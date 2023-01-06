العراق يستضيف لأول مرة منذ 44 عاما بطولة كأس الخليج مع انطلاق خليجي 25، والسعودية "تخترق" موقع ويكيبيديا

تنطلق اليوم الجمعة منافسات بطولة خليجي 25 من مدينة البصرة التي تستضيف الحدث الذي يستمر حتى 19 يناير/كانون الثاني، والبداية بين الفريق الوطني العراقي وفريق عمان ومنتخب اليمن مقابل السعودية ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وهذه المرة الثانية التي يستضيف فيها العراق البطولة وكانت الأولى في عام 1979، وحقق المنتخب العراقي 3 ألقاب ويعدُّ حسين سعيد هداف أسود الرافدين في كأس الخليج برصيد 17هدفاً.

يشارك في البطولة ثمانية منتخبات هي: العراق، والبحرين، والسعودية، واليمن، وعمان، والإمارات، وقطر، والكويت. وسيستضيف المنافسات ملعبان هما: البصرة الدولي، والميناء الذي افتتح مؤخراً.

وحققت جميع دول الخليج لقب بطولة كأس الخليج، باستثناء اليمن الذي يعدُّ أقل المنتخبات مشاركة في البطولة.

والبحرين هي حاملة اللقب واستضافت البطولة 4 مرات، ويعد خليل شويعر هداف البحرين في البطولة برصيد 7 أهداف.

واستضافت الكويت البطولة 4 مرات، وحققت 10 ألقاب، وفي صدارة هدافي البطولة النجم الكويتي جاسم يعقوب برصيد 18هدفًا. وكذلك السعودية، وحققت 3 ألقاب، ويعدُّ ماجد عبد الله هداف الأخضر في كأس الخليج برصيد 17 هدفاً. ومثلهما قطر وحققت 3 ألقاب ويعد منصور مفتاح هداف العنابي في البطولة برصيد 13 هدفاً.

أما الإمارات فاستضافت البطولة 3 مرات، وحققت لقبين فقط، ويعد فهد خميس هداف الأبيض في البطولة برصيد 10 أهداف. وكذلك عمان وحققت لقبين فقط ويعد حمد الغلابي هداف الأحمر في البطولة برصيد 10 أهداف.

ويعد الأزرق الكويت الأكثر تسجيلاً للأهداف في كأس الخليج، حيث أحرز 194 هدفاً، يليه الأخضر السعودي برصيد 163 هدفاً، ثم قطر بـ 130 هدفاً.

كما يعدُّ منتخبا الكويت والسعودية هما الأكثر تحقيقاً للفوز بمباريات كأس الخليج، برصيد 56 انتصاراً لكل منهما، يليهما منتخبا الإمارات وقطر، برصيد 41 انتصاراً.