الأردن يعتقل 44 شخصا "شاركوا" في الشغب، وفي تونس 9 ملايين شخص يدعون لانتخاب مجلس نواب جديد وسط مناشدات بالمقاطعة

الانتخابات التونسية: 9 ملايين ناخب يدعون لاختيار مجلس نواب وسط مقاطعة واسعة
فتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها، حيث دُعي أكثر من تسعة ملايين ناخب لاختيار مجلس نواب جديد، بدون صلاحيات فعلية في انتخابات تشريعية تقاطعها غالبية الأحزاب السياسية المعارضة.
وقال مراسل بي بي سي إن إجراءات أمنية مشددة فرضت بالقرب من مكاتب الاقتراع.
وتجري الانتخابات بنظام التصويت على الأفراد، ويحل محل انتخاب اللوائح، مما يضعف من مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات، وقد نتج عن ذلك ترشح شخصيات غير معروفة غالبيتهم بدون انتماءات سياسية.
وسيضم المجلس المقبل الذي قلص الرئيس التونسي قيس سعيد صلاحياته حسب الدستور الجديد 161 نائبا. ويحلّ محل البرلمان الذي جمّد سعيّد أعماله في 25 يوليو/تموز 2021 ثم حلّه لاحقا، كما قرّر آنذاك احتكار السلطات في البلاد، معلّلا قراره بعدم فاعلية البرلمان السابق ومعلنا انطلاق "عهد جديد".
و كان البرلمان السابق معززا بصلاحيات حكم فعلية وواسعة، بينما سيكون البرلمان المقبل مجرّدًا منها بموجب الدستور الجديد.
وبحسب الدستور الجديد، يمكن للبرلمان اقتراح مشاريع قوانين على أن تُقدّم من جانب عشرة نواب على الأقل، مع إعطاء الأولوية للنصوص التي يقدّمها الرئيس.
مظاهرات الأردن: السلطات الأمنية تعلن اعتقال 44 شخصا "شاركوا في الشغب"
أوقفت سلطات الأمن في الأردن 44 شخصا "شاركوا" في الشغب الذي اندلع خلال الإحتجاجات على إرتفاع أسعار المحروقات في المملكة.
وقالت مديرية الأمن العام في الأردن في بيان لها نشر السبت إن المحتجزين سيحالون إلى الجهات المختصة، ولم تعط المزيد من التفاصيل.
وكثفت الشرطة من انتشارها الأمني في محافظات المملكة لضمان تنفيذ القانون والحفاظ على أمن المواطنين.
وتراجعت حدة أعمال الشغب مقارنة مع ما كانت عليه يوم الخميس لا سيّما في محافظات الجنوب التي شهدت منذ مطلع الشهر الجاري إضرابات سلمية في الغالب، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، بدأت بسائقي الشاحنات الذين انضمّ إليهم سائقو سيارات أجرة وحافلات عمومية.
وقد أغلقت الأسواق والمحلات التجارية الأربعاء في معان والكرك ومحافظة مادبا تضامنا مع هذه الحركة.
وتفاقم التوتر عقب مقتل مدير شرطة محافظة معان العقيد عبد الرزاق الدلابيح في جنوب الأردن بعد إصابته بعيار ناري في الرأس أثناء المواجهات.
كما جرح خلالها ضابط وضابط صف بعيارات نارية، بحسب بيان مديرية الأمن.
وحملت المديرية مسؤولية الشغب على من وصفتهم بمجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان.
ويشهد الأردن أوضاعا اقتصادية صعبة تفاقمت بسبب ديون خارجية فاقت الـ50 مليار دولار وتفشي وباء كورونا.
صندوق النقد الدولي يوافق على منح مصر 3 مليارات دولار على مدى أربع سنوات تقريبا
وافق صندوق النقد الدولي على قرض جديد لمصر بمبلغ ثلاثة مليارات دولار ضمن برنامج يمتد إلى 46 شهراً.
ويقدم الصندوق القرض الجديد كما يقول لتوفير الاستقرار المالي للاقتصاد المصري وتمهيد الطريق لاقتصاد يقوده القطاع الخاص، إضافة إلى تحقيق مرونة أكبر في سعر صرف الجنية المصري أمام العملات الأجنبية والسيطرة على التضخم.
وبحسب بيان لصندوق النقد الدولي صدر صباح السبت، فإن البرنامج الجديد سيساعد على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات.
ومن المتوقع أن يتيح القرض الفرصة لمصر للحصول على تمويلات من الشركاء الإقليمين والدوليين بنحو 14 مليار دولار أمريكي، من خلال المساهمة وشراء الأصول المملوكة للدولة.
وقالت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة ورئيسة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في بيان، إن نظام سعر الصرف المرن يساعد في تخفيف الصدمات الخارجية ويمنع الاختلالات من الظهور مرة أخرى ويسمح للسياسة النقدية بالحفاظ على استقرار الأسعار.
وقالت جورجيفا إن الحرب الأوكرانية أظهرت بوضوح نقاط الضعف في الاقتصاد المصري، وهو الأمر الذي أدى إلى هروب رؤوس الأموال.
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الانتخابات التونسية: 9 ملايين ناخب يدعون لاختيار مجلس نواب وسط مقاطعة واسعة
فتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها، حيث دُعي أكثر من تسعة ملايين ناخب لاختيار مجلس نواب جديد، بدون صلاحيات فعلية في انتخابات تشريعية تقاطعها غالبية الأحزاب السياسية المعارضة.
وقال مراسل بي بي سي إن إجراءات أمنية مشددة فرضت بالقرب من مكاتب الاقتراع. وتجري الانتخابات بنظام التصويت على الأفراد، ويحل محل انتخاب اللوائح، مما يضعف من مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات، وقد نتج عن ذلك ترشح شخصيات غير معروفة غالبيتهم بدون انتماءات سياسية.
وسيضم المجلس المقبل الذي قلص الرئيس التونسي قيس سعيد صلاحياته حسب الدستور الجديد 161 نائبا. ويحلّ محل البرلمان الذي جمّد سعيّد أعماله في 25 يوليو/تموز 2021 ثم حلّه لاحقا، كما قرّر آنذاك احتكار السلطات في البلاد، معلّلا قراره بعدم فاعلية البرلمان السابق ومعلنا انطلاق "عهد جديد".
و كان البرلمان السابق معززا بصلاحيات حكم فعلية وواسعة، بينما سيكون البرلمان المقبل مجرّدًا منها بموجب الدستور الجديد.
وبحسب الدستور الجديد، يمكن للبرلمان اقتراح مشاريع قوانين على أن تُقدّم من جانب عشرة نواب على الأقل، مع إعطاء الأولوية للنصوص التي يقدّمها الرئيس.
مظاهرات الأردن: السلطات الأمنية تعلن اعتقال 44 شخصا "شاركوا في الشغب"
أوقفت سلطات الأمن في الأردن 44 شخصا "شاركوا" في الشغب الذي اندلع خلال الإحتجاجات على إرتفاع أسعار المحروقات في المملكة.
وقالت مديرية الأمن العام في الأردن في بيان لها نشر السبت إن المحتجزين سيحالون إلى الجهات المختصة، ولم تعط المزيد من التفاصيل.
وكثفت الشرطة من انتشارها الأمني في محافظات المملكة لضمان تنفيذ القانون والحفاظ على أمن المواطنين.
وتراجعت حدة أعمال الشغب مقارنة مع ما كانت عليه يوم الخميس لا سيّما في محافظات الجنوب التي شهدت منذ مطلع الشهر الجاري إضرابات سلمية في الغالب، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، بدأت بسائقي الشاحنات الذين انضمّ إليهم سائقو سيارات أجرة وحافلات عمومية.
وقد أغلقت الأسواق والمحلات التجارية الأربعاء في معان والكرك ومحافظة مادبا تضامنا مع هذه الحركة.
وتفاقم التوتر عقب مقتل مدير شرطة محافظة معان العقيد عبد الرزاق الدلابيح في جنوب الأردن بعد إصابته بعيار ناري في الرأس أثناء المواجهات.
كما جرح خلالها ضابط وضابط صف بعيارات نارية، بحسب بيان مديرية الأمن.
وحملت المديرية مسؤولية الشغب على من وصفتهم بمجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان.
ويشهد الأردن أوضاعا اقتصادية صعبة تفاقمت بسبب ديون خارجية فاقت الـ50 مليار دولار وتفشي وباء كورونا.
صندوق النقد الدولي يوافق على منح مصر 3 مليارات دولار على مدى أربع سنوات تقريبا
وافق صندوق النقد الدولي على قرض جديد لمصر بمبلغ ثلاثة مليارات دولار ضمن برنامج يمتد إلى 46 شهراً.
ويقدم الصندوق القرض الجديد كما يقول لتوفير الاستقرار المالي للاقتصاد المصري وتمهيد الطريق لاقتصاد يقوده القطاع الخاص، إضافة إلى تحقيق مرونة أكبر في سعر صرف الجنية المصري أمام العملات الأجنبية والسيطرة على التضخم.
وبحسب بيان لصندوق النقد الدولي صدر صباح السبت، فإن البرنامج الجديد سيساعد على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات.
ومن المتوقع أن يتيح القرض الفرصة لمصر للحصول على تمويلات من الشركاء الإقليمين والدوليين بنحو 14 مليار دولار أمريكي، من خلال المساهمة وشراء الأصول المملوكة للدولة.
وقالت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة ورئيسة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في بيان، إن نظام سعر الصرف المرن يساعد في تخفيف الصدمات الخارجية ويمنع الاختلالات من الظهور مرة أخرى ويسمح للسياسة النقدية بالحفاظ على استقرار الأسعار.
وقالت جورجيفا إن الحرب الأوكرانية أظهرت بوضوح نقاط الضعف في الاقتصاد المصري، وهو الأمر الذي أدى إلى هروب رؤوس الأموال.