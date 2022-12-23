النفط يرتفع دولارا واحدا بسبب مخاوف من تقلص الإمدادات الروسية، وإعلان حالة الطوارئ في الولايات المتحدة بسبب عاصفة ثلجية

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الجمعة أن موسكو قد تخفض إنتاجها النفطي بمقدار 500 إلى 700 ألف برميل في اليوم مع بداية العام الجديد ردا على اعتماد الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع وأستراليا سقفا لأسعار النفط الروسي.

ويعني هذا بالنسبة لروسيا تقليص الإنتاج بنسبة 5 و7 في المئة.

وكانت الدول السبع ودول الاتحاد الأوروبي وأستراليا قد وافقت في مطلع ديسمبر/كانون الأول على سعر أقصاه 60 دولارا أمريكيا للنفط الخام الروسي المصدر المنقول بحرا، بهدف الحد من عوائد موسكو.

وبذلك لا تستطيع موسكو تسليم سوى النفط الذي تبيعه بسعر 60 دولارا أو أقل، وإذا تخطّى السعر هذه العتبة، فيحظر على الشركات توفير الخدمات اللازمة لنقله بحرا (كالشحن والتأمين وغيرهما).

والهدف المعلن من هذا التدبير العقابي الجديد هو تجفيف جزء من العوائد الطائلة التي تجنيها موسكو من بيع المحروقات وبالتالي خفض قدرتها على تمويل الحرب في أوكرانيا.

وبعد بضعة أيام من تحديد سقف لأسعار النفط الخام الروسي، وصف الرئيس فلاديمير بوتين القرار بـ"الغبي" وقال إنه سيرد على هذه الإجراءات.

وقررت روسيا أن تعيد توجيه واردات الطاقة لأسواق جديدة لكن الأولوية ستبقى لآسيا وإفريقيا. وقال الكرملين إن الدول المصدرة للنفط إلى جانب روسيا تستطيع المشاركة في مركز توزيع الغاز الذي تعتزم روسيا إنشاءه في تركيا.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل يوم الجمعة وسط توقعات بانخفاض معروض الخام الروسي.

وتفاقم القلق بسبب العاصفة الثلجية التي تهدد الولايات المتحدة وتضاعف الحاجة إلى الطاقة.

وارتفع خام برنت في تعاملات صباح اليوم بـ73 سنتا أو 0.9 في المئة ليصل إلى 81.71 دولارا للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 78.40 دولارا للبرميل أي بنسبة 1.2 في المئة.