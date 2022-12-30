صفارات الإنذار تدوي في كييف تحسبا من غارات روسية بالطائرات المسيرة، وفي سوريا مقتل 10 من عمال النفط عقب اعتداء على حافلاتهم

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، قمة عبر تقنية الفيديو مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، وأكد الجانبان على أهمية التنسيق بين البلدين لتشكيل نظام عالمي عادل.
وقال بوتين في مستهل القمة إنه يتوقع زيارة الرئيس الصيني إلى روسيا في ربيع عام 2023. وقال في كلمة استمرت لمدة ثماني دقائق، إن العلاقات الروسية الصينية تزداد أهمية، وإنه يعمل على تعميق التعاون العسكري بين البلدين.
وقال شي إن الصين مستعدة لزيادة التعاون الاستراتيجي مع روسيا بسبب ما وصفه بالوضع "الصعب" في العالم بأسره.
Sputnik/Aleksey Druzhinin/Kremlin via REUTERSCopyright: Sputnik/Aleksey Druzhinin/Kremlin via REUTERS
الحرب في سوريا: مقتل عشرة من عمال حقل نفطي في شرق سوريا جراء اعتداء على حافلاتهم
قتل عشرة من عمال حقل نفطي في شرق سوريا وأصيب اثنان آخران عقب هجوم استهدف ثلاث حافلات كانت تقلهم، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء السورية الرسمية الجمعة.
ووصفت الوكالة الهجوم بالإرهابي وأنه استهدف حافلات العمال في حقل التيم النفطي في دير الزور في شرق البلاد، لكنها لم تحدد طبيعة الاعتداء ولم تعط تفاصيل عن المهاجمين.
الحرب في أوكرانيا: صفارات الإنذار تدوي في كييف تحسبا من غارات روسية بالطائرات المسيرة
مجددا طلبت السلطات من سكان كييف التوجه إلى الملاجئ مع إطلاق صفارات الإنذار في أنحاء المدينة في صباح اليوم الباكر، بعد يوم من موجة من الهجمات الجوية الروسية التي اعتبرت من أكبر الهجمات منذ بدء الحرب في فبراير/شباط الماضي.
وحذر حاكم منطقة كييف السكان من هجوم وشيك بالطائرات المسيرة على المدينة.
وسمع شاهد عيان بحسب وكالة رويترز للأنباء عدة انفجارات وأصوات نيران مضادة للطائرات في محيط وسط العاصمة.
وقال الجيش الأوكراني إن الدفاعات الجوية أسقطت 16 طائرة مسيرة 7 منها كانت تستهدف المدينة، وأصيب أحد الأبنية الحكومية ودمر جزئيا.
وأوضحت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية صباح الجمعة أن روسيا شنت خلال الـ24 ساعة الماضية 85 هجومًا صاروخيًا و 35 ضربة جوية و 63 ضربة من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة. كما قصفت 20 منطقة حول بلدة باخموت في شرق أوكرانيا حيث تدور أعنف المعارك، كما قصفت 25 منطقة في خيرسون وزابوريجيا.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن معظم المناطق التي تعرضت للهجوم الجوي العنيف يوم الخميس تعاني من انقطاع التيار الكهربائي، والوضع صعب للغاية في كييف وأوديسا وخيرسون في الجنوب والمناطق المحيطة بها، وحول لفيف بالقرب من الحدود الغربية مع بولندا.
ودعا الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ الدول الأعضاء إلى تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة.
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بوتين وشي يعقدان قمة روسية صينية عبر الإنترنت
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، قمة عبر تقنية الفيديو مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، وأكد الجانبان على أهمية التنسيق بين البلدين لتشكيل نظام عالمي عادل.
وقال بوتين في مستهل القمة إنه يتوقع زيارة الرئيس الصيني إلى روسيا في ربيع عام 2023. وقال في كلمة استمرت لمدة ثماني دقائق، إن العلاقات الروسية الصينية تزداد أهمية، وإنه يعمل على تعميق التعاون العسكري بين البلدين.
وقال شي إن الصين مستعدة لزيادة التعاون الاستراتيجي مع روسيا بسبب ما وصفه بالوضع "الصعب" في العالم بأسره.
الحرب في سوريا: مقتل عشرة من عمال حقل نفطي في شرق سوريا جراء اعتداء على حافلاتهم
قتل عشرة من عمال حقل نفطي في شرق سوريا وأصيب اثنان آخران عقب هجوم استهدف ثلاث حافلات كانت تقلهم، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء السورية الرسمية الجمعة.
ووصفت الوكالة الهجوم بالإرهابي وأنه استهدف حافلات العمال في حقل التيم النفطي في دير الزور في شرق البلاد، لكنها لم تحدد طبيعة الاعتداء ولم تعط تفاصيل عن المهاجمين.
الحرب في أوكرانيا: صفارات الإنذار تدوي في كييف تحسبا من غارات روسية بالطائرات المسيرة
مجددا طلبت السلطات من سكان كييف التوجه إلى الملاجئ مع إطلاق صفارات الإنذار في أنحاء المدينة في صباح اليوم الباكر، بعد يوم من موجة من الهجمات الجوية الروسية التي اعتبرت من أكبر الهجمات منذ بدء الحرب في فبراير/شباط الماضي.
وحذر حاكم منطقة كييف السكان من هجوم وشيك بالطائرات المسيرة على المدينة. وسمع شاهد عيان بحسب وكالة رويترز للأنباء عدة انفجارات وأصوات نيران مضادة للطائرات في محيط وسط العاصمة.
وقال الجيش الأوكراني إن الدفاعات الجوية أسقطت 16 طائرة مسيرة 7 منها كانت تستهدف المدينة، وأصيب أحد الأبنية الحكومية ودمر جزئيا.
وأوضحت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية صباح الجمعة أن روسيا شنت خلال الـ24 ساعة الماضية 85 هجومًا صاروخيًا و 35 ضربة جوية و 63 ضربة من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة. كما قصفت 20 منطقة حول بلدة باخموت في شرق أوكرانيا حيث تدور أعنف المعارك، كما قصفت 25 منطقة في خيرسون وزابوريجيا.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن معظم المناطق التي تعرضت للهجوم الجوي العنيف يوم الخميس تعاني من انقطاع التيار الكهربائي، والوضع صعب للغاية في كييف وأوديسا وخيرسون في الجنوب والمناطق المحيطة بها، وحول لفيف بالقرب من الحدود الغربية مع بولندا.
ودعا الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ الدول الأعضاء إلى تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة.