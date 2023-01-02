مقتل شابين فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وإضراب لعمال قطاع النقل العام في تونس

يخوض عمال قطاع النقل العام في تونس إضرابا عن العمل تزامنا مع عودة المدارس والجامعات بعد عطلة رأس السنة.

ويأتي الإضراب للمطالبة بتحسين قطاع النقل الذي يشكو من صعوبات كبيرة حسب العاملين فيه.

كما يشارك في الإضراب أيضا سائقو سيارات الأجرة لمطالبة الحكومة بإصدار أمر يتعلق بتسوية أوضاعهم وتحسين ظروف العمل.

ومساء الأحد، أعلنت "شركة النقل بتونس" أن رحلاتها المبرمجة، صباح الاثنين، على شبكة الحافلات والشبكة الحديدية قد تشهد اضطرابا بسبب الدعوة إلى العاملين بالقطاع العام لتنفيذ وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة.

يذكر أن الجامعة العامة للنقل قد سبق وأعلنت عن إضراب عام في قطاعيْ النقل يشمل النقل برا وبحرا وجوا وذلك يوميْ الخامس والعشرين والسادس والعشرين من الشهر الجاري.