة تجارة حرة ومشروع زراعي ووديعة في بنك السودان
المركزي بقيمة ثلاثمائة مليون دولار.
ويقول
محللون اقتصاديون إن الميناء الجديد سينافس ميناء بورتسودان الرئيس، الذي ظل يعاني
من مشكلات في البنية التحتية وتعرضه للإغلاق المستمر بسبب حالة عدم الاستقرار
السياسي في شرق السودان.
الهند تتهم الصين بمحاولة الاستيلاء على منطقة حدودية
اتهمت
الهند الصين بمحاولة السيطرة على أراض على طرفي المنطقة الحدودية المتنازع عليها
بين البلدين خلال مناوشات جرت بين جيشي البلدين في الأسبوع الماضي.
وقال
وزير الدفاع الهندي، راجناث سينج، أمام البرلمان إن الجنود الهنود نجحوا في صد القوات الصينية التي عبرت الخط
الفاصل بين البلدين ما أسفر عن إصابات طفيفة.
من جهتها قالت الحكومة الصينية إن الوضع في المنطقة الحدودية
"مستقر بشكل عام".
وتعد هذه أول اشتباكات حدودية بين الجانبين منذ مقتل 24 جنديا في
اشتباكات قبل عامين.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
رامي شعث: الناشط السياسي يتقدم بشكوى إلى الاتحاد الأفريقي ضد الحكومة المصرية
أعلن
الناشط السياسي الفلسطيني المصري رامي شعث تقدمه هو وزوجته بشكوى رسمية اليوم
الاثنين أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ضد ما وصفها بانتهاكات
الحكومة المصرية بحقه وحق زوجته، خلال فترة حبسه في مصر، والتي امتدت لنحو عامين
ونصف، وفقا لبيان أصدره شعث اليوم الاثنين.
وتطالب
الدعوى بالتعويض عن ما وصفت بالانتهاكات التي تعرض لها شعث خلال فترة احتجازه،
وإسقاط التهم الموجهة ضده، وإغلاق القضيتين المنسوبتين إليه. كما تطالب بإعادة
ممتلكات العائلة التي تمت مصادرتها وقت القبض عليه، وتعويض زوجته عن ما وصف
بتعرضها للترحيل القسري من مصر.
وكان
شعث قد قبض عليه في يوليو/ تموز 2019 بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار
ومعلومات كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، ضمن مجموعة من السياسيين
المصريين عرفت باسم مجموعة الأمل.
واتهم
رامي السلطات المصرية في وقت سابق بإجباره على التنازل عن الجنسية المصرية قبل
إطلاق سراحه، وهي الاتهامات التي نفتها مصر.
وشعث
هو نجل السياسي الفلسطيني البارز نبيل شعث، وقد ولد وعاش في مصر لأم مصرية. وشارك
في تأسيس الفرع المصري لحركة المقاطعة المؤيدة للفلسطينيين ضد إسرائيل، وهو أيضا
أحد مؤسسي "حزب الدستور" في مصر.
وتنفى
مصر ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بحق السجناء، كما تؤكد عملها المستمر على تحسين
الوضع الحقوقي ضمن استراتيجية وطنية أعلنتها العام الماضي، فضلا عن تشكيل لجنة
لمراجعة أوضاع المحبوسين والعفو عن المئات منهم خلال الأسابيع الماضية.
كأس العالم 2022: ماكرون يتمسك بحضور مباراة فرنسا والمغرب في مونديال قطر رغم دعوات المقاطعة
أكد
السلطات الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتوجه
إلى قطر يوم الأربعاء لحضور مباراة منتخب بلاده أمام نظيره المغربي في نصف نهائي
بطولة كأس العالم، رغم أن بعض الساسة الفرنسيين دعوه إلى التخلي عن الأمر لتجنب
تقديم "دعم سياسي لقطر"
وكان
ماكرون قد تعهد في وقت سابق بدعم منتخب بلاده سواء في الدور النهائي أو نصف
النهائي، وهو ما أثار اعتراضات البعض بسبب الجدل حول ملفات حقوق العمال المهاجرين
والمثليين في قطر.
وكان
مانويل بومبار المنسق المقبل لحركة "فرنسا الأبية"، قد قال في مقابلة
صحفية إنه ليست هناك من حاجة لحضور ماكرون المباراة بينما "يحتاج ملف حقوق
الانسان في قطر للتحرك الدبلوماسي الفرنسي".
كذلك
دعا النائب الأوروبي والمرشح السابق للرئاسة عن الخضر يانيك جادو مجددا الى
"مقاطعة سياسية لكأس العالم" وهو ما يعتبر انه بات ضروريا أكثر مع إيداع
نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي إيفا كايلي السجن بتهمة الفساد في قضية تتعلق بقطر.
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جلسة طارئة للبرلمان الأوروبي لبحث مزاعم تلقي عدد من أعضائه رشاوى من قطر
يعقد البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، جلسة طارئة لبحث مزاعم تقديم قطر رشاوى لأعضاء في البرلمان الأوروبي لشراء النفوذ.
وصادرت الشرطة البلجيكية أموالا تقدر بنحو 600 ألف يورو (632 ألف دولار) في 16 عملية تفتيش في العاصمة بروكسل يوم الجمعة. كما صادرت أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة لفحص محتوياتها.
ولم يتم الكشف عن أسماء المشتبه في تورطهم من أعضاء البرلمان الأروبي.
ونفت الحكومة القطرية ارتكاب أي مخالفات، واصفة المزاعم بأنها "معلومات مضللة إلى حدٍ خطير".
وتعهدت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، بمحاسبة من يثبت ضلوعهم، وذلك في أعقاب إلقاء الشرطة البلجيكية القبض على أربعة مشتبه بهم، من بينهم نائبة رئيس البرلمان الأوروبي إيفا كايلي، يُنتظر أن يمثلوا أمام محكمة بلجيكية يوم غد الأربعاء.
رئيسة البرلمان الأوروبي: فضيحة الفساد تشكل هجوما على الديمقراطية في أوروبا
السودان يستعد لإبرام صفقة بناء ميناء جديد في منطقة أبو عمامة بتمويل إماراتي
من المنتظر أن تُوَقّعّ رسميا في الخرطوم اليوم صفقة بناء ميناء جديد على ساحل البحر الأحمر بتمويل إماراتي. وأعلنت الحكومة السودانية موافقتها على تشييد الميناء في منطقة أبو عمامة كجزء من حزمة استثمارات تبلغ قيمتها ستة مليارات دولار أمريكي.
وبناء الميناء هو مشروع مشترك بين مجموعة دال السودانية ومجموعة موانئ ابو ظبي.
وتشمل حزمة الاستثمارات بناء منطقة تجارة حرة ومشروع زراعي ووديعة في بنك السودان المركزي بقيمة ثلاثمائة مليون دولار.
ويقول محللون اقتصاديون إن الميناء الجديد سينافس ميناء بورتسودان الرئيس، الذي ظل يعاني من مشكلات في البنية التحتية وتعرضه للإغلاق المستمر بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي في شرق السودان.
الهند تتهم الصين بمحاولة الاستيلاء على منطقة حدودية
اتهمت الهند الصين بمحاولة السيطرة على أراض على طرفي المنطقة الحدودية المتنازع عليها بين البلدين خلال مناوشات جرت بين جيشي البلدين في الأسبوع الماضي.
وقال وزير الدفاع الهندي، راجناث سينج، أمام البرلمان إن الجنود الهنود نجحوا في صد القوات الصينية التي عبرت الخط الفاصل بين البلدين ما أسفر عن إصابات طفيفة.
من جهتها قالت الحكومة الصينية إن الوضع في المنطقة الحدودية "مستقر بشكل عام".
وتعد هذه أول اشتباكات حدودية بين الجانبين منذ مقتل 24 جنديا في اشتباكات قبل عامين.
رامي شعث: الناشط السياسي يتقدم بشكوى إلى الاتحاد الأفريقي ضد الحكومة المصرية
أعلن الناشط السياسي الفلسطيني المصري رامي شعث تقدمه هو وزوجته بشكوى رسمية اليوم الاثنين أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ضد ما وصفها بانتهاكات الحكومة المصرية بحقه وحق زوجته، خلال فترة حبسه في مصر، والتي امتدت لنحو عامين ونصف، وفقا لبيان أصدره شعث اليوم الاثنين.
وتطالب الدعوى بالتعويض عن ما وصفت بالانتهاكات التي تعرض لها شعث خلال فترة احتجازه، وإسقاط التهم الموجهة ضده، وإغلاق القضيتين المنسوبتين إليه. كما تطالب بإعادة ممتلكات العائلة التي تمت مصادرتها وقت القبض عليه، وتعويض زوجته عن ما وصف بتعرضها للترحيل القسري من مصر.
وكان شعث قد قبض عليه في يوليو/ تموز 2019 بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، ضمن مجموعة من السياسيين المصريين عرفت باسم مجموعة الأمل.
واتهم رامي السلطات المصرية في وقت سابق بإجباره على التنازل عن الجنسية المصرية قبل إطلاق سراحه، وهي الاتهامات التي نفتها مصر.
وشعث هو نجل السياسي الفلسطيني البارز نبيل شعث، وقد ولد وعاش في مصر لأم مصرية. وشارك في تأسيس الفرع المصري لحركة المقاطعة المؤيدة للفلسطينيين ضد إسرائيل، وهو أيضا أحد مؤسسي "حزب الدستور" في مصر.
وتنفى مصر ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بحق السجناء، كما تؤكد عملها المستمر على تحسين الوضع الحقوقي ضمن استراتيجية وطنية أعلنتها العام الماضي، فضلا عن تشكيل لجنة لمراجعة أوضاع المحبوسين والعفو عن المئات منهم خلال الأسابيع الماضية.
كأس العالم 2022: ماكرون يتمسك بحضور مباراة فرنسا والمغرب في مونديال قطر رغم دعوات المقاطعة
أكد السلطات الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى قطر يوم الأربعاء لحضور مباراة منتخب بلاده أمام نظيره المغربي في نصف نهائي بطولة كأس العالم، رغم أن بعض الساسة الفرنسيين دعوه إلى التخلي عن الأمر لتجنب تقديم "دعم سياسي لقطر"
وكان ماكرون قد تعهد في وقت سابق بدعم منتخب بلاده سواء في الدور النهائي أو نصف النهائي، وهو ما أثار اعتراضات البعض بسبب الجدل حول ملفات حقوق العمال المهاجرين والمثليين في قطر.
وكان مانويل بومبار المنسق المقبل لحركة "فرنسا الأبية"، قد قال في مقابلة صحفية إنه ليست هناك من حاجة لحضور ماكرون المباراة بينما "يحتاج ملف حقوق الانسان في قطر للتحرك الدبلوماسي الفرنسي".
كذلك دعا النائب الأوروبي والمرشح السابق للرئاسة عن الخضر يانيك جادو مجددا الى "مقاطعة سياسية لكأس العالم" وهو ما يعتبر انه بات ضروريا أكثر مع إيداع نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي إيفا كايلي السجن بتهمة الفساد في قضية تتعلق بقطر.