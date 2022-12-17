الأردن يعتقل 44 شخصا "شاركوا" في الشغب، وفي تونس 9 ملايين شخص يدعون لانتخاب مجلس نواب جديد وسط مناشدات بالمقاطعة

فتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها، حيث دُعي أكثر من تسعة ملايين ناخب لاختيار مجلس نواب جديد، بدون صلاحيات فعلية في انتخابات تشريعية تقاطعها غالبية الأحزاب السياسية المعارضة.

وقال مراسل بي بي سي إن إجراءات أمنية مشددة فرضت بالقرب من مكاتب الاقتراع. وتجري الانتخابات بنظام التصويت على الأفراد، ويحل محل انتخاب اللوائح، مما يضعف من مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات، وقد نتج عن ذلك ترشح شخصيات غير معروفة غالبيتهم بدون انتماءات سياسية.

وسيضم المجلس المقبل الذي قلص الرئيس التونسي قيس سعيد صلاحياته حسب الدستور الجديد 161 نائبا. ويحلّ محل البرلمان الذي جمّد سعيّد أعماله في 25 يوليو/تموز 2021 ثم حلّه لاحقا، كما قرّر آنذاك احتكار السلطات في البلاد، معلّلا قراره بعدم فاعلية البرلمان السابق ومعلنا انطلاق "عهد جديد".

و كان البرلمان السابق معززا بصلاحيات حكم فعلية وواسعة، بينما سيكون البرلمان المقبل مجرّدًا منها بموجب الدستور الجديد.

وبحسب الدستور الجديد، يمكن للبرلمان اقتراح مشاريع قوانين على أن تُقدّم من جانب عشرة نواب على الأقل، مع إعطاء الأولوية للنصوص التي يقدّمها الرئيس.