قاض تونسي يأمر بسجن رئيس الوزراء السابق علي العريض، وكنائس الأردن تلغي احتفالات عيد الميلاد بعد مقتل عناصر من الأمن

خلص باحثون يعملون على مراقبة الغابات في بريطانيا إلى أن الأشجار تمتلك القدرة على امتصاص ضعف كمية ثاني أكسيد الكربون، التي قُدّرت في السابق.

واستخدم الفريق البحثي، بقيادة أستاذ من جامعة غنت البلجيكية، ماسحات الليزر الضوئية؛ لمسح ما يقرب من ألف شجرة في إحدى غابات أوكسفوردشاير، كما عمد إلى تشكيل نماذج حاسوبية ثلاثية الأبعاد بالغة الدقة؛ ليكشف عن أن تقديرات العلماء لأوزان الأشجار وأحراش الغابات أقل بكثير مما هي عليه في الواقع.

ونظرا لأن الأشجار تمتص ثاني أكسيد الكربون من الهواء أثناء نموها، يقول الباحثون إن الغابات القديمة يمكن أن تكون أكثر أهمية في مكافحة تغير المناخ مما كان يُعتقد في السابق.