إعلان حالة الطوارئ في جنوب دارفور بعد اشتباكات قبلية، وإصابة 28 شخصا في مصر إثر انهيار سور مدرج في صالة رياضية

إصابة 28 شخصا إثر انهيار سور مدرج في صالة رياضية بمصر
أعلنت وزارة الصحة المصرية أن العدد
النهائي لأعداد الإصابات جراء حادث انهيار سور في مدرج صالة ألعاب رياضية في
الجيزة أمس السبت، بلغ 28 مصابا، غادروا جميعهم المستشفى بعد تلقيهم العلاج وتحسن
حالتهم الصحية، باستثناء حالتين في حاجة إلى تدخلات جراحية، إحداهما مرتفعة
الخطورة.
وأضافت الوزارة في بيان صباح اليوم أنها
تتابع وضع الحالتين اللتين لا تزالان في المستشفى.
ووقع الحادث داخل صالة ألعاب رياضية بمدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، خلال
مباراة كأس السوبر المصري لكرة السلة بين النادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري.
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السلطات السودانية تعلن حالة الطوارئ في ولاية جنوب دارفور بعد اشتباكات قبلية دامية
أعلنت السلطات
السودانية حالة الطوارئ في ولاية جنوب دارفور بعد اشتباكات قبلية أوت بحياة ما لا يقل
عن 12 شخصا.
وبحسب وكالة
الأنباء السودانية فإن الولاية الواقعة غربي البلاد شهدت اندلاع أعمال عنف قبلي بين قبيلتى الداجو والرزيقات في مناطق
شرق محلية بليل.
وتشهد مناطق في دارفور
أعمال عنف بين الرعاة والمزارعين تتداخل فيها الحساسيات العرقية مع الصراعات على الموارد.
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إصابة 28 شخصا إثر انهيار سور مدرج في صالة رياضية بمصر
أعلنت وزارة الصحة المصرية أن العدد النهائي لأعداد الإصابات جراء حادث انهيار سور في مدرج صالة ألعاب رياضية في الجيزة أمس السبت، بلغ 28 مصابا، غادروا جميعهم المستشفى بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم الصحية، باستثناء حالتين في حاجة إلى تدخلات جراحية، إحداهما مرتفعة الخطورة.
وأضافت الوزارة في بيان صباح اليوم أنها تتابع وضع الحالتين اللتين لا تزالان في المستشفى.
ووقع الحادث داخل صالة ألعاب رياضية بمدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، خلال مباراة كأس السوبر المصري لكرة السلة بين النادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري.
السلطات السودانية تعلن حالة الطوارئ في ولاية جنوب دارفور بعد اشتباكات قبلية دامية
أعلنت السلطات السودانية حالة الطوارئ في ولاية جنوب دارفور بعد اشتباكات قبلية أوت بحياة ما لا يقل عن 12 شخصا.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية فإن الولاية الواقعة غربي البلاد شهدت اندلاع أعمال عنف قبلي بين قبيلتى الداجو والرزيقات في مناطق شرق محلية بليل.
وتشهد مناطق في دارفور أعمال عنف بين الرعاة والمزارعين تتداخل فيها الحساسيات العرقية مع الصراعات على الموارد.