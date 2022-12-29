لاتزال المعلومات المتاحة قليلة، إذ سمع صباح اليوم دوي انفجارات مكثفة في جميع مدن أوكرانيا الكبرى.

فقد استهدفت الصواريخ الروسية اليوم الخميس عدة مدن من بينها كييف، وحذر المسؤولون من موجة جديدة من القصف.

وقالت وسائل إعلام محلية إن دوي انفجارات ضخمة سمع في كييف و خاركوف وأوديسا ولفوف، وأطلقت صفارات الإنذار في معظم البلاد بعد رصد صواريخ روسية في الأجواء.

وحث المسؤولون السكان البقاء في الملاجئ. لكن مصادرسياسية أوكرانية تقول إنه لم يتضح بعد إن كانت الانفجارات صاروخية أم صوت الدفاعات الجوية.

وأكدت القوات الجوية الأوكرانية الهجوم الذي استخدمت فيه صواريخ كروز الجوية والبحرية بالإضافة إلى استخدام عدد من الطائرات المسيرة.

وتأتي تلك الهجمات المكثفة عقب رفض الكرملين لما أشيع عن خطة سلام أوكرانية متوقعة مؤكدا على ضرورة قبول كييف لضم روسيا لإقليم دونباس.