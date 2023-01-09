هيئة قناة السويس تؤكد انتظام الملاحة بعد تعويم السفينة الجانحة، واستعادة السيطرة على مقار السلطة في البرازيل بعد اقتحامحها من قبل أنصار بولسونارو

قامت السلطات الإسرائيلية بإلغاء بطاقة "الشخصيات المهمة" الخاصة بوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، والتي كانت تمنحه سهولة التنقل.

ويأتي هذا ضمن إجراءات اتخذتها إسرائيل في أعقاب تحرك فلسطيني لمطالبة محكمة العدل الدولية بإبداء الرأي في قضية "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".

وأفاد مكتب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن حرس الحدود الإسرائيلي، صادروا بطاقة الشخصيات المهمة الخاصة بالمالكي، عند وصوله إلى الضفة الغربية المحتلة، قادما من الأردن.

ويأتي ذلك بعد يوم من إلغاء وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، تصاريح دخول ثلاثة مسؤولين في حركة فتح إلى إسرائيل، بعد لقائهم بالسجين المحرر كريم يونس في بلدة عارة شمال إسرائيل.

واعتبر السفير أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني، في بيانٍ له أن هذا الإجراء "انتهاك صارخ للقانون الدولي والاتفاقيات والتفاهمات الموقعة بين الجانبين" الإسرائيلي والفلسطيني.

ومن المقرر ان تبحث الحكومة الفلسطينية في جلستها الأسبوعية اليوم كيفية الرد على الإجراءات الإسرائيلية العقابية، وعلى رأسها توقيع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتش اقتطاعقرابة 40 مليون دولار شهرياً من أموال المقاصة الفلسطينية بحجة "تحويلها لذوي ضحايا اعتداءات إرهابية" على حد قوله.