الجيش الإٍسرائيلي يقتحم نابلس ويقتل شابا فلسطينيا ويصيب 5 آخرين، وإصابة اثنين من كبار المسؤولين في دونيتسك بعد قصف أوكراني

أعلن رئيس تشيلي غابرييل بوريك مساء الأربعاء بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أنّ بلاده سترفع مستوى تمثيلها في الأراضي الفلسطينية إلى سفارة.

ويوجد لتشيلي حاليا مكتب تمثيلي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله في الضفة الغربية المحتلّة، افتتح في عام 1998.

وفتحت السلطة سفارة فلسطينية في سانتياغو.

وتوجد في تشيلي جالية فلسطينية كبيرة وتصل إلى 300 ألف شخص، ويتركّز نشاطهم بشكل أساسي في قطاعي التجارة وصناعة النسيج. كما انخرطوا بنجاح في السياسة.

وفي تشيلي نادٍ لكرة القدم يدعى بالستينو (فلسطيني) أسّسه في 1920 مهاجرون عرب ويتابع مبارياته اليوم آلاف المشجّعين.