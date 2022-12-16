انفجار سيارة مفخخة في جنوب شرق تركيا وإصابة 8 من ضباط الشرطة، وقبلة كادت تودي بحياة فتاة رجما في السودان

أسفر انفجار سيارة مفخخة في جنوب شرق تركيا عن إصابة 8 ضباط الشرطة ومدني.

وتقول مصادر أمنية إن الانفجار وقع أثناء مرور سيارة تابعة للشرطة في طريقها إلى ديار بكر. وقال وزير الداخلية إن شخصين اعتقلا عقب الحادث.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الهجوم كان بسيارة مفخخة فجرت لدى مرور حافلة صغيرة تقل عناصر من شرطة مكافحة الشغب، على طريق ديار بكر - ماردين. وأن السلطات الأمنية اعتقلت 5 أشخاص مشتبه بهم.

وديار بكر هي أكبر مدينة تركية وذات أغلبية كردية. وفي الشهر الماضي قتل ستة أشخاص وأصيب العشرات في انفجار قنبلة في إسطنبول، ألقت أنقرة حينها باللوم فيها على مسلحين أكراد، رغم أنهم نفوا تورطهم.