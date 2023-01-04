حبوب الإجهاض في صيدليات الولايات المتحدة لأول مرة، وفي الصومال مقتل 9 أشخاص في انفجار سيارتين مفخختين

قتل تسعة أشخاص على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح في هجومين متزامنين بسيارتين مفخختين في بلدة في وسط الصومال اليوم الأربعاء، بحسب مصادر أمنية وشهود عيان في المنطقة.

وقال مسؤول الأمن المحلي "هاجم الإرهابيون بلدة محاس هذا الصباح مستخدمين سيارتين مفخختين. واستهدفوا منطقة مدنية وتأكد مقتل تسعة أشخاص، جميعهم مدنيون."

ويسعى الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، إلى تسلم بلاده مهام الأمن بالكامل من قوات حفظ السلام الأفريقية الانتقالية في عام 2024.

وتعهد بدعم العمليات العسكرية ضد حركة الشباب بالتعاون مع العشائر المسلحة في العام الجديد من أجل تحرير البلاد من الإرهابيين على حد وصفه.