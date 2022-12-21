سيول وأمطار تغمر مدينة بورتسودان وتقتل طفلا على الأقل، والبرلمان في البيرو يوافق على إجراء انتخابات مبكرة لوضع حد للاضطرابات

الحرب في أوكرانيا: بوتين يهاتف رئيس البرازيل المنتخب لولا دا سيلفا
أعلن الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب له خلال مكالمة هاتفية الثلاثاء عن رغبته في "تعزيز العلاقات" بين روسيا والبرازيل.
وقال لولا الذي يتسلّم مهام منصبه في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل إنّ "البرازيل تتحاور مع الجميع.
وروسيا والبرازيل شريكان أساسيان في مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا).
وفي أبريل/نيسان قال لولا في مقابلة مع مجلة "تايم" الأمريكية إنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "مسؤول بنفس القدر" مثل بوتين عن الحرب الدائرة في أوكرانيا.
وأوضح أن ما من حرب فيها مذنب وحيد.
وزار الرئيس البرازيلي اليميني جايير بولسونارو الذي هزمه لولا في الجولة الثانية من الانتخابات موسكو قبيل الحرب بأيام والتقى بوتين، لضمان استمرار توريد الأسمدة الروسية لبلاده.
ReutersCopyright: Reuters
سيول قاتلة وأمطار غزيرة في مدينة بورتسودان ومقتل شخص على الأقل
توفي شخص واحد على الأقل وانهار الكثير من المنازل جراء السيول العنيفة التي اجتاحت مدينة بورتسودان الميناء الرئيسي في السودان.
وأفاد شهود عيان لبي بي سي بأن السيول غمرت الأحياء الجنوبية من المدينة بعد ثلاثة أيام من أمطار غزيرة شهدتها أجزاء واسعة من الولاية.
وقالوا إن السيول دمرت الكثير من المنازل، وعقدت الحركة في الشوارع كما أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي.
وأعلنت وزارة التعليم في ولاية البحر الأحمر تعليق الدراسة في المدارس الابتدائية والمتوسطة اليوم الأربعاء وغدا الخميس حفاظا على حياة التلاميذ وندرة المواصلات العامة.
ومدينة بورتسودان هي الميناء الرئيسي في السودان وتقع على ساحل البحر الأحمر ويقطنها نحو 800 ألف نسمة.
وشهد السودان هذا العام بحسب الأمم المتحدة معدلات أمطار وفيضانات لم تشهدها البلاد منذ عقود.
وأدت السيول إلى مصرع نحو 150 شخصا، وانهيار مئات المنازل وتلف مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية، فضلا عن نفوق أعداد كبيرة من الماشية.
وقالت الأمم المتحدة إن أكثر المناطق تأثرا هي جنوب دارفور والجزيرة والقضارف وكسلا.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
البرلمان في البيرو يوافق مبدئيا على إجراء انتخابات مبكرة
وافق البرلمان في البيرو على إجراء انتخابات مبكرة على أمل وضع حد للاضطرابات التي اندلعت في البلاد عقب عزل الرئيس اليساري المنتخب بيدرو كاستيلو.
وقرر البرلمان في تصويت الثلاثاء تقديم موعد الانتخابات العامّة من 2026 إلى إبريل/نيسان 2024.
ونص القرار أيضا على أن الرئيسة الحالية دينا بولوارتي ستتخلى عن منصبها في يوليو/تموز 2024 لصالح الفائز في الانتخابات الرئاسية.
إلا أن رئيس الكونغرس أوضح في ختام الجلسة أن هذا التعديل يجب أن يخضع لتصويت جديد في الأشهر المقبلة حتى يصبح نافذا.
وكانت المحكمة قد قضت بحبس الرئيس المعزول احتياطيا لمدة 18 شهرا.
وأغرق قرار عزل الرئيس ومن ثم حبسه البلاد في أزمة سياسية واحتجاجات شعبية قتل خلالها 21 متظاهرا وأصيب 650 شخصا.
ويطالب المتظاهرون بالإفراج عن الرئيس كاستيلو وباستقالة الرئيسة الجديدة التي عينها البرلمان ويطالب أيضا بتعليق عمل البرلمان.
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الحرب في أوكرانيا: بوتين يهاتف رئيس البرازيل المنتخب لولا دا سيلفا
أعلن الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب له خلال مكالمة هاتفية الثلاثاء عن رغبته في "تعزيز العلاقات" بين روسيا والبرازيل.
وقال لولا الذي يتسلّم مهام منصبه في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل إنّ "البرازيل تتحاور مع الجميع.
وروسيا والبرازيل شريكان أساسيان في مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا).
وفي أبريل/نيسان قال لولا في مقابلة مع مجلة "تايم" الأمريكية إنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "مسؤول بنفس القدر" مثل بوتين عن الحرب الدائرة في أوكرانيا. وأوضح أن ما من حرب فيها مذنب وحيد.
وزار الرئيس البرازيلي اليميني جايير بولسونارو الذي هزمه لولا في الجولة الثانية من الانتخابات موسكو قبيل الحرب بأيام والتقى بوتين، لضمان استمرار توريد الأسمدة الروسية لبلاده.
سيول قاتلة وأمطار غزيرة في مدينة بورتسودان ومقتل شخص على الأقل
توفي شخص واحد على الأقل وانهار الكثير من المنازل جراء السيول العنيفة التي اجتاحت مدينة بورتسودان الميناء الرئيسي في السودان.
وأفاد شهود عيان لبي بي سي بأن السيول غمرت الأحياء الجنوبية من المدينة بعد ثلاثة أيام من أمطار غزيرة شهدتها أجزاء واسعة من الولاية. وقالوا إن السيول دمرت الكثير من المنازل، وعقدت الحركة في الشوارع كما أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي.
وأعلنت وزارة التعليم في ولاية البحر الأحمر تعليق الدراسة في المدارس الابتدائية والمتوسطة اليوم الأربعاء وغدا الخميس حفاظا على حياة التلاميذ وندرة المواصلات العامة.
ومدينة بورتسودان هي الميناء الرئيسي في السودان وتقع على ساحل البحر الأحمر ويقطنها نحو 800 ألف نسمة.
وشهد السودان هذا العام بحسب الأمم المتحدة معدلات أمطار وفيضانات لم تشهدها البلاد منذ عقود.
وأدت السيول إلى مصرع نحو 150 شخصا، وانهيار مئات المنازل وتلف مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية، فضلا عن نفوق أعداد كبيرة من الماشية.
وقالت الأمم المتحدة إن أكثر المناطق تأثرا هي جنوب دارفور والجزيرة والقضارف وكسلا.
البرلمان في البيرو يوافق مبدئيا على إجراء انتخابات مبكرة
وافق البرلمان في البيرو على إجراء انتخابات مبكرة على أمل وضع حد للاضطرابات التي اندلعت في البلاد عقب عزل الرئيس اليساري المنتخب بيدرو كاستيلو.
وقرر البرلمان في تصويت الثلاثاء تقديم موعد الانتخابات العامّة من 2026 إلى إبريل/نيسان 2024. ونص القرار أيضا على أن الرئيسة الحالية دينا بولوارتي ستتخلى عن منصبها في يوليو/تموز 2024 لصالح الفائز في الانتخابات الرئاسية. إلا أن رئيس الكونغرس أوضح في ختام الجلسة أن هذا التعديل يجب أن يخضع لتصويت جديد في الأشهر المقبلة حتى يصبح نافذا.
وكانت المحكمة قد قضت بحبس الرئيس المعزول احتياطيا لمدة 18 شهرا.
وأغرق قرار عزل الرئيس ومن ثم حبسه البلاد في أزمة سياسية واحتجاجات شعبية قتل خلالها 21 متظاهرا وأصيب 650 شخصا.
ويطالب المتظاهرون بالإفراج عن الرئيس كاستيلو وباستقالة الرئيسة الجديدة التي عينها البرلمان ويطالب أيضا بتعليق عمل البرلمان.