هزة أرضية تضرب مناطق في مصر، وليفربول يفوز بالسباق لضم المهاجم الهولندي كودي خاكبو

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أعلنت رئيسة تايوان أنه يعتزم تمديد فترة التجنيد الإجباري، التي تبلغ 4 أشهر حاليا في البلاد.

وقالت تساي إنغ ون، إنه سيتعين على جميع الرجال التايوانيين الذين تزيد أعمارهم عن 18عاماً، أن يخدموا لمدة عام كامل في الجيش وليس 4 أشهر.

وترى تايبيه أن الفترة اللازمة سابقا قد أصبحت غير ملائمة في ظل ما وصفته بـ "الوضع السريع والمتغير باستمرار" في إشارة إلى تعاملها مع ضغط عسكري متزايد تمارسه الصين حولها.

ووفقا لتقارير، فإن تايوان تحاول رفع جاهزيتها القتالية وتعبئة القوة البشرية كما وأجرت مناورات دفاعية، بعد النشاط العسكري الصيني وتوغلات نفذتها بكين بمجالها الجوي وتهديدات أخرى.

وتتمتع الجزيرة بالحكم الذاتي- لكن الصين تعتبرها إقليماً انفصالياً .

وكان التوتر بين الطرفين قد تصاعد بشكل مضطرد في الأشهر الأخيرة لاسيما بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للجزيرة في آب أغسطس الماضي.

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