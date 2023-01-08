الشرطة الألمانية تعتقل إيرانيا بتهمة التخطيط لشن هجوم "إسلامي"، والكويت تحسم الجدل حول فيديو "طلاب الإسكندرية"

الوساطة الدولية في السودان تعلن انطلاق المرحلة النهائية لعملية التوصل إلى اتفاق نهائي
أعلنت
الوساطة الدولية المعنية بالأزمة السياسية في السودان عن انطلاق المرحلة النهائية
للعملية السياسية في البلاد اليوم الأحد.
وقالت
في بيان إن العملية السياسية تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي وعادل، مشيرة الى
مشاركة الموقعين على الاتفاق الإطارية من مدنيين وعسكريين بالإضافة إلى منظمات
المجتمع المدني وزعماء قبليين واكاديميين.
واضافت
أنه ستتم مشاورات واسعة حول القضايا العالقة وستبدأ بمؤتمر حول قضية تفكيك نظام
حكم الرئيس المعزول عمر البشير.
و
أكدت قوى الحرية والتغيير أنها لن تدخل في أي تفاهمات بعيدا عن الاتفاق الإطارية
ولن تسمح بإغراقه من أطراف أخرى علي حد قولها.
جاء
ذلك بعد نشر تقارير صحافية أشارت إلى أن مصر عرضت اتفاقا جديدا على الفرقاء
السودانيين خلال زيارة قام بها رئيس المخابرات عباس كامل إلى الخرطوم الأسبوع
الماضي.
ووقع قادة الجيش وقوى المعارضة الرئيسية اتفاقا اطاريا في ديسمبر
كانون أول الماضي من شأنه أن يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية.
وينص الاتفاق على تشكيل حكومة مدنية يرأسها رئيس وزراء بصلاحيات
واسعة بالإضافة الى مجلس للسيادة برئاسة مدنية. .
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الكويت تكشف حقيقة فيديو "طلاب الإسكندرية"
صدرت
السلطات الكويتية بيانا تعلق فيه على مقطع مصور تم تداوله على وسائل التواصل
الاجتماعي ويظهر ما بدا كاعتداء بالضرب على مجموعة من الشباب
وكان
رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد قالوا ان المقطع يظهر تعرض طلبة كويتيين للضرب
على يد قوات الأمن المصرية في مدينة الإسكندرية الساحلية ما اثار ردود فعل غاضبة
على مواقع التواصل في الكويت
الا
ان السفارة الكويتية في القاهرة اصدرت بيانا يوم أمس قالت أن مشاجرة وقعت بين طلاب
كويتيين فجر أمس السبتفي أحد المجمعات التجارية
بالإسكندرية ما اسفر عن بعض الاصابات الطفيفة قبل ان يتدخل أمن المجمع لفضها.
وقالت
السفارة إن جميع الطلاب قد أفرج عنهم، داعية الطلاب الكويتيين في مصر إلى الالتزام
بقوانين البلاد.
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الوساطة الدولية في السودان تعلن انطلاق المرحلة النهائية لعملية التوصل إلى اتفاق نهائي
أعلنت الوساطة الدولية المعنية بالأزمة السياسية في السودان عن انطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية في البلاد اليوم الأحد.
وقالت في بيان إن العملية السياسية تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي وعادل، مشيرة الى مشاركة الموقعين على الاتفاق الإطارية من مدنيين وعسكريين بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني وزعماء قبليين واكاديميين.
واضافت أنه ستتم مشاورات واسعة حول القضايا العالقة وستبدأ بمؤتمر حول قضية تفكيك نظام حكم الرئيس المعزول عمر البشير.
و أكدت قوى الحرية والتغيير أنها لن تدخل في أي تفاهمات بعيدا عن الاتفاق الإطارية ولن تسمح بإغراقه من أطراف أخرى علي حد قولها.
جاء ذلك بعد نشر تقارير صحافية أشارت إلى أن مصر عرضت اتفاقا جديدا على الفرقاء السودانيين خلال زيارة قام بها رئيس المخابرات عباس كامل إلى الخرطوم الأسبوع الماضي.
ووقع قادة الجيش وقوى المعارضة الرئيسية اتفاقا اطاريا في ديسمبر كانون أول الماضي من شأنه أن يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية.
وينص الاتفاق على تشكيل حكومة مدنية يرأسها رئيس وزراء بصلاحيات واسعة بالإضافة الى مجلس للسيادة برئاسة مدنية. .
الكويت تكشف حقيقة فيديو "طلاب الإسكندرية"
صدرت السلطات الكويتية بيانا تعلق فيه على مقطع مصور تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر ما بدا كاعتداء بالضرب على مجموعة من الشباب
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد قالوا ان المقطع يظهر تعرض طلبة كويتيين للضرب على يد قوات الأمن المصرية في مدينة الإسكندرية الساحلية ما اثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل في الكويت
الا ان السفارة الكويتية في القاهرة اصدرت بيانا يوم أمس قالت أن مشاجرة وقعت بين طلاب كويتيين فجر أمس السبتفي أحد المجمعات التجارية بالإسكندرية ما اسفر عن بعض الاصابات الطفيفة قبل ان يتدخل أمن المجمع لفضها.
وقالت السفارة إن جميع الطلاب قد أفرج عنهم، داعية الطلاب الكويتيين في مصر إلى الالتزام بقوانين البلاد.
الشرطة الألمانية تعلن اعتقال رجل إيراني للاشتباه في أنه كان يخطط لاعتداء "ذي طابع إسلامي"
أعلنت الشرطة الألمانية أنها اعتقلت رجلا إيرانيا للاشتباه في أنه كان يخطط لاعتداء "ذي طابع إسلامي" باستخدام مواد سامة غربي البلاد.
وأشار المحققون إلى أنّ الإيراني "يُشتبه في إعداده لعمل عُنف خطير يهدّد أمن الدولة عبر تزوّده بالسيانيد والريسين بهدف ارتكاب هجوم طابعه إسلامي"، مضيفين أن شخصا آخر اعتُقل خلال العملية.
وبحسب صحيفة "بيلد" اليومية، تلقت السلطات الألمانية قبل أيام تحذيرا من جهاز استخبارات أجنبي حيال وجود تهديد بشن هجوم "بقنبلة كيماوية".