انفجار سيارة مفخخة في جنوب شرق تركيا وإصابة 8 من ضباط الشرطة، وقبلة كادت تودي بحياة فتاة رجما في السودان

تفجير سيارة مفخخة عند مرور مركبة تقل عناصر شرطة في تركيا وإصابة 9 أشخاص
أسفر انفجار سيارة مفخخة في جنوب شرق تركيا عن إصابة 8 ضباط الشرطة ومدني.
وتقول مصادر أمنية إن الانفجار وقع أثناء مرور سيارة تابعة للشرطة في طريقها إلى ديار بكر.
وقال وزير الداخلية إن شخصين اعتقلا عقب الحادث.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الهجوم كان بسيارة مفخخة فجرت لدى مرور حافلة صغيرة تقل عناصر من شرطة مكافحة الشغب، على طريق ديار بكر - ماردين. وأن السلطات الأمنية اعتقلت 5 أشخاص مشتبه بهم.
وديار بكر هي أكبر مدينة تركية وذات أغلبية كردية.
وفي الشهر الماضي قتل ستة أشخاص وأصيب العشرات في انفجار قنبلة في إسطنبول، ألقت أنقرة حينها باللوم فيها على مسلحين أكراد، رغم أنهم نفوا تورطهم.
تخفيف حكم الإعدام رجما إلى السجن على امرأة في السودان
حكم على امرأة سودانية بالإعدام رجما بتهمة الزنا، وخفضت العقوبة إلى السجن ستة أشهر.
وأدانت محكمة في ولاية النيل الأبيض مريم تراب في يونيو/ حزيران، بعد أن اعترفت بتقبيل صديقها، لكن المحكمة أمرت بإعادة المحاكمة عقب احتجاجات دولية، وغير القاضي التهمة من الزنا إلى ارتكاب فعل فاحش، وخفض الحكم حينها إلى السجن.
ومعظم أحكام الرجم في السودان تكون على المرأة، وتلغى عادة غالبيتها.
وهذه ليست المرة الأولى التي يحكم فيها على امرأة بالرجم في السودان فقد صدر حكم مماثل منذ عشر سنوات في كردوفان.
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تفجير سيارة مفخخة عند مرور مركبة تقل عناصر شرطة في تركيا وإصابة 9 أشخاص
أسفر انفجار سيارة مفخخة في جنوب شرق تركيا عن إصابة 8 ضباط الشرطة ومدني.
وتقول مصادر أمنية إن الانفجار وقع أثناء مرور سيارة تابعة للشرطة في طريقها إلى ديار بكر. وقال وزير الداخلية إن شخصين اعتقلا عقب الحادث.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الهجوم كان بسيارة مفخخة فجرت لدى مرور حافلة صغيرة تقل عناصر من شرطة مكافحة الشغب، على طريق ديار بكر - ماردين. وأن السلطات الأمنية اعتقلت 5 أشخاص مشتبه بهم.
وديار بكر هي أكبر مدينة تركية وذات أغلبية كردية. وفي الشهر الماضي قتل ستة أشخاص وأصيب العشرات في انفجار قنبلة في إسطنبول، ألقت أنقرة حينها باللوم فيها على مسلحين أكراد، رغم أنهم نفوا تورطهم.
تخفيف حكم الإعدام رجما إلى السجن على امرأة في السودان
حكم على امرأة سودانية بالإعدام رجما بتهمة الزنا، وخفضت العقوبة إلى السجن ستة أشهر.
وأدانت محكمة في ولاية النيل الأبيض مريم تراب في يونيو/ حزيران، بعد أن اعترفت بتقبيل صديقها، لكن المحكمة أمرت بإعادة المحاكمة عقب احتجاجات دولية، وغير القاضي التهمة من الزنا إلى ارتكاب فعل فاحش، وخفض الحكم حينها إلى السجن.
ومعظم أحكام الرجم في السودان تكون على المرأة، وتلغى عادة غالبيتها.
وهذه ليست المرة الأولى التي يحكم فيها على امرأة بالرجم في السودان فقد صدر حكم مماثل منذ عشر سنوات في كردوفان.