إعلان حالة الطوارئ في جنوب دارفور بعد اشتباكات قبلية، وإصابة 28 شخصا في مصر إثر انهيار سور مدرج في صالة رياضية

أعلنت وزارة الصحة المصرية أن العدد النهائي لأعداد الإصابات جراء حادث انهيار سور في مدرج صالة ألعاب رياضية في الجيزة أمس السبت، بلغ 28 مصابا، غادروا جميعهم المستشفى بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم الصحية، باستثناء حالتين في حاجة إلى تدخلات جراحية، إحداهما مرتفعة الخطورة.

وأضافت الوزارة في بيان صباح اليوم أنها تتابع وضع الحالتين اللتين لا تزالان في المستشفى.

ووقع الحادث داخل صالة ألعاب رياضية بمدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، خلال مباراة كأس السوبر المصري لكرة السلة بين النادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري.