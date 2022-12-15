جو بايدن يزاحم الصين في إفريقيا ويعلن المشاركة في منطقة التجارة الحرة في القارة، و ملك المغرب يتصل هاتفيا بمدرب منتخب بلاده

القمة الإفريقية الأمريكية: واشنطن تعلن إنشاء منطقة تجارة حرة مع القارة
أعلن الرئيس جو بايدن يوم الأربعاء عن اتفاق يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وإفريقيا بعد سنوات لم تكن فيها القارة بين أولويات الولايات المتحدة، في وقت تزايد فيه النفوذ الصيني في إفريقيا إلى حد بعيد.
وقال بايدن للقادة الأفارقة "إن الولايات المتحدة كلها ملتزمة بمستقبل القارة قلبا وقالبا."
وتهدف القمة الإفريقية الأمريكية التي حضرها 49 دولة، إلى جانب الاتحاد الإفريقي، والتي استمرت ثلاثة أيام في واشنطن، إلى تقديم أمريكا كشريك للدول الأفريقية وسط منافسة قوية من الصين التي رسخت علاقتها مع القارة من خلال تمويل عدد كبير من مشاريع البنية التحتية في القارة.
وتبلغ التجارة الصينية مع إفريقيا حوالي أربعة أضعاف الولايات المتحدة ، وأصبحت بكين دائنًا مهمًا لإفريقيا من خلال تقديم قروض أرخص وميسرة مقارنة مع المقرضين في الغرب.
وقال بايدن إن اتفاقية جديدة مع منطقة التجارة الحرة في القارة الأفريقية ستمنح الشركات الأمريكية الوصول إلى 1.3 مليار شخص وسوق بقيمة 3.4 تريليون دولار.
وتحدث بايدن عن الصفقات التي وقعت خلال القمة. وختم تصريحاته قائلا "عندما تنجح إفريقيا، تنجح الولايات المتحدة. وبصراحة تامة ، ينجح العالم كله أيضًا".
Getty ImagesCopyright: Getty Images
كأس العالم 2020: جو بايدن يختصر كلمته في القمة الإفريقية الأمريكية بسبب مباراة المغرب وفرنسا
لم يكتف الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء باختصار خطابه خلال قمته مع القادة الأفارقة في واشنطن، بل شاهد أيضا مباراة المغرب وفرنسا في مونديال قطر وأشاد بالأداء "الرائع" لمنتخب "أسود الأطلس" خلال البطولة.
وقال بايدن على تويتر بعد مباراة نصف النهائي التي انتهت بفوز فرنسا لهدفين مقابل صفر، "لقد كان شرفًا عظيمًا أن أشاهد المباراة إلى جانب رئيس الوزراء المغربي."
وأضاف "بغضّ النظر عن الفريق الذي تشجّعه، فإنّ ما حقّقه هذا الفريق رائع".
وأرفق تغريدته بصورة تظهره جالساً على كرسي ويحيط به قادة آخرون وأمامهم شاشة تبثّ المباراة عندما كانت النتيجة 1-0 لصالح الفرنسيين.
وقبل أن يأخذ "استراحة" كرة القدم هذه، حرص الرئيس الأميركي على تناول المباراة في خطابه أمام جمهور متعاطف إلى حدّ كبير مع أول فريق إفريقي يصل إلى هذه المرحلة من كأس العالم.
وقال جو بايدن أمام حوالي خمسين رئيس دولة وحكومة من بينهم رئيس ليبيريا "جورج وياه" نجم كرة القدم السابق الذي يلعب ابنه "تيم" مع المنتخب الأمريكي، "أعلم أنكم تقولون لأنفسكم أوجز يا بايدن، هناك مباراة نصف نهائي بعد قليل، أدرك ذلك".
ولم يدم خطابه إلا نحو 17 دقيقة.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
بريطانيا تعتزم تخفيف القيود المفروضة على السوائل لركاب الطائرات
أعلنت بريطانيا أنها تعتزم، تخفيف القيود المفروضة على نقل السوائل في الرحلات الجوية، وذلك بفضل تكنولوجيات جديدة تسهّل عمليات المراقبة والتفتيش.
وتسمح المطارات الدولية حول العالم حاليا للركاب، بحمل عبوات سوائل داخل حقائب اليد تقل سعتها عن 100 مل، وتشترط وضعها داخل أكياس شفافة.
أما العبوات التي تزيد سعتها على ذلك فيجب وضعها في حقائب السفر.
كما يطلب حاليا من المسافرين عبر المطارات إخراج الأجهزة الإلكترونية من حقائب السفر.
وتؤدي هذه الإجراءات إلى تأخير طويل في مراكز التفتيش الأمني في المطارات.
وقالت وزارة النقل البريطانية في بيان لها إنّها سترفع الحد الأقصى للسوائل المسموح بنقلها داخل حقائب اليد إلى لترين، كما لن يطلب من المسافرين إخراج الأجهزة الإلكترونية من حقائبهم لتفتيشها بشكل منفصل.
وأوضحت الوزارة أن التقنيات الجديدة ساعدت في جعل تخفيف هذه القيود ممكناً. خاصة أن الأجهزة الجديدة، تستخدم تقنيات تصوير حديثة توفر صوراً ثلاثية الأبعاد لمحتويات الحقائب، كما أنّها تستخدم تقنيات عالية الدقة لاكتشاف أي مصدر للتهديد.
وستطبق عمليا هذه الإجراءات في منتصف عام 2024، إذ ستزود المطارات بأحدث التقنيات الأمنية، مما سيقلّل الوقت المستغرق في الانتظار ويسرع مهمة السفر بشكل آمن.
وبدأت المطارات بتطبيق الإجراءات الحالية عقب أحداث سبتمبر/أيلول 2001، وفاقم من الإجراءات استخدام بريطاني يدعى ريتشارد ريد حذاءه لتخبئة متفجرات خلال رحلة إلى ميامي الأمريكية.
كأس العالم 2022: ملك المغرب يتصل هاتفيا بمدرب منتخب "أسود الأطلس"
قالت وكالة الأنباء المغربية إنّ ملك المغرب هاتف مدرب المنتخب المغربي عقب انتهاء المباراة وأكد خلال اتصاله مع وليد الركراكي تقديره لنجاحه في تكوين فريق من اللاعبين يتمتّع بالتماسك والروح القتالية، بشكل مكّنه من تسجيل حضور متميّز في المونديال، وأكد له أن ما قدمه المنتخب شرف الشعب المغربي والجمهور العالمي من خلال قيمه الرياضية الرفيعة وموهبته النموذجية.
كما اتصل الملك المغربي مع قائد المنتخب وهنأه وهنأ الفريق على الأداء الرائع والحلم الذي عاشته كل أرجاء المملكة والأفارقة والعرب وكلّ دولة غير واثقة بنفسها في مقارعة الكبار.
ورغم خسارته فقد تخطّى الفريق المغربي منتخبات أوروبية قوية، وسجّل اسمه في تاريخ البطولة كأول منتخب عربي وإفريقي يبلغ نصف النهائي.
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القمة الإفريقية الأمريكية: واشنطن تعلن إنشاء منطقة تجارة حرة مع القارة
أعلن الرئيس جو بايدن يوم الأربعاء عن اتفاق يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وإفريقيا بعد سنوات لم تكن فيها القارة بين أولويات الولايات المتحدة، في وقت تزايد فيه النفوذ الصيني في إفريقيا إلى حد بعيد.
وقال بايدن للقادة الأفارقة "إن الولايات المتحدة كلها ملتزمة بمستقبل القارة قلبا وقالبا."
وتهدف القمة الإفريقية الأمريكية التي حضرها 49 دولة، إلى جانب الاتحاد الإفريقي، والتي استمرت ثلاثة أيام في واشنطن، إلى تقديم أمريكا كشريك للدول الأفريقية وسط منافسة قوية من الصين التي رسخت علاقتها مع القارة من خلال تمويل عدد كبير من مشاريع البنية التحتية في القارة.
وتبلغ التجارة الصينية مع إفريقيا حوالي أربعة أضعاف الولايات المتحدة ، وأصبحت بكين دائنًا مهمًا لإفريقيا من خلال تقديم قروض أرخص وميسرة مقارنة مع المقرضين في الغرب.
وقال بايدن إن اتفاقية جديدة مع منطقة التجارة الحرة في القارة الأفريقية ستمنح الشركات الأمريكية الوصول إلى 1.3 مليار شخص وسوق بقيمة 3.4 تريليون دولار.
وتحدث بايدن عن الصفقات التي وقعت خلال القمة. وختم تصريحاته قائلا "عندما تنجح إفريقيا، تنجح الولايات المتحدة. وبصراحة تامة ، ينجح العالم كله أيضًا".
كأس العالم 2020: جو بايدن يختصر كلمته في القمة الإفريقية الأمريكية بسبب مباراة المغرب وفرنسا
لم يكتف الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء باختصار خطابه خلال قمته مع القادة الأفارقة في واشنطن، بل شاهد أيضا مباراة المغرب وفرنسا في مونديال قطر وأشاد بالأداء "الرائع" لمنتخب "أسود الأطلس" خلال البطولة.
وقال بايدن على تويتر بعد مباراة نصف النهائي التي انتهت بفوز فرنسا لهدفين مقابل صفر، "لقد كان شرفًا عظيمًا أن أشاهد المباراة إلى جانب رئيس الوزراء المغربي."
وأضاف "بغضّ النظر عن الفريق الذي تشجّعه، فإنّ ما حقّقه هذا الفريق رائع". وأرفق تغريدته بصورة تظهره جالساً على كرسي ويحيط به قادة آخرون وأمامهم شاشة تبثّ المباراة عندما كانت النتيجة 1-0 لصالح الفرنسيين.
وقبل أن يأخذ "استراحة" كرة القدم هذه، حرص الرئيس الأميركي على تناول المباراة في خطابه أمام جمهور متعاطف إلى حدّ كبير مع أول فريق إفريقي يصل إلى هذه المرحلة من كأس العالم. وقال جو بايدن أمام حوالي خمسين رئيس دولة وحكومة من بينهم رئيس ليبيريا "جورج وياه" نجم كرة القدم السابق الذي يلعب ابنه "تيم" مع المنتخب الأمريكي، "أعلم أنكم تقولون لأنفسكم أوجز يا بايدن، هناك مباراة نصف نهائي بعد قليل، أدرك ذلك". ولم يدم خطابه إلا نحو 17 دقيقة.
بريطانيا تعتزم تخفيف القيود المفروضة على السوائل لركاب الطائرات
أعلنت بريطانيا أنها تعتزم، تخفيف القيود المفروضة على نقل السوائل في الرحلات الجوية، وذلك بفضل تكنولوجيات جديدة تسهّل عمليات المراقبة والتفتيش.
وتسمح المطارات الدولية حول العالم حاليا للركاب، بحمل عبوات سوائل داخل حقائب اليد تقل سعتها عن 100 مل، وتشترط وضعها داخل أكياس شفافة.
أما العبوات التي تزيد سعتها على ذلك فيجب وضعها في حقائب السفر. كما يطلب حاليا من المسافرين عبر المطارات إخراج الأجهزة الإلكترونية من حقائب السفر.
وتؤدي هذه الإجراءات إلى تأخير طويل في مراكز التفتيش الأمني في المطارات.
وقالت وزارة النقل البريطانية في بيان لها إنّها سترفع الحد الأقصى للسوائل المسموح بنقلها داخل حقائب اليد إلى لترين، كما لن يطلب من المسافرين إخراج الأجهزة الإلكترونية من حقائبهم لتفتيشها بشكل منفصل.
وأوضحت الوزارة أن التقنيات الجديدة ساعدت في جعل تخفيف هذه القيود ممكناً. خاصة أن الأجهزة الجديدة، تستخدم تقنيات تصوير حديثة توفر صوراً ثلاثية الأبعاد لمحتويات الحقائب، كما أنّها تستخدم تقنيات عالية الدقة لاكتشاف أي مصدر للتهديد.
وستطبق عمليا هذه الإجراءات في منتصف عام 2024، إذ ستزود المطارات بأحدث التقنيات الأمنية، مما سيقلّل الوقت المستغرق في الانتظار ويسرع مهمة السفر بشكل آمن.
وبدأت المطارات بتطبيق الإجراءات الحالية عقب أحداث سبتمبر/أيلول 2001، وفاقم من الإجراءات استخدام بريطاني يدعى ريتشارد ريد حذاءه لتخبئة متفجرات خلال رحلة إلى ميامي الأمريكية.
كأس العالم 2022: ملك المغرب يتصل هاتفيا بمدرب منتخب "أسود الأطلس"
قالت وكالة الأنباء المغربية إنّ ملك المغرب هاتف مدرب المنتخب المغربي عقب انتهاء المباراة وأكد خلال اتصاله مع وليد الركراكي تقديره لنجاحه في تكوين فريق من اللاعبين يتمتّع بالتماسك والروح القتالية، بشكل مكّنه من تسجيل حضور متميّز في المونديال، وأكد له أن ما قدمه المنتخب شرف الشعب المغربي والجمهور العالمي من خلال قيمه الرياضية الرفيعة وموهبته النموذجية.
كما اتصل الملك المغربي مع قائد المنتخب وهنأه وهنأ الفريق على الأداء الرائع والحلم الذي عاشته كل أرجاء المملكة والأفارقة والعرب وكلّ دولة غير واثقة بنفسها في مقارعة الكبار.
ورغم خسارته فقد تخطّى الفريق المغربي منتخبات أوروبية قوية، وسجّل اسمه في تاريخ البطولة كأول منتخب عربي وإفريقي يبلغ نصف النهائي.