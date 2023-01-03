نواب في موسكو ينتقدون قادة الجيش الروسي، وبكين تندد بقيود كورونا التي "تستهدف المسافرين الصينيين"

فيروس كورونا: 70 في المئة من سكان شنغهاي أصيبوا بكوفيد 19 منذ تخفيف القيود بحسب طبيب صيني بارز
رجّح طبيب صيني بارز أن
70 في المئة من سكان شنغهاي، العاصمة الاقتصادية للصين، قد أصيبوا بفيروس كورونا،
منذ تخفيف القيود الاحترازية الشهر الماضي.
وقال الطبيب تشين إرزين لوسائل الإعلام الرسمية الصينية
إن هذه الموجة من تفشي الوباء شهدت عددا أكبر من الإصابات بمقدار نحو 30 مرة مما
شهدته موجة التفشي الأخيرة، حينما فرضت السلطات إغلاقا كاملا على المدينة لشهرين
ووضعت مئات الآلاف من السكان قيد الحجر الصحي.
وأضاف إرزين أن أعداد من يستقبلهم قسم الطوارئ في مستشفاه
من المرضى تضاعفت، ويشكل المصابون بفيروس كورونا الغالبية العظمى منهم.
وفي حين يشير بعض المسؤولين إلى أن تفشي الوباء ربما يكون
قد بلغ ذروته في المراكز الحضرية، تثور المخاوف من أن يتفشي الفيروس في المناطق
الريفية، خلال عطلة العام القمري الجديد، التي تحل في وقت لاحق من الشهر الجاري.
فيروس كورونا: بكين تندد بالقيود المفروضة على المسافرين القادمين من الصين
نددت الحكومة الصينية بقيام عدد من
الدول بإلزام المسافرين القادمين من الصين بإبراز اختبارات تظهر خلوهم من فيروس
كورونا.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية إن
بعض البلدان فرضت "قيودا على دخول المسافرين تستهدف
الصينيين فقط. يفتقر ذلك إلى أساس علمي وتعد بعض الممارسات غير مقبولة"،
مشبرة إلى بكين قد تتخذ إجراءات مضادة مبنية على مبدأ المعاملة بالمثل.
وكانت عدة دول قد فرضت قيودا على وصول
المسافرين القادمين من الصين في ظل التفشي الكبير لكوفيد 19 في عدة مناطق بالصين.
ReutersCopyright: Reuters
إيتمار بن غفير: تنديد فلسطيني بزيارة الوزير الإسرائيلي لباحة الأقصى
أثار قيام وزير الأمن القومي
الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بدخول باحة الحرم القدسي/ جبل الهيكل في القدس حفيظة
فلسطينيين.
ونشرت مواقع إخبارية صورا للسياسي
اليميني المتشدد وهو يتجول داخل المجمع تحت حراسة مشددة.
ووصفت السلطة الفلسطينية زيارة الوزير
بـ"الاستفزاز غير المسبوق"
وتأتي زيارة بن غفير بعد أيام على
توليه منصب وزير الأمن القومي الذي يمنحه سلطات على الشرطة.
وكان زعيم المعارضة ورئيس الوزراء
الإسرائيلي السابق يائير لبيد قد حذر من أن زيارة بن جفير قد تثير أعمال عنف
روسيا وأوكرانيا: ساسة روس ينتقدون قادة الجيش بعد مقتل عشرات المجندين
تغطية مباشرة
time_stated_uk
فيروس كورونا: 70 في المئة من سكان شنغهاي أصيبوا بكوفيد 19 منذ تخفيف القيود بحسب طبيب صيني بارز
رجّح طبيب صيني بارز أن 70 في المئة من سكان شنغهاي، العاصمة الاقتصادية للصين، قد أصيبوا بفيروس كورونا، منذ تخفيف القيود الاحترازية الشهر الماضي.
وقال الطبيب تشين إرزين لوسائل الإعلام الرسمية الصينية إن هذه الموجة من تفشي الوباء شهدت عددا أكبر من الإصابات بمقدار نحو 30 مرة مما شهدته موجة التفشي الأخيرة، حينما فرضت السلطات إغلاقا كاملا على المدينة لشهرين ووضعت مئات الآلاف من السكان قيد الحجر الصحي.
وأضاف إرزين أن أعداد من يستقبلهم قسم الطوارئ في مستشفاه من المرضى تضاعفت، ويشكل المصابون بفيروس كورونا الغالبية العظمى منهم.
وفي حين يشير بعض المسؤولين إلى أن تفشي الوباء ربما يكون قد بلغ ذروته في المراكز الحضرية، تثور المخاوف من أن يتفشي الفيروس في المناطق الريفية، خلال عطلة العام القمري الجديد، التي تحل في وقت لاحق من الشهر الجاري.
فيروس كورونا: بكين تندد بالقيود المفروضة على المسافرين القادمين من الصين
نددت الحكومة الصينية بقيام عدد من الدول بإلزام المسافرين القادمين من الصين بإبراز اختبارات تظهر خلوهم من فيروس كورونا.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية إن بعض البلدان فرضت "قيودا على دخول المسافرين تستهدف الصينيين فقط. يفتقر ذلك إلى أساس علمي وتعد بعض الممارسات غير مقبولة"، مشبرة إلى بكين قد تتخذ إجراءات مضادة مبنية على مبدأ المعاملة بالمثل.
وكانت عدة دول قد فرضت قيودا على وصول المسافرين القادمين من الصين في ظل التفشي الكبير لكوفيد 19 في عدة مناطق بالصين.
إيتمار بن غفير: تنديد فلسطيني بزيارة الوزير الإسرائيلي لباحة الأقصى
أثار قيام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بدخول باحة الحرم القدسي/ جبل الهيكل في القدس حفيظة فلسطينيين.
ونشرت مواقع إخبارية صورا للسياسي اليميني المتشدد وهو يتجول داخل المجمع تحت حراسة مشددة.
ووصفت السلطة الفلسطينية زيارة الوزير بـ"الاستفزاز غير المسبوق"
وتأتي زيارة بن غفير بعد أيام على توليه منصب وزير الأمن القومي الذي يمنحه سلطات على الشرطة.
وكان زعيم المعارضة ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لبيد قد حذر من أن زيارة بن جفير قد تثير أعمال عنف
روسيا وأوكرانيا: ساسة روس ينتقدون قادة الجيش بعد مقتل عشرات المجندين
قال ساسة روس إن قادة في الجيش الروسي يجب أن يحاسبوا على مقتل عشرات المجندين في هجوم صاروخي أوكراني.
وكانت موسكو قد قالت إن 63 مجندا قتلوا في هجوم صاروخي على منطقة دونيتسك التي تحتلها روسيا في شرق أوكرانيا
وتساءل نواب في البرلمان عن السبب وراء تجميع المجندين في مبنى غير محمي قريب من جبهة القتال.
وقال النائب سيرغي ميرونوف إنه من الواضح فشل الاستخبارات والدفاعات الجوية.