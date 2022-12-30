صفارات الإنذار تدوي في كييف تحسبا من غارات روسية بالطائرات المسيرة، وفي سوريا مقتل 10 من عمال النفط عقب اعتداء على حافلاتهم

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، قمة عبر تقنية الفيديو مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، وأكد الجانبان على أهمية التنسيق بين البلدين لتشكيل نظام عالمي عادل.

وقال بوتين في مستهل القمة إنه يتوقع زيارة الرئيس الصيني إلى روسيا في ربيع عام 2023. وقال في كلمة استمرت لمدة ثماني دقائق، إن العلاقات الروسية الصينية تزداد أهمية، وإنه يعمل على تعميق التعاون العسكري بين البلدين.

وقال شي إن الصين مستعدة لزيادة التعاون الاستراتيجي مع روسيا بسبب ما وصفه بالوضع "الصعب" في العالم بأسره.