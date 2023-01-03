نواب في موسكو ينتقدون قادة الجيش الروسي، وبكين تندد بقيود كورونا التي "تستهدف المسافرين الصينيين"

رجّح طبيب صيني بارز أن 70 في المئة من سكان شنغهاي، العاصمة الاقتصادية للصين، قد أصيبوا بفيروس كورونا، منذ تخفيف القيود الاحترازية الشهر الماضي.

وقال الطبيب تشين إرزين لوسائل الإعلام الرسمية الصينية إن هذه الموجة من تفشي الوباء شهدت عددا أكبر من الإصابات بمقدار نحو 30 مرة مما شهدته موجة التفشي الأخيرة، حينما فرضت السلطات إغلاقا كاملا على المدينة لشهرين ووضعت مئات الآلاف من السكان قيد الحجر الصحي.

وأضاف إرزين أن أعداد من يستقبلهم قسم الطوارئ في مستشفاه من المرضى تضاعفت، ويشكل المصابون بفيروس كورونا الغالبية العظمى منهم.

وفي حين يشير بعض المسؤولين إلى أن تفشي الوباء ربما يكون قد بلغ ذروته في المراكز الحضرية، تثور المخاوف من أن يتفشي الفيروس في المناطق الريفية، خلال عطلة العام القمري الجديد، التي تحل في وقت لاحق من الشهر الجاري.