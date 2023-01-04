حبوب الإجهاض في صيدليات الولايات المتحدة لأول مرة، وفي الصومال مقتل 9 أشخاص في انفجار سيارتين مفخختين

قتل تسعة أشخاص على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح في هجومين متزامنين بسيارتين مفخختين في بلدة في وسط الصومال اليوم الأربعاء، بحسب مصادر أمنية وشهود عيان في المنطقة.
وقال مسؤول الأمن المحلي "هاجم الإرهابيون بلدة محاس هذا الصباح مستخدمين سيارتين مفخختين. واستهدفوا منطقة مدنية وتأكد مقتل تسعة أشخاص، جميعهم مدنيون."
ويسعى الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، إلى تسلم بلاده مهام الأمن بالكامل من قوات حفظ السلام الأفريقية الانتقالية في عام 2024.
وتعهد بدعم العمليات العسكرية ضد حركة الشباب بالتعاون مع العشائر المسلحة في العام الجديد من أجل تحرير البلاد من الإرهابيين على حد وصفه.
حبوب الإجهاض للعامة في صيدليات الولايات المتحدة لأول مرة
سمحت هيئة تنظيم الأدوية الأمريكية لصيدليات التجزئة ببيع حبوب الإجهاض للعامة في الولايات المتحدة لأول مرة عقب تغييرات أجرتها إدارة الغذاء والدواء على قانون حظر الإجهاض، رغم إلغاء المحكمة العليا الأمريكية الحق الدستوري في إنهاء الحمل.
وسيوزع دواء "ميفييرستون" على الصيدليات المحلية التي لديها رخصة لبيعه، وفي الولايات التي تسمح بالإجهاض، لكن يتعين على المشتري إبراز وصفة طبية معتمدة لأخذ الدواء.
ويساعد هذا الدواء على التخلص من الجنين لمدة تصل إلى 10 أسابيع من بدء الحمل.
وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد أجرت هذه التغييرات في أواخر 2021 لكن التنفيذ تأخر بسبب تفشي وباء كورونا.
وكانت تلك الحبوب متوفرة في عدد قليل من الصيدليات وتباع فقط عبر البريد للعيادات المعتمدة والأطباء المتخصصين.
ولا يزال الإجهاض قضية جدلية في الولايات المتحدة الأمريكية فهناك أكثر من 12 ولاية تحظر الإجهاض، لكن الرئيس الأمريكي تعهد بدعم مشروع حرية الإجهاض.
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تسعة قتلى في انفجار سيارتين مفخختين وسط الصومال
قتل تسعة أشخاص على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح في هجومين متزامنين بسيارتين مفخختين في بلدة في وسط الصومال اليوم الأربعاء، بحسب مصادر أمنية وشهود عيان في المنطقة.
وقال مسؤول الأمن المحلي "هاجم الإرهابيون بلدة محاس هذا الصباح مستخدمين سيارتين مفخختين. واستهدفوا منطقة مدنية وتأكد مقتل تسعة أشخاص، جميعهم مدنيون."
ويسعى الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، إلى تسلم بلاده مهام الأمن بالكامل من قوات حفظ السلام الأفريقية الانتقالية في عام 2024.
وتعهد بدعم العمليات العسكرية ضد حركة الشباب بالتعاون مع العشائر المسلحة في العام الجديد من أجل تحرير البلاد من الإرهابيين على حد وصفه.
حبوب الإجهاض للعامة في صيدليات الولايات المتحدة لأول مرة
سمحت هيئة تنظيم الأدوية الأمريكية لصيدليات التجزئة ببيع حبوب الإجهاض للعامة في الولايات المتحدة لأول مرة عقب تغييرات أجرتها إدارة الغذاء والدواء على قانون حظر الإجهاض، رغم إلغاء المحكمة العليا الأمريكية الحق الدستوري في إنهاء الحمل.
وسيوزع دواء "ميفييرستون" على الصيدليات المحلية التي لديها رخصة لبيعه، وفي الولايات التي تسمح بالإجهاض، لكن يتعين على المشتري إبراز وصفة طبية معتمدة لأخذ الدواء.
ويساعد هذا الدواء على التخلص من الجنين لمدة تصل إلى 10 أسابيع من بدء الحمل.
وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد أجرت هذه التغييرات في أواخر 2021 لكن التنفيذ تأخر بسبب تفشي وباء كورونا. وكانت تلك الحبوب متوفرة في عدد قليل من الصيدليات وتباع فقط عبر البريد للعيادات المعتمدة والأطباء المتخصصين.
ولا يزال الإجهاض قضية جدلية في الولايات المتحدة الأمريكية فهناك أكثر من 12 ولاية تحظر الإجهاض، لكن الرئيس الأمريكي تعهد بدعم مشروع حرية الإجهاض.