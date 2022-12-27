هزة أرضية تضرب مناطق في مصر، وليفربول يفوز بالسباق لضم المهاجم الهولندي كودي خاكبو

إصابة بحارة مصريين في انفجار سفينة شحن قبالة سواحل تركيا
قالت وزارة الهجرة المصرية إنها تتابع عن كثب حادثة
انفجار سفينة شحن على السواحل التركية كان على متنها طاقم مكون من 17
شخصا بينهم 14 مصريا.
وأضافت الوزارة في بيان أمس الإثنين أن ثلاثة من
المصريين على متن السفينة "في حالة حرجة" ونُقلوا إلى المستشفيات
لعلاجهم.
وتابعت الوزارة أن قائد السفينة مفقود حتى موعد صدور
البيان، وتعمل السفارة المصرية في تركيا مع الجهات المختصة للعثور عليه.
واندلع حريق في السفينة التجارية "بيتا" التي
تحمل علم بنما في 20 ديسمبر كانون الأول الجاري، في البحر الأسود
على بعد 8 كيلومترات من مدينة سينوب شمالي تركيا، بحسب
خفر السواحل التركية.
وأضاف بيان لخفر السواحل أن طائرة هليكوبتر تم إرسالها
للموقع على الفور، بالإضافة لقاربين تابعين لخفر السواحل وتم نقل 16
من أصل 17 أجنبيا كانوا على متن السفينة بقوارب
الإنقاذ إلى المؤسسات الصحية القريبة.
وأضاف خفر السواحل التركي أن عمليات البحث عن القبطان لا
تزال مستمرة.
فيروس كورونا: الصين توزع أدوية مضادة للفيروس من إنتاج فايزر لمكافحة تفشي كوفيد 19 في بكين
أفادت وسائل إعلام
صينية بأن السلطات قامت بتوزيع الأقراص التي تستخدم لعلاج مرضى فيروس كورونا التي
تنتجها شركة فايزر على العيادات في جميع أنحاء بكين.
وتواجه العاصمة
الصينية موجة ضخمة من حالات الإصابة بالفيروس.
وتأمل السلطات أن
تساعد الأدوية المستوردة في تقليل حدة العدوى وتخفيف الضغط على وحدات العناية
المركزة بالمستشفيات.
يأتي هذا في وقت تخلو فيه الصيدليات في جميع أنحاء الصين من معظم الأدوية شائعة الاستخدام.ويُعزى النقص الواسع في الأدوية إلى تباطؤ الإنتاج المحلي في البلاد.
و توقفت لجنة الصحة الوطنية الصينية عن الإعلان عن عدد الوفيات اليومي بفيروس كورونا .
ويعتقد أن الآلاف يموتون كل يوم من جراء الإصابة بالفيروس في الصين.
وفي غضون ذلك أعلنت الصين أنها ستتوقف عن مطالبة المسافرين الذين يصلون إلى البلاد بالخضوع للحجر الصحي ، وهو ما يعد تخفيفا للإجراءات التي كانت تفرضها البلاد للحيلولة دون تفشي الوباء.
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ليفربول يتوصل إلى اتفاق مع فريق أيندهوفن لضم المهاجم الهولندي كودي خاكبو
أعلن
فريق أيندهوفن الهولندي عن توصله إلى اتفاق مع فريق ليفربول يسمح بانتقال مهاجم
الفريق كودي خاكبو إلى الفريق الإنجليزي
وقال
مسؤول في فريق أيندهوفن إن قيمة صفقة انتقال المهاجم الهولندي إلى ليفربول ستكون
قياسية بالنسبة لناديه دون أن يكشف عن قيمة الصفقة.
وكان
فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي من بين الفرق التي كانت تسعى لضم المهاجم الذي سجل
ثلاثة أهداف لفريقه في مونديال قطر.
ReutersCopyright: Reuters
هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب مناطق في جنوب وشرق مصر
أفادت
هيئة مصرية مختصة برصد الزلازل بأن هزة أرضية بلغت شدتها خمس درجات على مقياس
ريختر ضربت شرقي البلاد.
وبحسب
الشبكة القومية لرصد الزلازل فإن الهزة الأرضية وقعت نحو الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي وكان
مركزها على بعد 26 كيلومترا جنوب غرب مدينة الطور، من دون وقوع خسائر في الأرواح
أو الممتلكات.
وشهدت
مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد تداول الحديث عن الهزة وتأثيرها على عدة محافظات
في جنوب وشرق البلاد.
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تايوان تمدد فترة التجنيد الإلزامي تحسبا لأي تصعيد صيني
أعلنت رئيسة تايوان أنه يعتزم تمديد فترة التجنيد الإجباري، التي تبلغ 4 أشهر حاليا في البلاد.
وقالت تساي إنغ ون، إنه سيتعين على جميع الرجال التايوانيين الذين تزيد أعمارهم عن 18عاماً، أن يخدموا لمدة عام كامل في الجيش وليس 4 أشهر.
وترى تايبيه أن الفترة اللازمة سابقا قد أصبحت غير ملائمة في ظل ما وصفته بـ "الوضع السريع والمتغير باستمرار" في إشارة إلى تعاملها مع ضغط عسكري متزايد تمارسه الصين حولها.
ووفقا لتقارير، فإن تايوان تحاول رفع جاهزيتها القتالية وتعبئة القوة البشرية كما وأجرت مناورات دفاعية، بعد النشاط العسكري الصيني وتوغلات نفذتها بكين بمجالها الجوي وتهديدات أخرى.
وتتمتع الجزيرة بالحكم الذاتي- لكن الصين تعتبرها إقليماً انفصالياً .
وكان التوتر بين الطرفين قد تصاعد بشكل مضطرد في الأشهر الأخيرة لاسيما بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للجزيرة في آب أغسطس الماضي.
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إصابة بحارة مصريين في انفجار سفينة شحن قبالة سواحل تركيا
قالت وزارة الهجرة المصرية إنها تتابع عن كثب حادثة انفجار سفينة شحن على السواحل التركية كان على متنها طاقم مكون من 17 شخصا بينهم 14 مصريا.
وأضافت الوزارة في بيان أمس الإثنين أن ثلاثة من المصريين على متن السفينة "في حالة حرجة" ونُقلوا إلى المستشفيات لعلاجهم.
وتابعت الوزارة أن قائد السفينة مفقود حتى موعد صدور البيان، وتعمل السفارة المصرية في تركيا مع الجهات المختصة للعثور عليه.
واندلع حريق في السفينة التجارية "بيتا" التي تحمل علم بنما في 20 ديسمبر كانون الأول الجاري، في البحر الأسود على بعد 8 كيلومترات من مدينة سينوب شمالي تركيا، بحسب خفر السواحل التركية.
وأضاف بيان لخفر السواحل أن طائرة هليكوبتر تم إرسالها للموقع على الفور، بالإضافة لقاربين تابعين لخفر السواحل وتم نقل 16 من أصل 17 أجنبيا كانوا على متن السفينة بقوارب الإنقاذ إلى المؤسسات الصحية القريبة.
وأضاف خفر السواحل التركي أن عمليات البحث عن القبطان لا تزال مستمرة.
فيروس كورونا: الصين توزع أدوية مضادة للفيروس من إنتاج فايزر لمكافحة تفشي كوفيد 19 في بكين
أفادت وسائل إعلام صينية بأن السلطات قامت بتوزيع الأقراص التي تستخدم لعلاج مرضى فيروس كورونا التي تنتجها شركة فايزر على العيادات في جميع أنحاء بكين.
وتواجه العاصمة الصينية موجة ضخمة من حالات الإصابة بالفيروس.
وتأمل السلطات أن تساعد الأدوية المستوردة في تقليل حدة العدوى وتخفيف الضغط على وحدات العناية المركزة بالمستشفيات.
يأتي هذا في وقت تخلو فيه الصيدليات في جميع أنحاء الصين من معظم الأدوية شائعة الاستخدام.ويُعزى النقص الواسع في الأدوية إلى تباطؤ الإنتاج المحلي في البلاد.
و توقفت لجنة الصحة الوطنية الصينية عن الإعلان عن عدد الوفيات اليومي بفيروس كورونا .
ويعتقد أن الآلاف يموتون كل يوم من جراء الإصابة بالفيروس في الصين.
وفي غضون ذلك أعلنت الصين أنها ستتوقف عن مطالبة المسافرين الذين يصلون إلى البلاد بالخضوع للحجر الصحي ، وهو ما يعد تخفيفا للإجراءات التي كانت تفرضها البلاد للحيلولة دون تفشي الوباء.
ليفربول يتوصل إلى اتفاق مع فريق أيندهوفن لضم المهاجم الهولندي كودي خاكبو
أعلن فريق أيندهوفن الهولندي عن توصله إلى اتفاق مع فريق ليفربول يسمح بانتقال مهاجم الفريق كودي خاكبو إلى الفريق الإنجليزي
وقال مسؤول في فريق أيندهوفن إن قيمة صفقة انتقال المهاجم الهولندي إلى ليفربول ستكون قياسية بالنسبة لناديه دون أن يكشف عن قيمة الصفقة.
وكان فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي من بين الفرق التي كانت تسعى لضم المهاجم الذي سجل ثلاثة أهداف لفريقه في مونديال قطر.
هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب مناطق في جنوب وشرق مصر
أفادت هيئة مصرية مختصة برصد الزلازل بأن هزة أرضية بلغت شدتها خمس درجات على مقياس ريختر ضربت شرقي البلاد.
وبحسب الشبكة القومية لرصد الزلازل فإن الهزة الأرضية وقعت نحو الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي وكان مركزها على بعد 26 كيلومترا جنوب غرب مدينة الطور، من دون وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد تداول الحديث عن الهزة وتأثيرها على عدة محافظات في جنوب وشرق البلاد.