الجيش الإٍسرائيلي يقتحم نابلس ويقتل شابا فلسطينيا ويصيب 5 آخرين، وإصابة اثنين من كبار المسؤولين في دونيتسك بعد قصف أوكراني

تشيلي ترفع تمثيلها الدبلوماسي في الضفة الغربية إلى سفارة
أعلن رئيس تشيلي غابرييل بوريك مساء الأربعاء بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أنّ بلاده سترفع مستوى تمثيلها في الأراضي الفلسطينية إلى سفارة.
ويوجد لتشيلي حاليا مكتب تمثيلي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله في الضفة الغربية المحتلّة، افتتح في عام 1998.
وفتحت السلطة سفارة فلسطينية في سانتياغو.
وتوجد في تشيلي جالية فلسطينية كبيرة وتصل إلى 300 ألف شخص، ويتركّز نشاطهم بشكل أساسي في قطاعي التجارة وصناعة النسيج. كما انخرطوا بنجاح في السياسة.
وفي تشيلي نادٍ لكرة القدم يدعى بالستينو (فلسطيني) أسّسه في 1920 مهاجرون عرب ويتابع مبارياته اليوم آلاف المشجّعين.
استهداف سيارة عسكرية في العراق ومقتل جنديين وإصابة ثلاثة
أدى استهداف سيارة عسكرية بعبوة مفخخة في محافظة نينوى إلى مقتل اثنين من الجنود العراقيين وإصابة ثلاثة آخرين.
وكانت سيارة تابعة للجيش العراقي في قضاء مخمور في محافظة نينوى قد تعرضت إلى هجوم بعبوة ناسفة انفجرت بالقرب من السيارة، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
الحرب في أوكرانيا: القوات الأوكرانية تستهدف فندقا في دونباس وتصيب اثنين من كبار المسؤولين في المنطقة
أصيب رئيس وزراء "جمهورية دونيتسك الشعبية" بجروح نتيجة قصف فندق في دونيتسك، بحسب وكالة تاس الروسية، كما أسفر الهجوم عن إصابة رئيس فريق المستشارين العسكريين في إقليم دونباس. بالإضافة إلى إصابة عدد من الأشخاص.
وكانت القوات الأوكرانية قد استهدفت فندقا في منطقة لينينسكي في دونيتسك كان يأوي فريقا من المستشارين العسكريين.
الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يقتل لاعب كرة قدم فلسطيني ويصيب خمسة آخرين خلال اقتحام نابلس
قتل شاب فلسطيني وأصيب خمسة آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات إسرائيلية، مدينة نابلس.
وكانت قوات كبيرة من الجيش ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة، لتأمين المستوطنين خلال توجههم لمنطقة مقام يوسف، وسط اندلاع مواجهات عنيفة مع مسلحين فلسطينيين، و إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز، والرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط.
وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة طوباس في بيان مقتضب، الحداد العام والإضراب الشامل اليوم على روح الشاب أحمد دراغمة البالغ من العمر 23 عاما، ابن مدينة طوباس.
والشاب الدراغمة لاعب كرة قدم في فريق ثقافي في طولكرم وأحد هدافي الدوري الفلسطيني، وذكرت مصادر طبية أنه أصيب بالرصاص الحي في الظهر والرجل ولم يتمكن الأطباء من إنقاذ حياته.
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تشيلي ترفع تمثيلها الدبلوماسي في الضفة الغربية إلى سفارة
أعلن رئيس تشيلي غابرييل بوريك مساء الأربعاء بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أنّ بلاده سترفع مستوى تمثيلها في الأراضي الفلسطينية إلى سفارة.
ويوجد لتشيلي حاليا مكتب تمثيلي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله في الضفة الغربية المحتلّة، افتتح في عام 1998.
وفتحت السلطة سفارة فلسطينية في سانتياغو.
وتوجد في تشيلي جالية فلسطينية كبيرة وتصل إلى 300 ألف شخص، ويتركّز نشاطهم بشكل أساسي في قطاعي التجارة وصناعة النسيج. كما انخرطوا بنجاح في السياسة.
وفي تشيلي نادٍ لكرة القدم يدعى بالستينو (فلسطيني) أسّسه في 1920 مهاجرون عرب ويتابع مبارياته اليوم آلاف المشجّعين.
استهداف سيارة عسكرية في العراق ومقتل جنديين وإصابة ثلاثة
أدى استهداف سيارة عسكرية بعبوة مفخخة في محافظة نينوى إلى مقتل اثنين من الجنود العراقيين وإصابة ثلاثة آخرين.
وكانت سيارة تابعة للجيش العراقي في قضاء مخمور في محافظة نينوى قد تعرضت إلى هجوم بعبوة ناسفة انفجرت بالقرب من السيارة، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
الحرب في أوكرانيا: القوات الأوكرانية تستهدف فندقا في دونباس وتصيب اثنين من كبار المسؤولين في المنطقة
أصيب رئيس وزراء "جمهورية دونيتسك الشعبية" بجروح نتيجة قصف فندق في دونيتسك، بحسب وكالة تاس الروسية، كما أسفر الهجوم عن إصابة رئيس فريق المستشارين العسكريين في إقليم دونباس. بالإضافة إلى إصابة عدد من الأشخاص.
وكانت القوات الأوكرانية قد استهدفت فندقا في منطقة لينينسكي في دونيتسك كان يأوي فريقا من المستشارين العسكريين.
الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يقتل لاعب كرة قدم فلسطيني ويصيب خمسة آخرين خلال اقتحام نابلس
قتل شاب فلسطيني وأصيب خمسة آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات إسرائيلية، مدينة نابلس.
وكانت قوات كبيرة من الجيش ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة، لتأمين المستوطنين خلال توجههم لمنطقة مقام يوسف، وسط اندلاع مواجهات عنيفة مع مسلحين فلسطينيين، و إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز، والرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط.
وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة طوباس في بيان مقتضب، الحداد العام والإضراب الشامل اليوم على روح الشاب أحمد دراغمة البالغ من العمر 23 عاما، ابن مدينة طوباس.
والشاب الدراغمة لاعب كرة قدم في فريق ثقافي في طولكرم وأحد هدافي الدوري الفلسطيني، وذكرت مصادر طبية أنه أصيب بالرصاص الحي في الظهر والرجل ولم يتمكن الأطباء من إنقاذ حياته.