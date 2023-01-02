مقتل شابين فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وإضراب لعمال قطاع النقل العام في تونس

أصبحت مجموعة "عرين الأسود" المسلحة التي تتخذ من مدينة نابلس مقراً لها ذات تأثير أكبر من جميع الفصائل الفلسطينية المعروف، ومصدر قلق للأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وتهدد استقرار السلطة الفلسطينية، حيث إنها تشجع وتدفع نحو العمل المسلح في جميع مناطق الضفة الغربية.
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إضراب لعمال قطاع النقل العام في تونس تزامنا مع عودة المدارس
يخوض عمال قطاع النقل العام في تونس إضرابا عن العمل تزامنا مع عودة المدارس والجامعات بعد عطلة رأس السنة.
ويأتي الإضراب للمطالبة بتحسين قطاع النقل الذي يشكو من صعوبات كبيرة حسب العاملين فيه.
كما يشارك في الإضراب أيضا سائقو سيارات الأجرة لمطالبة الحكومة بإصدار أمر يتعلق بتسوية أوضاعهم وتحسين ظروف العمل.
ومساء الأحد، أعلنت "شركة النقل بتونس" أن رحلاتها المبرمجة، صباح الاثنين، على شبكة الحافلات والشبكة الحديدية قد تشهد اضطرابا بسبب الدعوة إلى العاملين بالقطاع العام لتنفيذ وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة.
يذكر أن الجامعة العامة للنقل قد سبق وأعلنت عن إضراب عام في قطاعيْ النقل يشمل النقل برا وبحرا وجوا وذلك يوميْ الخامس والعشرين والسادس والعشرين من الشهر الجاري.
لجنة العفو الرئاسي في مصر تعلن الإفراج عن دفعة جديد من المحبوسين على ذمة قضايا سياسية
أعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين على ذمة قضايا رأي أو ذات طابع سياسي، قبل أيام من إطلاق أولى جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمنتظر منتصف الشهر الجاري.
ومن بين المفرج عنهم ضمن قائمة العفو الرئاسي الجديدة الممثل أحمد صميدة المحبوس بتهم إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وترويج أخبار كاذبة، والمهندس أحمد بدوي المحبوس منذ عام 2019 بسبب تظاهره منفردا في ميدان التحرير في إبريل نيسان 2019 حاملا لافتة "لا للتعديلات الدستورية" التي مددت الفترة الرئاسية للرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي حتى العام 2030.
وبلغ عدد المفرج عنهم في القائمة الجديدة 27 محبوساً لتضاف إلى نحو 1000 شخص آخر أفرج عنه بوساطة اللجنة منذ إعادة تشكيلها قبل نحو 8 أشهر.
وتعد هذه هي القائمة الأولى التي يعلن عنها منذ انتهاء مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 الذي استضافته مصر في شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي، حيث أثيرت على نطاق واسع قضية المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، ومطالبات دولية بالإفراج عن نشطاء وزعماء للمعارضة المصرية.
الضفة الغربية: الصحة الفلسطينية تفيد بمقتل شابين برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة كفر دان
فجرت القوات الإسرائيلية صباح اليوم الإثنين منزليْ عائلتيْ عبد الرحمن وأحمد عابد في بلدة كفر دان قضاء جنين في الضفة الغربية المحتلة، وهما اللذان نفذا عملية إطلاق نار على حاجز الجلمة، أسفرت عن مقتل ضابط إسرائيلي خلال شهر أيلول سبتمبر الماضي.
وكانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت بلدة كفردان، وحاصرت المنزلين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن مقتل شابيْن وإصابة ثلاثة.
وقالت مصادر محلية فلسطينية إن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار صوب الآليات العسكرية الإسرائيلية خلال انسحابها من البلدة.
سوريا تعلن عودة مطار دمشق للعمل بعد إزالة "الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي"
أعلنت السلطات السورية عودة مطار دمشق للخدمة بعد إزالة الأضرار الناجمة عن "العدوان الإسرائيلي"
وكانت وسائل إعلام سورية رسمية قد أفادت بمقتل عسكريين اثنين في هجوم صاروخي إسرائيلي استهدف المطار في الساعات الأولى من صباح اليوم.
وبينما لم تعلق إسرائيل حتى الآن على تلك التقارير، قال ناشطون سوريون إن الهجوم استهدف "مواقع لحزب الله وجماعات موالية لإيران داخل المطار ومحيطه، بما في ذلك مستودع أسلحة".
النيابة المصرية تأمر بالإفراج عن شاب وفتاة والتحري عن مصور "فيديو الكوبري"
أمرت النيابة العامة المصرية بالإفراج عن شاب وفتاة، قاما بما وصفته النيابة بـ"فعل مخل" على أحد الجسور في القاهرة، بضمان مالي، والتحري عن مصور وناشر مقطع مصور انتشر للشاب والفتاة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ عدة أيام لبيان قصده من التصوير والنشر.
وذكرت النيابة في بيان الأحد أنها استجوبت الشاب ذا 17 عاما والفتاة ذات 18 عاما، حيث أقرا بارتكابهما "فعلا مخلا" في أبريل نيسان الماضي لما بينهما من علاقة عاطفية، ونفى الشاب والفتاة علمهما بقيام شخص بتصويرهما.
وأهابت النيابة بأولياء الأمور إلى حسن رعاية أبنائهم وتجنب الرذيلة والتحلي بالحياء، كما أهابت بمنع الترويج وإعادة نشر مثل تلك المقاطع وتقديمها للجهات المختصة، حسب البيان.