إيران تعلن مقتل 4 من قوات الحرس الثوري في هجوم "إرهابي"، وواشنطن تعلق على ضعف الإقبال على التصويت في تونس

هولندا تعتذر عن ممارسات العبودية في مستعمراتها السابقة
يُتوقع أن تعتذر
هولندا عن تورطها في تجارة العبيد تاريخيا، وذلك في خطاب لرئيس الوزراء مارك روته.
وسيسافر وزراء هولنديون إلى سبع من الدول التي كانت مستعمرات سابقة
للبلاد في أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي كجزء من الحدث.
لكن هذه الخطوة تعرضت لانتقادات من قبل بعض أحفاد من تم استعبادهم
تاريخيا، إذ يريدون أن تقدم لهم هولندا اعتذارا في يوليو/ تموز من العام المقبل
ليتزامن الاعتذار مع الذكرى السنوية رقم 160 لإقرار قانون تحرير العبيد الهولندي.
وساهم تجار العبيد الهولنديون في الاتجار بأكثر من ستمائة ألف شخص من أفريقيا
وآسيا في الفترة بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
إيران تعلن مقتل 4 من قوات الحرس الثوري في هجوم "إرهابي" بالقرب من الحدود مع باكستان
أفادت وكالة الأنباء
الإيرانية الرسمية بمقتل أربعة من عناصر قوات الأمن في هجوم "إرهابي" جنوبي
شرق البلاد"
وبحسب الوكالة الرسمية فإن القتلى كانوا ينتمون إلى الحرس
الثوري وقتلوا في "هجوم إرهابي" بإقليم سراوان بالقرب من الحدود مع
باكستان.
ويعد الإقليم من بين الأكثر فقرا في البلاد وتسكنه
أقلية البلوش
الانتخابات التونسية: واشنطن تقول إن ضعف الإقبال يظهر الحاجة إلى توسيع نطاق المشاركة السياسية
قالت الإدارة
الأمريكية إن ارتفاع عدد الممتنعين عن التصويت في الانتخابات التشريعية التونسية
التي جرت السبت الماضييظهر الحاجة إلى مزيد من "المشاركة السياسية" على نطاق أوسع.
وبحسب التقارير الواردة من تونس فإن
نسبة المشاركين في اختيار أعضاء البرلمان، الذي يملك صلاحيات محدودة، لم تتجاوز 10
في المئة.
لكن المتحدث باسم الخارجية الأميركية
نيد برايس قال في بيان إن اقتراع 17 كانون الأول/ديسمبر يمثل
"خطوة أولى أساسية: قبل أن يضيف "ومع ذلك، فإن الإقبال المنخفض يعزز
الحاجة إلى زيادة توسيع المشاركة السياسية في الأشهر المقبلة".
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هولندا تعتذر عن ممارسات العبودية في مستعمراتها السابقة
يُتوقع أن تعتذر هولندا عن تورطها في تجارة العبيد تاريخيا، وذلك في خطاب لرئيس الوزراء مارك روته.
وسيسافر وزراء هولنديون إلى سبع من الدول التي كانت مستعمرات سابقة للبلاد في أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي كجزء من الحدث.
لكن هذه الخطوة تعرضت لانتقادات من قبل بعض أحفاد من تم استعبادهم تاريخيا، إذ يريدون أن تقدم لهم هولندا اعتذارا في يوليو/ تموز من العام المقبل ليتزامن الاعتذار مع الذكرى السنوية رقم 160 لإقرار قانون تحرير العبيد الهولندي.
وساهم تجار العبيد الهولنديون في الاتجار بأكثر من ستمائة ألف شخص من أفريقيا وآسيا في الفترة بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر.
إيران تعلن مقتل 4 من قوات الحرس الثوري في هجوم "إرهابي" بالقرب من الحدود مع باكستان
أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بمقتل أربعة من عناصر قوات الأمن في هجوم "إرهابي" جنوبي شرق البلاد"
وبحسب الوكالة الرسمية فإن القتلى كانوا ينتمون إلى الحرس الثوري وقتلوا في "هجوم إرهابي" بإقليم سراوان بالقرب من الحدود مع باكستان.
ويعد الإقليم من بين الأكثر فقرا في البلاد وتسكنه أقلية البلوش
الانتخابات التونسية: واشنطن تقول إن ضعف الإقبال يظهر الحاجة إلى توسيع نطاق المشاركة السياسية
قالت الإدارة الأمريكية إن ارتفاع عدد الممتنعين عن التصويت في الانتخابات التشريعية التونسية التي جرت السبت الماضييظهر الحاجة إلى مزيد من "المشاركة السياسية" على نطاق أوسع.
وبحسب التقارير الواردة من تونس فإن نسبة المشاركين في اختيار أعضاء البرلمان، الذي يملك صلاحيات محدودة، لم تتجاوز 10 في المئة.
لكن المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس قال في بيان إن اقتراع 17 كانون الأول/ديسمبر يمثل "خطوة أولى أساسية: قبل أن يضيف "ومع ذلك، فإن الإقبال المنخفض يعزز الحاجة إلى زيادة توسيع المشاركة السياسية في الأشهر المقبلة".
وكانت أحزاب معارضة تونسية قد دعت إلىاستقالة الرئيس قيس سعيد
مظاهرات الأردن: مقتل 3 من عناصر قوات الأمن في عملية مداهمة في مدينة معان
أفادت وكالة الأنباء الأردنية بمقتل 3 من عناصر قوات الأمن وإصابة خمسة آخرين أثناء عملية مداهمة للقبض على المشتبه به في مقتل ضابط بارز في مدينة معان جنوبي البلاد.
وبحسب بيان لوزارة الداخلية الأردنية فإن أحد المشتبه بهم في مقتل نائب مدير شرطة محافظة معان العقيد عبدالرزاق الدلابيح قد قتل خلال عملية المداهمة.
وقتل الدلابيح أثناء مواجهات بين الأمن ومتظاهرين كانوا ينددون بارتفاع أسعار الوقود.
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مظاهرات الأردن: مقتل 3 من رجال الشرطة الأردنية في مداهمة لمخبئ مشتبه بهم في مقتل ضابط الشرطة في معان