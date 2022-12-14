السعودية تخطط لتطوير أحد أكبر حقول الغاز في العالم، وحطام طائرة مسيرة في كييف يصيب مبنيين حكوميين بأضرار

أرامكو تبدأ بخطة تطوير حقل غاز عملاق في المنطقة الشرقية
تعتزم شركة أرامكو السعودية استغلال حقل الجافورة في شرق البلاد، ويعتبر أحد أكبر حقول الغاز على المستوى الدولي.
وتصل تكلفة المشروع إلى 110 مليارات دولار، ويتوقع أن يبدأ الإنتاج ما بين 2024 و 2025.
ويقدر طول حقل الجافورة بـ 170 كم ويصل عرضه إلى 100 كم. ويتوقع أن يصل حجم موارد الغاز في الحقل إلى 200 ترليون قدم مكعب من الغاز الخام الغني بسوائل الغاز الذي يمثل أساس الصناعات البتروكيميائية والمعدنية.
وستؤدي مراحل تطوير حقل الجافورة إلى رفع نسبة الإنتاج من الغاز تدريجيا لتصل إلى نحو 2.2 مليار قدم مكعب يوميا في عام 2036.
ونظرًا لخصائص الحقل فإنه سيكون قادرا، على إنتاج نحو 425 مليون قدم مكعب من غاز الإيثان يوميًا، ويمثل هذا نحو 40 في المئة من الإنتاج الحالي، كما سينتج الحقل نحو 550 ألف برميل يوميا من سوائل الغاز والمكثفات اللازمة للصناعات البتروكيميائية.
وبحسب أرامكو ستلتزم الشركة في عملية تطوير الحقل بأعلى معايير حماية البيئية.
وتتوقع الشركة أن يكون لتطوير الحقل أثرٌ ماليّ إيجابي على المدى الطويل.
وتسعى أرامكو لتمويل المشروع عبر مستثمرين، وتواصلت مع شركات الأسهم الخاصة والصناديق الكبيرة التي تستثمر في البنية التحتية كجزء من الخطة.
وحصلت أرامكو منذ عامين، على ترخيص تطوير الحقل العملاق في المنطقة الشرقية. ويُعد أكبر حقل للغاز غير التقليدي يتم اكتشافه في المملكة حتى الآن.
الحرب في أوكرانيا: دوي "انفجارات" في وسط العاصمة الأوكرانية كييف
سمع دوي انفجارات صباح الاربعاء في وسط العاصمة الأوكرانية كييف، وأعلن رئيس بلدية العاصمة أن طائرات مسيرة استخدمت في الهجوم، وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي "انفجارات في منطقة شيفشنكيفسكي في العاصمة.
ويقع حي شيفشنكيفسكي في وسط كييف. ويضم المجمع الصناعي في المنطقة 71 مؤسسة.
وهرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة، كما تصدت الدفاعات الجوية الأوكرانية للمسيرات.
وقالت وكالة الأنباء تاس الروسية، إن مسيرة أصابت مبنيين حكوميين في كييف، عندما أسقطت بالمضادات الجوية. وأعلنت صباح اليوم حالة التأهب تحسبا للغارة الجوية.
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أرامكو تبدأ بخطة تطوير حقل غاز عملاق في المنطقة الشرقية
تعتزم شركة أرامكو السعودية استغلال حقل الجافورة في شرق البلاد، ويعتبر أحد أكبر حقول الغاز على المستوى الدولي.
وتصل تكلفة المشروع إلى 110 مليارات دولار، ويتوقع أن يبدأ الإنتاج ما بين 2024 و 2025.
ويقدر طول حقل الجافورة بـ 170 كم ويصل عرضه إلى 100 كم. ويتوقع أن يصل حجم موارد الغاز في الحقل إلى 200 ترليون قدم مكعب من الغاز الخام الغني بسوائل الغاز الذي يمثل أساس الصناعات البتروكيميائية والمعدنية.
وستؤدي مراحل تطوير حقل الجافورة إلى رفع نسبة الإنتاج من الغاز تدريجيا لتصل إلى نحو 2.2 مليار قدم مكعب يوميا في عام 2036.
ونظرًا لخصائص الحقل فإنه سيكون قادرا، على إنتاج نحو 425 مليون قدم مكعب من غاز الإيثان يوميًا، ويمثل هذا نحو 40 في المئة من الإنتاج الحالي، كما سينتج الحقل نحو 550 ألف برميل يوميا من سوائل الغاز والمكثفات اللازمة للصناعات البتروكيميائية.
وبحسب أرامكو ستلتزم الشركة في عملية تطوير الحقل بأعلى معايير حماية البيئية.
وتتوقع الشركة أن يكون لتطوير الحقل أثرٌ ماليّ إيجابي على المدى الطويل. وتسعى أرامكو لتمويل المشروع عبر مستثمرين، وتواصلت مع شركات الأسهم الخاصة والصناديق الكبيرة التي تستثمر في البنية التحتية كجزء من الخطة.
وحصلت أرامكو منذ عامين، على ترخيص تطوير الحقل العملاق في المنطقة الشرقية. ويُعد أكبر حقل للغاز غير التقليدي يتم اكتشافه في المملكة حتى الآن.
الحرب في أوكرانيا: دوي "انفجارات" في وسط العاصمة الأوكرانية كييف
سمع دوي انفجارات صباح الاربعاء في وسط العاصمة الأوكرانية كييف، وأعلن رئيس بلدية العاصمة أن طائرات مسيرة استخدمت في الهجوم، وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي "انفجارات في منطقة شيفشنكيفسكي في العاصمة.
ويقع حي شيفشنكيفسكي في وسط كييف. ويضم المجمع الصناعي في المنطقة 71 مؤسسة.
وهرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة، كما تصدت الدفاعات الجوية الأوكرانية للمسيرات.
وقالت وكالة الأنباء تاس الروسية، إن مسيرة أصابت مبنيين حكوميين في كييف، عندما أسقطت بالمضادات الجوية. وأعلنت صباح اليوم حالة التأهب تحسبا للغارة الجوية.