الحرب في أوكرانيا: دوي انفجارات ضخمة في عدة مدن أوكرانية
لاتزال المعلومات المتاحة قليلة، إذ سمع صباح اليوم دوي انفجارات مكثفة في جميع مدن أوكرانيا الكبرى.
فقد استهدفت الصواريخ الروسية اليوم الخميس عدة مدن من بينها كييف، وحذر المسؤولون من موجة جديدة من القصف.
وقالت وسائل إعلام محلية إن دوي انفجارات ضخمة سمع في كييف و خاركوف وأوديسا ولفوف، وأطلقت صفارات الإنذار في معظم البلاد بعد رصد صواريخ روسية في الأجواء.
وحث المسؤولون السكان البقاء في الملاجئ.
لكن مصادرسياسية أوكرانية تقول إنه لم يتضح بعد إن كانت الانفجارات صاروخية أم صوت الدفاعات الجوية.
وأكدت القوات الجوية الأوكرانية الهجوم الذي استخدمت فيه صواريخ كروز الجوية والبحرية بالإضافة إلى استخدام عدد من الطائرات المسيرة.
وتأتي تلك الهجمات المكثفة عقب رفض الكرملين لما أشيع عن خطة سلام أوكرانية متوقعة مؤكدا على ضرورة قبول كييف لضم روسيا لإقليم دونباس.
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حريق كمبوديا: النيران تلتهم أحد أكبر الفنادق على الحدود مع تايلاندا
قفز النزلاء من النوافذ والشرفات هربا من النيران التي حاصرتهم في محاولة محمومة للهروب من الحريق الذي اندلع في فندق كبير في كمبوديا بالقرب من الحدود مع تايلاند.
وقال رئيس فرق الإنقاذ إن 11 شخصا قتلوا حتى الآن ويتوقع أن يرتفع هذا العدد إذ أصيب العشرات في حريق فندق يبلغ عدد موظفيه 400 موظف تقريبا، غير النزلاء.
اندلع الحريق في فندق وكازينو "غراند دايموند سيتي" ليلة أمس، وأظهرت لقطات فيديو، تم تداولها على الإنترنت، النيران تلتهم المبنى الضخم وبعض الاشخاص يحاولون القفز منه هربا من النيران.
ويعتقد أن عددا من السياح الأجانب كانوا في المبنى داخل الكازينو لحظة اندلاع الحريق.
وأنقذ ما يقرب من 700 مواطن تايلاندي وأرسل بعضهم إلى المستشفيات. وتوفي شخصان ممن قفزوا على الفور عندما اصطدموا بالأرض وكسر نحو أربعة إلى خمسة آخرين أرجلهم، بحسب السلطات.
وقال أحد المسعفين إنه رأى تسع جثث على الأقل داخل المباني، ومعظمهم اختنقوا من الدخان.
وقال مصدر في وزارة الخارجية التايلاندية إن سلطات بلاده تحاول المساعدة في السيطرة على الحريق "عبر إرسال عربات إطفاء من الجانب التايلاندي".
وقال أحد المتطوعين في فرق الإطفاء إن الحريق بدأ في الطابق الأول لكنه انتشر بسرعة الى الطوابق العليا.
ويعد "غراند دايموند سيتي" واحدا من سلسلة من الفنادق والكازينوهات التي تنتشر على طول الحدود التايلاندية الكمبودية.
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الحرب في أوكرانيا: دوي انفجارات ضخمة في عدة مدن أوكرانية
لاتزال المعلومات المتاحة قليلة، إذ سمع صباح اليوم دوي انفجارات مكثفة في جميع مدن أوكرانيا الكبرى.
فقد استهدفت الصواريخ الروسية اليوم الخميس عدة مدن من بينها كييف، وحذر المسؤولون من موجة جديدة من القصف.
وقالت وسائل إعلام محلية إن دوي انفجارات ضخمة سمع في كييف و خاركوف وأوديسا ولفوف، وأطلقت صفارات الإنذار في معظم البلاد بعد رصد صواريخ روسية في الأجواء.
وحث المسؤولون السكان البقاء في الملاجئ. لكن مصادرسياسية أوكرانية تقول إنه لم يتضح بعد إن كانت الانفجارات صاروخية أم صوت الدفاعات الجوية.
وأكدت القوات الجوية الأوكرانية الهجوم الذي استخدمت فيه صواريخ كروز الجوية والبحرية بالإضافة إلى استخدام عدد من الطائرات المسيرة.
وتأتي تلك الهجمات المكثفة عقب رفض الكرملين لما أشيع عن خطة سلام أوكرانية متوقعة مؤكدا على ضرورة قبول كييف لضم روسيا لإقليم دونباس.
حريق كمبوديا: النيران تلتهم أحد أكبر الفنادق على الحدود مع تايلاندا
قفز النزلاء من النوافذ والشرفات هربا من النيران التي حاصرتهم في محاولة محمومة للهروب من الحريق الذي اندلع في فندق كبير في كمبوديا بالقرب من الحدود مع تايلاند.
وقال رئيس فرق الإنقاذ إن 11 شخصا قتلوا حتى الآن ويتوقع أن يرتفع هذا العدد إذ أصيب العشرات في حريق فندق يبلغ عدد موظفيه 400 موظف تقريبا، غير النزلاء.
اندلع الحريق في فندق وكازينو "غراند دايموند سيتي" ليلة أمس، وأظهرت لقطات فيديو، تم تداولها على الإنترنت، النيران تلتهم المبنى الضخم وبعض الاشخاص يحاولون القفز منه هربا من النيران.
ويعتقد أن عددا من السياح الأجانب كانوا في المبنى داخل الكازينو لحظة اندلاع الحريق. وأنقذ ما يقرب من 700 مواطن تايلاندي وأرسل بعضهم إلى المستشفيات. وتوفي شخصان ممن قفزوا على الفور عندما اصطدموا بالأرض وكسر نحو أربعة إلى خمسة آخرين أرجلهم، بحسب السلطات.
وقال أحد المسعفين إنه رأى تسع جثث على الأقل داخل المباني، ومعظمهم اختنقوا من الدخان. وقال مصدر في وزارة الخارجية التايلاندية إن سلطات بلاده تحاول المساعدة في السيطرة على الحريق "عبر إرسال عربات إطفاء من الجانب التايلاندي".
وقال أحد المتطوعين في فرق الإطفاء إن الحريق بدأ في الطابق الأول لكنه انتشر بسرعة الى الطوابق العليا.
ويعد "غراند دايموند سيتي" واحدا من سلسلة من الفنادق والكازينوهات التي تنتشر على طول الحدود التايلاندية الكمبودية.