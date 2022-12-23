النفط يرتفع دولارا واحدا بسبب مخاوف من تقلص الإمدادات الروسية، وإعلان حالة الطوارئ في الولايات المتحدة بسبب عاصفة ثلجية

روسيا تعتزم خفض إنتاج النفط ردا على تحديد سقف لأسعار الخام الروسي
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الجمعة أن موسكو قد تخفض إنتاجها النفطي بمقدار 500 إلى 700 ألف برميل في اليوم مع بداية العام الجديد ردا على اعتماد الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع وأستراليا سقفا لأسعار النفط الروسي.
ويعني هذا بالنسبة لروسيا تقليص الإنتاج بنسبة 5 و7 في المئة.
وكانت الدول السبع ودول الاتحاد الأوروبي وأستراليا قد وافقت في مطلع ديسمبر/كانون الأول على سعر أقصاه 60 دولارا أمريكيا للنفط الخام الروسي المصدر المنقول بحرا، بهدف الحد من عوائد موسكو.
وبذلك لا تستطيع موسكو تسليم سوى النفط الذي تبيعه بسعر 60 دولارا أو أقل، وإذا تخطّى السعر هذه العتبة، فيحظر على الشركات توفير الخدمات اللازمة لنقله بحرا (كالشحن والتأمين وغيرهما).
والهدف المعلن من هذا التدبير العقابي الجديد هو تجفيف جزء من العوائد الطائلة التي تجنيها موسكو من بيع المحروقات وبالتالي خفض قدرتها على تمويل الحرب في أوكرانيا.
وبعد بضعة أيام من تحديد سقف لأسعار النفط الخام الروسي، وصف الرئيس فلاديمير بوتين القرار بـ"الغبي" وقال إنه سيرد على هذه الإجراءات.
وقررت روسيا أن تعيد توجيه واردات الطاقة لأسواق جديدة لكن الأولوية ستبقى لآسيا وإفريقيا. وقال الكرملين إن الدول المصدرة للنفط إلى جانب روسيا تستطيع المشاركة في مركز توزيع الغاز الذي تعتزم روسيا إنشاءه في تركيا.
وارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل يوم الجمعة وسط توقعات بانخفاض معروض الخام الروسي.
وتفاقم القلق بسبب العاصفة الثلجية التي تهدد الولايات المتحدة وتضاعف الحاجة إلى الطاقة.
وارتفع خام برنت في تعاملات صباح اليوم بـ73 سنتا أو 0.9 في المئة ليصل إلى 81.71 دولارا للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 78.40 دولارا للبرميل أي بنسبة 1.2 في المئة.
فرق الإطفاء في المغرب تنجح في السيطرة على حريق هائل في مستودع غاز
أعلنت السلطات المغربية أنّ فرق الإطفاء سيطرت على حريق هائل اندلع مساء الخميس في مستودع للغاز قرب الدار البيضاء، من دون أن يسفر عن وقوع إصابات.
واندلع الحريق مساء أمس في المستودع في مدينة المحمدية الساحلية بحسب مصادر محلية، وتمكّنت فرق الإطفاء من السيطرة على النيران بعد ساعات من اندلاعها.
وقالت وسائل إعلام محلية إن الحريق اندلع في خزّان لغاز البروبان.
والتهمت النيران خمسة صهاريج سعة كلّ منها ثمانية أطنان.
وفتح تحقيق في الحادث الذي لم تعرف أسبابه بعد.
وفي تدبير احترازي أخلت فرق الإنقاذ المنازل المجاورة للمستودع من سكّانها وفرضت طوقاً أمنياً حول المنطقة.
YouTubeCopyright: YouTube
العاصفة الثلجية في الولايات المتحدة تؤدي إلى إلغاء آلاف الرحلات الجوية وتعطيل ملايين المسافرين
ألغيت أكثر من أربعة آلاف رحلة طيران على مدار يومين بسبب عاصفة شتوية قوية تضرب الولايات المتحدة.
وأعلنت عدة ولايات حالة الطوارئ، ومن بينها أوكلاهوما وكنتاكي وصولا إلى تكساس في جنوب البلاد، إذ يتوقع أن تنخفض الحرارة بشدة إلى ما دون الصفر.
وتزامن هذا مع بداية موسم الأعياد الذي يتوقع البعض أنه قد يكون الأكثر ازدحاما على الإطلاق.
وشمل الإلغاء أيضا بعض السكك الحديدية وعطل هذا عشرات القطارات خلال الاستعداد لعيد الميلاد.
وشملت العاصفة التي وصلت برودتها إلى درجة التجمد الشديد معظم أنحاء الولايات المتحدة، وجاءت مصحوبة برياح شتوية عاتية. ويمكن أن تهب عواصف بسرعة تصل إلى 80 كيلومترًا في الساعة، مما قد يتسبب في سقوط أشجار وانقطاع التيار الكهربائي.
ووجهت السلطات تحذيرات لثلثي السكان من مخاطر الطقس. وناشد الرئيس جو بايدن السكان بأخذ العاصفة على محمل الجد وعدم التنقل إلا في حالة الضرورة القصوى.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
روسيا تعتزم خفض إنتاج النفط ردا على تحديد سقف لأسعار الخام الروسي
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الجمعة أن موسكو قد تخفض إنتاجها النفطي بمقدار 500 إلى 700 ألف برميل في اليوم مع بداية العام الجديد ردا على اعتماد الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع وأستراليا سقفا لأسعار النفط الروسي.
ويعني هذا بالنسبة لروسيا تقليص الإنتاج بنسبة 5 و7 في المئة.
وكانت الدول السبع ودول الاتحاد الأوروبي وأستراليا قد وافقت في مطلع ديسمبر/كانون الأول على سعر أقصاه 60 دولارا أمريكيا للنفط الخام الروسي المصدر المنقول بحرا، بهدف الحد من عوائد موسكو.
وبذلك لا تستطيع موسكو تسليم سوى النفط الذي تبيعه بسعر 60 دولارا أو أقل، وإذا تخطّى السعر هذه العتبة، فيحظر على الشركات توفير الخدمات اللازمة لنقله بحرا (كالشحن والتأمين وغيرهما).
والهدف المعلن من هذا التدبير العقابي الجديد هو تجفيف جزء من العوائد الطائلة التي تجنيها موسكو من بيع المحروقات وبالتالي خفض قدرتها على تمويل الحرب في أوكرانيا.
وبعد بضعة أيام من تحديد سقف لأسعار النفط الخام الروسي، وصف الرئيس فلاديمير بوتين القرار بـ"الغبي" وقال إنه سيرد على هذه الإجراءات.
وقررت روسيا أن تعيد توجيه واردات الطاقة لأسواق جديدة لكن الأولوية ستبقى لآسيا وإفريقيا. وقال الكرملين إن الدول المصدرة للنفط إلى جانب روسيا تستطيع المشاركة في مركز توزيع الغاز الذي تعتزم روسيا إنشاءه في تركيا.
وارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل يوم الجمعة وسط توقعات بانخفاض معروض الخام الروسي.
وتفاقم القلق بسبب العاصفة الثلجية التي تهدد الولايات المتحدة وتضاعف الحاجة إلى الطاقة.
وارتفع خام برنت في تعاملات صباح اليوم بـ73 سنتا أو 0.9 في المئة ليصل إلى 81.71 دولارا للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 78.40 دولارا للبرميل أي بنسبة 1.2 في المئة.
فرق الإطفاء في المغرب تنجح في السيطرة على حريق هائل في مستودع غاز
أعلنت السلطات المغربية أنّ فرق الإطفاء سيطرت على حريق هائل اندلع مساء الخميس في مستودع للغاز قرب الدار البيضاء، من دون أن يسفر عن وقوع إصابات.
واندلع الحريق مساء أمس في المستودع في مدينة المحمدية الساحلية بحسب مصادر محلية، وتمكّنت فرق الإطفاء من السيطرة على النيران بعد ساعات من اندلاعها.
وقالت وسائل إعلام محلية إن الحريق اندلع في خزّان لغاز البروبان. والتهمت النيران خمسة صهاريج سعة كلّ منها ثمانية أطنان.
وفتح تحقيق في الحادث الذي لم تعرف أسبابه بعد.
وفي تدبير احترازي أخلت فرق الإنقاذ المنازل المجاورة للمستودع من سكّانها وفرضت طوقاً أمنياً حول المنطقة.
العاصفة الثلجية في الولايات المتحدة تؤدي إلى إلغاء آلاف الرحلات الجوية وتعطيل ملايين المسافرين
ألغيت أكثر من أربعة آلاف رحلة طيران على مدار يومين بسبب عاصفة شتوية قوية تضرب الولايات المتحدة.
وأعلنت عدة ولايات حالة الطوارئ، ومن بينها أوكلاهوما وكنتاكي وصولا إلى تكساس في جنوب البلاد، إذ يتوقع أن تنخفض الحرارة بشدة إلى ما دون الصفر.
وتزامن هذا مع بداية موسم الأعياد الذي يتوقع البعض أنه قد يكون الأكثر ازدحاما على الإطلاق.
وشمل الإلغاء أيضا بعض السكك الحديدية وعطل هذا عشرات القطارات خلال الاستعداد لعيد الميلاد.
وشملت العاصفة التي وصلت برودتها إلى درجة التجمد الشديد معظم أنحاء الولايات المتحدة، وجاءت مصحوبة برياح شتوية عاتية. ويمكن أن تهب عواصف بسرعة تصل إلى 80 كيلومترًا في الساعة، مما قد يتسبب في سقوط أشجار وانقطاع التيار الكهربائي.
ووجهت السلطات تحذيرات لثلثي السكان من مخاطر الطقس. وناشد الرئيس جو بايدن السكان بأخذ العاصفة على محمل الجد وعدم التنقل إلا في حالة الضرورة القصوى.