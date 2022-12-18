مقتل ما لا يقل عن 7 من القوات الأمنية العراقية في هجوم بكركوك، ومعارضون تونسيون يدعون قيس سعيد إلى التنحي

سيتولى الجيش الأردني حماية قمة إقليمية تستضيفها المملكة يوم الثلاثاء بعد أيام من مقتل ضابط شرطة بارز خلال احتجاجات.

وبحسب بيان عسكري فإنه سيتم نشر قوات وآليات تابعة للجيش على الطريق المؤدي من مطار الملكة علياء الدولي الى منطقة البحر الميت لتأمين قمة إقليمية تجمع العراق والدول المجاورة بمشاركة فرنسا.

وكان الإليزيه أعلن في الرابع من كانون ألول/ديسمبر الجاري أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيشارك في مؤتمر "بغداد 2" الذي سيجمع دولا كبرى في المنطقة منها إيران والسعودية، بعد نسخة أولى في العاصمة العراقية في آب/أغسطس 2021.

وشهد الأردن خلال الأيام الماضية احتجاجات على ارتفاع اسعار المحروقات اندلعت خلالها اعمال شغب سيما في في محافظات الجنوب قتل على أثرها ضابط برتبة عقيد في محافظة معان" (نحو 218 كلم جنوب عمان).

وأوقفت سلطات الأمن في الأردن 44 شخصا شاركوا في أعمال الشغب تلك.