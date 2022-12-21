سيول وأمطار تغمر مدينة بورتسودان وتقتل طفلا على الأقل، والبرلمان في البيرو يوافق على إجراء انتخابات مبكرة لوضع حد للاضطرابات

أعلن الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب له خلال مكالمة هاتفية الثلاثاء عن رغبته في "تعزيز العلاقات" بين روسيا والبرازيل.

وقال لولا الذي يتسلّم مهام منصبه في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل إنّ "البرازيل تتحاور مع الجميع.

وروسيا والبرازيل شريكان أساسيان في مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا).

وفي أبريل/نيسان قال لولا في مقابلة مع مجلة "تايم" الأمريكية إنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "مسؤول بنفس القدر" مثل بوتين عن الحرب الدائرة في أوكرانيا. وأوضح أن ما من حرب فيها مذنب وحيد.

وزار الرئيس البرازيلي اليميني جايير بولسونارو الذي هزمه لولا في الجولة الثانية من الانتخابات موسكو قبيل الحرب بأيام والتقى بوتين، لضمان استمرار توريد الأسمدة الروسية لبلاده.