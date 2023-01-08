الشرطة الألمانية تعتقل إيرانيا بتهمة التخطيط لشن هجوم "إسلامي"، والكويت تحسم الجدل حول فيديو "طلاب الإسكندرية"

أعلنت الوساطة الدولية المعنية بالأزمة السياسية في السودان عن انطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية في البلاد اليوم الأحد.

وقالت في بيان إن العملية السياسية تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي وعادل، مشيرة الى مشاركة الموقعين على الاتفاق الإطارية من مدنيين وعسكريين بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني وزعماء قبليين واكاديميين.

واضافت أنه ستتم مشاورات واسعة حول القضايا العالقة وستبدأ بمؤتمر حول قضية تفكيك نظام حكم الرئيس المعزول عمر البشير.

و أكدت قوى الحرية والتغيير أنها لن تدخل في أي تفاهمات بعيدا عن الاتفاق الإطارية ولن تسمح بإغراقه من أطراف أخرى علي حد قولها.

جاء ذلك بعد نشر تقارير صحافية أشارت إلى أن مصر عرضت اتفاقا جديدا على الفرقاء السودانيين خلال زيارة قام بها رئيس المخابرات عباس كامل إلى الخرطوم الأسبوع الماضي.

ووقع قادة الجيش وقوى المعارضة الرئيسية اتفاقا اطاريا في ديسمبر كانون أول الماضي من شأنه أن يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية.

وينص الاتفاق على تشكيل حكومة مدنية يرأسها رئيس وزراء بصلاحيات واسعة بالإضافة الى مجلس للسيادة برئاسة مدنية. .