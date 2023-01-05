الإفراج عن كريم يونس بعد 40 عاما في السجون الإسرائيلية، ومجلس الأمن يجتمع اليوم لمناقشة القضية الفلسطينية

البابا فرنسيس يترأس مراسم جنازة سلفه البابا بنديكتوس
اجتمع الآلاف من المعزين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، حيث سجي جثمان البابا الفخري بنديكت السادس عشر، ويرأس البابا فرنسيس مراسم جنازة سلفه البابا بنديكتوس الذي توفي عشية رأس السنة الجديدة عن عمر يناهز خمسة وتسعين عاما.
وبدأت مراسم الدفن صباح اليوم بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات بينهم المستشار الألماني أولاف شولتس.
وتوافد 195 ألف شخص إلى كاتدرائية القديس بطرس لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الراحل الذي أثار تنحيه في عام 2013 صدمة في العالم أجمع.
وسيدفن بنديكتوس في سرداب أسفل كاتدرائية القديس بطرس التي تضم مقابر أكثر من 90 فقيدا من أسلافه.
وسيتضمن نعشه نصا مختوما يصف بابويته.
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كريم يونس: الإفراج عن المعتقل الفلسطيني بعد قضاء 40 عاما في السجون الإسرائيلية
أفرج فجر اليوم عن المعتقل كريم يونس بعد أن قضى 40 عاماً داخل السجون الإسرائيلية بتهمة قتل إسرائيلي في عام 1980.
واعتقل يونس في 1983 وكان يبلغ حينها 22 عاماً.
وبحسب نادي الأسير الفلسطيني فإن السلطات الإسرائيلية أفرجت عنه اليوم في مدينة رعنانا قرب تل أبيب، في محاولة لإفشال حفل الاستقبال الذي تنظمه له عائلته في قرية عارة داخل اسرائيل، بحسب تفسير النادي. إذ أنزله بحسب الإعلام المحلي عناصر من مصلحة السجون في منطقة رعنانا بالقرب من تل أبيب، واضطر هو إلى الاتصال بعائلته لإحضاره بعد أن تُرك وحيدا هناك.
ويحمل كريم يونس الجنسية الإسرائيلية. لكن وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي يسعى إلى سحب الجنسية منه وطلب من المستشارة القانونية للحكومة، العمل لتسهيل ذلك باستخدام قانون المواطنة. كما يسعى إلى سحب الجنسية من المعتقل ماهر يونس الذي اتهم إلى جانب كريم في عام 1980.
وتقول عائلة يونس إن مصلحة السجون الإسرائيلية تعمدت الإفراج عنه مبكرا وإنزاله في مدينة رعنانا، دون إبلاغ عائلته.
وعند وصول كريم يونس إلى مسقط رأسه، زار منزل والدة رفقيه بالسجن ماهر يونس، ومن ثم توجه لزيارة قبري والديه اللذين توفيا خلال فترة سجنه.
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المسجد الأقصى: مجلس الأمن يناقش بطلب من الإمارات والصين القضية الفلسطينية والوضع في القدس
يعقد اليوم مجلس الأمن الدولي جلسة لبحث القضية الفلسطينية وتحديدا الوضع في القدس الشرقية بعد طلب تقدمت به الإمارات والصين.
وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتّحدة السفير رياض منصور للصحافيين في مقرّ المنظمة الأممّية بنيويورك "في جميع أنحاء العالم يقولون إنّ المجتمع الدولي يؤيد حلّ الدولتين" بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأضاف "من مسؤولية المجتمع الدولي أن يحافظ على الوضع الراهن التاريخي في القدس ومواقعها الإسلامية والمسيحية وحمايتها للوصول لحل الدولتين".
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق الأربعاء أنّ مجلس الأمن سيعقد اجتماعاً عصر الخميس لبحث "القضية الفلسطينية"، وذلك غداة موجة التنديد الواسعة التي أثارتها زيارة الوزير الإسرائيلي إلى باحة الأقصى. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كل الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات يمكن أن تزيد من التوتر في القدس ومحيطها.
وقام وزير الأمن القومي الإسرائيلي الجديد إيتمار بن غفير الثلاثاء بزيارة إلى باحة المسجد الأقصى مما أثار موجة تنديد دولية واسعة بما في ذلك الولايات المتحدة، الحليفة التاريخية لإسرائيل.
أما إسرائيل فتجري تحركا حثيثا لإحباط صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي يتضمن استنكار الزيارة، ويعتقد أن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض الفيتو لوقف أي طلب بشأن عقوبات فعلية عملية ضد إسرائيل.
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البابا فرنسيس يترأس مراسم جنازة سلفه البابا بنديكتوس
اجتمع الآلاف من المعزين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، حيث سجي جثمان البابا الفخري بنديكت السادس عشر، ويرأس البابا فرنسيس مراسم جنازة سلفه البابا بنديكتوس الذي توفي عشية رأس السنة الجديدة عن عمر يناهز خمسة وتسعين عاما.
وبدأت مراسم الدفن صباح اليوم بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات بينهم المستشار الألماني أولاف شولتس.
وتوافد 195 ألف شخص إلى كاتدرائية القديس بطرس لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الراحل الذي أثار تنحيه في عام 2013 صدمة في العالم أجمع.
وسيدفن بنديكتوس في سرداب أسفل كاتدرائية القديس بطرس التي تضم مقابر أكثر من 90 فقيدا من أسلافه.
وسيتضمن نعشه نصا مختوما يصف بابويته.
كريم يونس: الإفراج عن المعتقل الفلسطيني بعد قضاء 40 عاما في السجون الإسرائيلية
أفرج فجر اليوم عن المعتقل كريم يونس بعد أن قضى 40 عاماً داخل السجون الإسرائيلية بتهمة قتل إسرائيلي في عام 1980.
واعتقل يونس في 1983 وكان يبلغ حينها 22 عاماً. وبحسب نادي الأسير الفلسطيني فإن السلطات الإسرائيلية أفرجت عنه اليوم في مدينة رعنانا قرب تل أبيب، في محاولة لإفشال حفل الاستقبال الذي تنظمه له عائلته في قرية عارة داخل اسرائيل، بحسب تفسير النادي. إذ أنزله بحسب الإعلام المحلي عناصر من مصلحة السجون في منطقة رعنانا بالقرب من تل أبيب، واضطر هو إلى الاتصال بعائلته لإحضاره بعد أن تُرك وحيدا هناك.
ويحمل كريم يونس الجنسية الإسرائيلية. لكن وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي يسعى إلى سحب الجنسية منه وطلب من المستشارة القانونية للحكومة، العمل لتسهيل ذلك باستخدام قانون المواطنة. كما يسعى إلى سحب الجنسية من المعتقل ماهر يونس الذي اتهم إلى جانب كريم في عام 1980.
وتقول عائلة يونس إن مصلحة السجون الإسرائيلية تعمدت الإفراج عنه مبكرا وإنزاله في مدينة رعنانا، دون إبلاغ عائلته.
وعند وصول كريم يونس إلى مسقط رأسه، زار منزل والدة رفقيه بالسجن ماهر يونس، ومن ثم توجه لزيارة قبري والديه اللذين توفيا خلال فترة سجنه.
المسجد الأقصى: مجلس الأمن يناقش بطلب من الإمارات والصين القضية الفلسطينية والوضع في القدس
يعقد اليوم مجلس الأمن الدولي جلسة لبحث القضية الفلسطينية وتحديدا الوضع في القدس الشرقية بعد طلب تقدمت به الإمارات والصين.
وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتّحدة السفير رياض منصور للصحافيين في مقرّ المنظمة الأممّية بنيويورك "في جميع أنحاء العالم يقولون إنّ المجتمع الدولي يؤيد حلّ الدولتين" بين إسرائيل والفلسطينيين. وأضاف "من مسؤولية المجتمع الدولي أن يحافظ على الوضع الراهن التاريخي في القدس ومواقعها الإسلامية والمسيحية وحمايتها للوصول لحل الدولتين".
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق الأربعاء أنّ مجلس الأمن سيعقد اجتماعاً عصر الخميس لبحث "القضية الفلسطينية"، وذلك غداة موجة التنديد الواسعة التي أثارتها زيارة الوزير الإسرائيلي إلى باحة الأقصى. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كل الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات يمكن أن تزيد من التوتر في القدس ومحيطها.
وقام وزير الأمن القومي الإسرائيلي الجديد إيتمار بن غفير الثلاثاء بزيارة إلى باحة المسجد الأقصى مما أثار موجة تنديد دولية واسعة بما في ذلك الولايات المتحدة، الحليفة التاريخية لإسرائيل.
أما إسرائيل فتجري تحركا حثيثا لإحباط صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي يتضمن استنكار الزيارة، ويعتقد أن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض الفيتو لوقف أي طلب بشأن عقوبات فعلية عملية ضد إسرائيل.