سلسلة انفجارات في الصومال تستهدف القصر الرئاسي، وانطلاق تجارب لاستخدام فحص الدم في تشخيص مرض الزهايمر

انخرط فريق من العلماء في الولايات المتحدة في دراسة تطوير اختبار دم يساعد بشكل دقيق على تشخيص مرض الزهايمر.

ويسعون إلى تطوير اختبار يعتمد بشكل أساسي على الأجسام المضادة. وهذا الاختبار سيساعد في الكشف عن البروتين المرتبط بالمرض مما سيسرع في العلاج المبكر للمرض.

ورخصت اليابان في الأسبوع الماضي طريقة فحص الدم الجديدة لتشخيص المرض.

ويعتبر التشخيص عن طريق فحص الدم أسهل في تطبيقه من الطرق المتبعة كتصوير الدماغ أو البزل، ومن الممكن أن يسمح ببدء العلاج في وقت قريب.