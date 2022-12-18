مقتل ما لا يقل عن 7 من القوات الأمنية العراقية في هجوم بكركوك، ومعارضون تونسيون يدعون قيس سعيد إلى التنحي

مظاهرات الأردن: الجيش الأردني يتولى حماية قمة إقليمية تستضيفها المملكة
سيتولى الجيش
الأردني حماية قمة إقليمية تستضيفها المملكة يوم الثلاثاء بعد أيام من مقتل ضابط شرطة بارز خلال احتجاجات.
وبحسب بيان عسكري
فإنه سيتم نشر قوات وآليات تابعة للجيش على الطريق
المؤدي من مطار الملكة علياء الدولي الى منطقة البحر الميت لتأمين قمة إقليمية
تجمع العراق والدول المجاورة بمشاركة فرنسا.
وكان الإليزيه أعلن في الرابع من كانون ألول/ديسمبر
الجاري أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيشارك في مؤتمر "بغداد 2"
الذي سيجمع دولا كبرى في المنطقة منها إيران والسعودية، بعد نسخة أولى في العاصمة
العراقية في آب/أغسطس 2021.
وشهد الأردن خلال الأيام الماضية احتجاجات على ارتفاع
اسعار المحروقات اندلعت خلالها اعمال شغب سيما في في محافظات الجنوب قتل على أثرها
ضابط برتبة عقيد في محافظة معان" (نحو 218 كلم جنوب عمان).
وأوقفت سلطات الأمن في الأردن 44 شخصا شاركوا في
أعمال الشغب تلك.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
التطورات في تونس: رئيس جبهة الخلاص الوطني يدعو الرئيس قيس سعيد إلى التخلي عن السلطة
دعا رئيس
جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى التنحي عن
السلطة، مطالبا أحد القضاة بتسلم السلطة لمرحلة انتقالية تشهد حوارا وطنيا يسفر عن
تنظيم انتخابات عامة.
ووصف الشابي
العزوف القياسي في انتخابات مجلس نواب الشعب بالزلزال، معتبرا أنه لم يعد هناك من
مبرر لسعيد للبقاء في السلطة.
وكان رئيس
هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، في وقت سابق قد قال إن النسبة الأولية للمشاركة في
التصويت بلغت ثمانية فاصل ثمانية بالمائة.
ReutersCopyright: Reuters
مقتل ما لا يقل عن 7 من القوات الأمنية العراقية في هجوم بكركوك
تفيد التقارير الواردة من العراق بمقتل
ما لا يقل عن 7 من عناصر القوات الأمنية ومقتل عدد أخر في هجوم استهدف القوات
الأمنية في محافظة كركوك شمالي العراق.
ونقلت وكالة فرانس بس عن مصدر أمني في
المحافظة القول "عناصر من تنظيم الدولة الاسلامية تعرضوا لناقلة تابعة إلى
الفوج الاول باللواء الثاني ضمن الفرقة الالية التابعة للشرطة الاتحادية بعبوة
ناسفة". واضاف أن الهجوم رافقه اعتداء "مباشر بالأسلحة الخفيفة
والمتوسطة" في قرية شلال المطر التي تبعد 65 كلم عن مركز محافظة
كركوك، موضحا "قتلنا أحد عناصرهم المهاجمة ونعمل على البحث عن العناصر
الأخرى".
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مظاهرات الأردن: الجيش الأردني يتولى حماية قمة إقليمية تستضيفها المملكة
سيتولى الجيش الأردني حماية قمة إقليمية تستضيفها المملكة يوم الثلاثاء بعد أيام من مقتل ضابط شرطة بارز خلال احتجاجات.
وبحسب بيان عسكري فإنه سيتم نشر قوات وآليات تابعة للجيش على الطريق المؤدي من مطار الملكة علياء الدولي الى منطقة البحر الميت لتأمين قمة إقليمية تجمع العراق والدول المجاورة بمشاركة فرنسا.
وكان الإليزيه أعلن في الرابع من كانون ألول/ديسمبر الجاري أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيشارك في مؤتمر "بغداد 2" الذي سيجمع دولا كبرى في المنطقة منها إيران والسعودية، بعد نسخة أولى في العاصمة العراقية في آب/أغسطس 2021.
وشهد الأردن خلال الأيام الماضية احتجاجات على ارتفاع اسعار المحروقات اندلعت خلالها اعمال شغب سيما في في محافظات الجنوب قتل على أثرها ضابط برتبة عقيد في محافظة معان" (نحو 218 كلم جنوب عمان).
وأوقفت سلطات الأمن في الأردن 44 شخصا شاركوا في أعمال الشغب تلك.
التطورات في تونس: رئيس جبهة الخلاص الوطني يدعو الرئيس قيس سعيد إلى التخلي عن السلطة
دعا رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى التنحي عن السلطة، مطالبا أحد القضاة بتسلم السلطة لمرحلة انتقالية تشهد حوارا وطنيا يسفر عن تنظيم انتخابات عامة.
ووصف الشابي العزوف القياسي في انتخابات مجلس نواب الشعب بالزلزال، معتبرا أنه لم يعد هناك من مبرر لسعيد للبقاء في السلطة.
وكان رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، في وقت سابق قد قال إن النسبة الأولية للمشاركة في التصويت بلغت ثمانية فاصل ثمانية بالمائة.
مقتل ما لا يقل عن 7 من القوات الأمنية العراقية في هجوم بكركوك
تفيد التقارير الواردة من العراق بمقتل ما لا يقل عن 7 من عناصر القوات الأمنية ومقتل عدد أخر في هجوم استهدف القوات الأمنية في محافظة كركوك شمالي العراق.
ونقلت وكالة فرانس بس عن مصدر أمني في المحافظة القول "عناصر من تنظيم الدولة الاسلامية تعرضوا لناقلة تابعة إلى الفوج الاول باللواء الثاني ضمن الفرقة الالية التابعة للشرطة الاتحادية بعبوة ناسفة". واضاف أن الهجوم رافقه اعتداء "مباشر بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة" في قرية شلال المطر التي تبعد 65 كلم عن مركز محافظة كركوك، موضحا "قتلنا أحد عناصرهم المهاجمة ونعمل على البحث عن العناصر الأخرى".