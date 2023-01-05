الإفراج عن كريم يونس بعد 40 عاما في السجون الإسرائيلية، ومجلس الأمن يجتمع اليوم لمناقشة القضية الفلسطينية

اجتمع الآلاف من المعزين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، حيث سجي جثمان البابا الفخري بنديكت السادس عشر، ويرأس البابا فرنسيس مراسم جنازة سلفه البابا بنديكتوس الذي توفي عشية رأس السنة الجديدة عن عمر يناهز خمسة وتسعين عاما.

وبدأت مراسم الدفن صباح اليوم بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات بينهم المستشار الألماني أولاف شولتس.

وتوافد 195 ألف شخص إلى كاتدرائية القديس بطرس لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الراحل الذي أثار تنحيه في عام 2013 صدمة في العالم أجمع.

وسيدفن بنديكتوس في سرداب أسفل كاتدرائية القديس بطرس التي تضم مقابر أكثر من 90 فقيدا من أسلافه.

وسيتضمن نعشه نصا مختوما يصف بابويته.