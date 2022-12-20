قاض تونسي يأمر بسجن رئيس الوزراء السابق علي العريض، وكنائس الأردن تلغي احتفالات عيد الميلاد بعد مقتل عناصر من الأمن

دراسة تظهر أن الأشجار القديمة أكثر فعالية في مكافحة تغير المناخ مما كنا نعتقد
خلص باحثون يعملون على مراقبة
الغابات في بريطانيا إلى أن الأشجار تمتلك القدرة على امتصاص ضعف كمية ثاني أكسيد الكربون،
التي قُدّرت في السابق.
واستخدم الفريق البحثي، بقيادة أستاذ
من جامعة غنت البلجيكية، ماسحات الليزر الضوئية؛ لمسح ما يقرب من ألف شجرة في إحدى
غابات أوكسفوردشاير، كما عمد إلى تشكيل نماذج
حاسوبية ثلاثية الأبعاد بالغة الدقة؛ ليكشف عن أن تقديرات العلماء لأوزان الأشجار
وأحراش الغابات أقل بكثير مما هي عليه في الواقع.
ونظرا لأن الأشجار تمتص ثاني
أكسيد الكربون من الهواء أثناء نموها، يقول الباحثون إن الغابات القديمة يمكن أن تكون أكثر أهمية في مكافحة تغير المناخ مما كان يُعتقد في السابق.
VICTORIA GILLCopyright: VICTORIA GILL
ناصر أبو حميد: حركة فتح تقول إن وفاة المعتقل الفلسطيني جاءت بعد "إهمال طبي متعمد من قبل إسرائيل"
أعلنت منظمة
فلسطينية اليوم الثلاثاء عن وفاة المعتقل ناصر أبو حميد عن عمر بلغ 50
عامًا، في مستشفى "أساف هروفيه"، بعد صراع طويل مع المرض.
وكانت
السلطات الاسرائيلية قد نقلت ظهر أمس الاثنين أبو حميد بشكل عاجل من سجن
"الرملة" إلى مستشفى أساف هروفيه، بعد تدهور خطير جدا طرأ على حالته
الصحية، ومن ثم أعلنت دخوله في غيبوبة في وقت لاحق.
يذكر أن
الوضع الصحي لأبو حميد بدأ بالتدهور بشكل واضح منذ شهر آب أغسطس من العام الماضي،
حيث بدأ يعاني من آلام في صدره إلى أن تبين أنه مصاب بورم في الرئة، حيث أزيل
بعملية جراحية ليعاد نقله إلى سجن الرملة.
بدورها نعت
حركة فتح والرئاسة الفلسطينية أبو حميد، وعزت سبب الوفاة في بيانها، إلى ما وصفته
بالإهمال الطبي المتعمد من قبل إسرائيل.
ولم يصدر بعد
أي تعليق من قبل الجانب الإسرائيلي.
وأعلنت القوى
الوطنية والشعبية، الإضراب الشامل والحداد في مدينتيْ رام الله والبيرة، ودعت إلى
مسيرات شعبية منددة بوفاة أبو حميد.
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مظاهرات الأردن: كنائس المملكة تقرر إلغاء احتفالات عيد الميلاد بعد مقتل 3 من عناصر الأمن
أعلن مجلس
رؤساء الكنائس في الأردن عن إلغاء احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة؛ بعد
حادثة مقتل 3 من عناصر الشرطة في عملية أمنية بمحافظة
معان جنوبي البلاد.
وقتل عناصر الشرطة الثلاثة يوم أمس في مداهمة لمخبأ لأشخاص يشتبه بأنهم قتلة ضابط
الشرطة كبير قُتل قبل أيام أثناء احتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود بمحافظة معان،
جنوبي البلاد.
وشهدت مناطق في الأردن حالة من التوتر بسبب المظاهرات
المنددة بالغلاء.
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على العريض: قاض تونسي يصدر قرارا بسجن رئيس الوزراء السابق في قضية "تسفير الجهاديين"
تفيد التقارير الواردة من تونس بأن قاضيا
أصدر قرارا بسجن رئيس الوزراء السابق والقيادي في حركة النهضة، علي العريض، في
قضية متعلقة بسفر إسلاميين متطرفين إلى سوريا والعراق.
وكان محامو العريض قالوا إنّه مثُل بشكل إرادي أمام قاضي التحقيق بالمكتب
القضائي لمكافحة الإرهاب لسماع أقواله في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التسفير
إلى بؤر التوتر.
من جهتها قالت حركة النهضة إن قرار إيداع
العريض في السجن هو محاولة للتغطية على فشل الانتخابات، في إشارة منها إلى نسبة
التصويت المتدنية في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم السبت الماضي.
وتُتّهم
قيادة حركة النهضة بتسهيل تنقّل تونسيين إلى العراق وسوريا وليبيا للالتحاق
بتنظيمات مسلّحة متشدّدة، خلال السنوات الأولى التي أعقبت الإطاحة بالرئيس التونسي
الراحل، زين العابدين بن علي.
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دراسة تظهر أن الأشجار القديمة أكثر فعالية في مكافحة تغير المناخ مما كنا نعتقد
خلص باحثون يعملون على مراقبة الغابات في بريطانيا إلى أن الأشجار تمتلك القدرة على امتصاص ضعف كمية ثاني أكسيد الكربون، التي قُدّرت في السابق.
واستخدم الفريق البحثي، بقيادة أستاذ من جامعة غنت البلجيكية، ماسحات الليزر الضوئية؛ لمسح ما يقرب من ألف شجرة في إحدى غابات أوكسفوردشاير، كما عمد إلى تشكيل نماذج حاسوبية ثلاثية الأبعاد بالغة الدقة؛ ليكشف عن أن تقديرات العلماء لأوزان الأشجار وأحراش الغابات أقل بكثير مما هي عليه في الواقع.
ونظرا لأن الأشجار تمتص ثاني أكسيد الكربون من الهواء أثناء نموها، يقول الباحثون إن الغابات القديمة يمكن أن تكون أكثر أهمية في مكافحة تغير المناخ مما كان يُعتقد في السابق.
ناصر أبو حميد: حركة فتح تقول إن وفاة المعتقل الفلسطيني جاءت بعد "إهمال طبي متعمد من قبل إسرائيل"
أعلنت منظمة فلسطينية اليوم الثلاثاء عن وفاة المعتقل ناصر أبو حميد عن عمر بلغ 50 عامًا، في مستشفى "أساف هروفيه"، بعد صراع طويل مع المرض.
وكانت السلطات الاسرائيلية قد نقلت ظهر أمس الاثنين أبو حميد بشكل عاجل من سجن "الرملة" إلى مستشفى أساف هروفيه، بعد تدهور خطير جدا طرأ على حالته الصحية، ومن ثم أعلنت دخوله في غيبوبة في وقت لاحق.
يذكر أن الوضع الصحي لأبو حميد بدأ بالتدهور بشكل واضح منذ شهر آب أغسطس من العام الماضي، حيث بدأ يعاني من آلام في صدره إلى أن تبين أنه مصاب بورم في الرئة، حيث أزيل بعملية جراحية ليعاد نقله إلى سجن الرملة.
بدورها نعت حركة فتح والرئاسة الفلسطينية أبو حميد، وعزت سبب الوفاة في بيانها، إلى ما وصفته بالإهمال الطبي المتعمد من قبل إسرائيل.
ولم يصدر بعد أي تعليق من قبل الجانب الإسرائيلي.
وأعلنت القوى الوطنية والشعبية، الإضراب الشامل والحداد في مدينتيْ رام الله والبيرة، ودعت إلى مسيرات شعبية منددة بوفاة أبو حميد.
مظاهرات الأردن: كنائس المملكة تقرر إلغاء احتفالات عيد الميلاد بعد مقتل 3 من عناصر الأمن
أعلن مجلس رؤساء الكنائس في الأردن عن إلغاء احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة؛ بعد حادثة مقتل 3 من عناصر الشرطة في عملية أمنية بمحافظة معان جنوبي البلاد.
وقتل عناصر الشرطة الثلاثة يوم أمس في مداهمة لمخبأ لأشخاص يشتبه بأنهم قتلة ضابط الشرطة كبير قُتل قبل أيام أثناء احتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود بمحافظة معان، جنوبي البلاد.
وشهدت مناطق في الأردن حالة من التوتر بسبب المظاهرات المنددة بالغلاء.
على العريض: قاض تونسي يصدر قرارا بسجن رئيس الوزراء السابق في قضية "تسفير الجهاديين"
تفيد التقارير الواردة من تونس بأن قاضيا أصدر قرارا بسجن رئيس الوزراء السابق والقيادي في حركة النهضة، علي العريض، في قضية متعلقة بسفر إسلاميين متطرفين إلى سوريا والعراق.
وكان محامو العريض قالوا إنّه مثُل بشكل إرادي أمام قاضي التحقيق بالمكتب القضائي لمكافحة الإرهاب لسماع أقواله في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التسفير إلى بؤر التوتر.
من جهتها قالت حركة النهضة إن قرار إيداع العريض في السجن هو محاولة للتغطية على فشل الانتخابات، في إشارة منها إلى نسبة التصويت المتدنية في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم السبت الماضي.
وتُتّهم قيادة حركة النهضة بتسهيل تنقّل تونسيين إلى العراق وسوريا وليبيا للالتحاق بتنظيمات مسلّحة متشدّدة، خلال السنوات الأولى التي أعقبت الإطاحة بالرئيس التونسي الراحل، زين العابدين بن علي.