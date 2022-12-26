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قطر تدعو طالبان إلى مراجعة قرار حظر عمل الافغانيات في المنظمات غير الحكومية، ووفاة الزعيم الروحي للصهيونية الدينية في إسرائيل

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  1. حاييم دوكمان: وفاة الزعيم الروحي للحركة الصهيونية الدينية في إسرائيل عن 90 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا

    أفاد مستشفى في مدينة القدس بوفاة الحاخام حاييم دروكمان الزعيم الروحي للحركة الصهيونية الدينية في اسرائيل عن عمر ناهز 90 عاما اثر إصابته بفيروس كورونا.

    ويعد دروكمان من أبرز شخصيات الحركة الصهيونية الدينية التي تحظى بدعم قطاع من اليهود في إسرائيل.

    وأعلن مستشفى هداسا في بيان "وفاة الحاخام حاييم دروكمان"، مشيرا الى أنه كان يخضع للعلاج منذ 10 ايام. وكان المستشفى قد أعلن في بيان سابق إصابة دروكمان بفيروس كورونا.

    ودروكمان هو المرشد السياسي والروحي لبتسلئيل سموتريتش الذي من المقرر أن يتولى وزارة المالية في حكومة بنيامين نتانياهو العتيدة.

    حاييم دوكمان
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  2. أفغانستان تحت حكم طالبان: قطر تعرب عن قلقها حيال قرار الحركة الإسلامية حظر عمل الأفغانيات في المنظمات غير الحكومية

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    أعلنت وزارة الخارجية القطرية عن قلقها البالغ حيال القرار الذي اتخذته حركة طالبان التي تحكم أفغانستان بحظر عمل النساء في المنظمات غير الحكومية.

    وأثار القرار الذي اتخذته طالبان قبل يومين استنكارا دوليا ودفع بعدد من منظمات الإغاثة إلى تعليق عملها في البلاد.

    ودعت الدوحة في بيان رسمي السلطات الأفغانية إلى مراجعة قرارها "لتمكين النساء من العمل بمختلف الوظائف المتاحة لهن في المنظمات بما يساعد في توزيع وانسياب المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني".

    وكانت قطر قد استضافت المفاوضات التي جرت بين طالبان والولايات المتحدة قبل أن تقرر الأخيرة الانسحاب من أفغانستان ما مهد الطريق لسيطرة الحركة الإسلامية على البلاد.

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