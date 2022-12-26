قطر تدعو طالبان إلى مراجعة قرار حظر عمل الافغانيات في المنظمات غير الحكومية، ووفاة الزعيم الروحي للصهيونية الدينية في إسرائيل

أفاد مستشفى في مدينة القدس بوفاة الحاخام حاييم دروكمان الزعيم الروحي للحركة الصهيونية الدينية في اسرائيل عن عمر ناهز 90 عاما اثر إصابته بفيروس كورونا.

ويعد دروكمان من أبرز شخصيات الحركة الصهيونية الدينية التي تحظى بدعم قطاع من اليهود في إسرائيل.

وأعلن مستشفى هداسا في بيان "وفاة الحاخام حاييم دروكمان"، مشيرا الى أنه كان يخضع للعلاج منذ 10 ايام. وكان المستشفى قد أعلن في بيان سابق إصابة دروكمان بفيروس كورونا.

ودروكمان هو المرشد السياسي والروحي لبتسلئيل سموتريتش الذي من المقرر أن يتولى وزارة المالية في حكومة بنيامين نتانياهو العتيدة.