السودان يستعد لإبرام صفقة بناء ميناء جديد بتمويل إماراتي، وماكرون يتمسك بحضور مباراة فرنسا والمغرب رغم دعوات مقاطعة قطر

يعقد البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، جلسة طارئة لبحث مزاعم تقديم قطر رشاوى لأعضاء في البرلمان الأوروبي لشراء النفوذ.

وصادرت الشرطة البلجيكية أموالا تقدر بنحو 600 ألف يورو (632 ألف دولار) في 16 عملية تفتيش في العاصمة بروكسل يوم الجمعة. كما صادرت أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة لفحص محتوياتها.

ولم يتم الكشف عن أسماء المشتبه في تورطهم من أعضاء البرلمان الأروبي.

ونفت الحكومة القطرية ارتكاب أي مخالفات، واصفة المزاعم بأنها "معلومات مضللة إلى حدٍ خطير".

وتعهدت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، بمحاسبة من يثبت ضلوعهم، وذلك في أعقاب إلقاء الشرطة البلجيكية القبض على أربعة مشتبه بهم، من بينهم نائبة رئيس البرلمان الأوروبي إيفا كايلي، يُنتظر أن يمثلوا أمام محكمة بلجيكية يوم غد الأربعاء.

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