هيئة قناة السويس تؤكد انتظام الملاحة بعد تعويم السفينة الجانحة، واستعادة السيطرة على مقار السلطة في البرازيل بعد اقتحامحها من قبل أنصار بولسونارو

إسرائيل تسحب بطاقة الشخصيات المهمة من وزير الخارجية الفلسطيني
قامت السلطات الإسرائيلية بإلغاء
بطاقة "الشخصيات المهمة" الخاصة بوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي،
والتي كانت تمنحه سهولة التنقل.
ويأتي هذا ضمن إجراءات اتخذتها
إسرائيل في أعقاب تحرك فلسطيني لمطالبة محكمة العدل الدولية بإبداء الرأي في قضية
"الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".
وأفاد مكتب وزير الخارجية الفلسطيني
رياض المالكي أن حرس الحدود الإسرائيلي، صادروا بطاقة الشخصيات المهمة الخاصة بالمالكي،
عند وصوله إلى الضفة الغربية المحتلة، قادما من الأردن.
ويأتي ذلك بعد يوم من إلغاء وزير
الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، تصاريح دخول ثلاثة مسؤولين في حركة فتح إلى
إسرائيل، بعد لقائهم بالسجين المحرر كريم يونس في بلدة عارة شمال إسرائيل.
واعتبر السفير أحمد الديك، المستشار
السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني، في بيانٍ له أن هذا الإجراء "انتهاك صارخ
للقانون الدولي والاتفاقيات والتفاهمات الموقعة بين الجانبين" الإسرائيلي
والفلسطيني.
ومن المقرر ان تبحث الحكومة
الفلسطينية في جلستها الأسبوعية اليوم كيفية الرد على الإجراءات الإسرائيلية
العقابية، وعلى رأسها توقيع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتش اقتطاعقرابة 40 مليون دولار شهرياً من أموال المقاصة
الفلسطينية بحجة "تحويلها لذوي ضحايا اعتداءات إرهابية" على حد قوله.
السلطات البرازيلية تستعيد السيطرة على مقار الحكومة بعد اقتحامحها من قبل أنصار بولسونارو
أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أنه سيستأنف العمل في
مكاتبه في برازيليا اعتبارا من اليوم الاثنين غداة تعرّضها ومقرّ الكونغرس
والمحكمة العليا لهجوم من جانب المئات من أنصار سلفه اليميني المتطرف جايير
بولسونارو.
وقال الرئيس اليساري الذي تفقّد المباني التي تعرضت للاقتحام ولتخريب في برازيليا في وقت متأخر
من الأحد، في تغريدة، "يجري التعرّف على الانقلابيين الذين أقدموا على تخريب
الممتلكات العامة في برازيليا، وسيُحاسبون. وسنستأنف غدا العمل في قصر بلانالتو".
وتمكنت قوات الأمن البرازيلية بعد فوضى استمرت ساعات، من استعادة السيطرة
على المباني التي اقتحمها مئات المتظاهرين المناهضين، للولا، وقد تم اعتقال أكثر من
مئتَي شخص، بحسب وزير العدل فلافيو دينو.
وطوقت السلطات المنطقة. لكن مناصري بولسونارو الذين ارتدى معظمهم القميص الأصفر
للمنتخب البرازيلي لكرة القدم، تمكنوا من تجاوز الطوق الأمني. وألحقوا أضرارا
جسيمة في المقارّ الثلاثة الضخمة التي تُعتبر تحفًا معمارية من الطراز الحديث
وتزخر بالأعمال الفنية.
هيئة قناة السويس تؤكد تعويم السفينة الجانحة وانتظام الملاحة في القناة
أكدت هيئة قناة السويس أنه تم تعويم سفينة الشحن التي جنحت في القناة بعد عطل أصاب
محركاتها، وأن حركة الملاحة في القناة منتظمة.
وكانت السفينة "غلوري" المملوكة
لشركة "ليث
إيجنسيز" النروجية المزوّدة
للخدمات البحرية، تعرضت لعطل مفاجئ في
محركاتها أثناء عبورها قناة السويس، ما أدى إلى عرقلة الملاحة وتجمع عشرات السفن في انتظار المرور.
وأوضحت الشركة المالكة للسفينة في تغريدة أن الحادثة لم تتسبب سوى بـ "تأخيرات بسيطة".
وجنحت السفينة أثناء انضمامها إلى
قافلة متجهة جنوبا قرب مدينة القنطرة. وقد قامت قاطرات تابعة لهيئة قناة السويس بإعادة
تعويمها، كما عملت الفرق الفنية على إعادة إصلاح محركاتها.
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إسرائيل تسحب بطاقة الشخصيات المهمة من وزير الخارجية الفلسطيني
قامت السلطات الإسرائيلية بإلغاء بطاقة "الشخصيات المهمة" الخاصة بوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، والتي كانت تمنحه سهولة التنقل.
ويأتي هذا ضمن إجراءات اتخذتها إسرائيل في أعقاب تحرك فلسطيني لمطالبة محكمة العدل الدولية بإبداء الرأي في قضية "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".
وأفاد مكتب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن حرس الحدود الإسرائيلي، صادروا بطاقة الشخصيات المهمة الخاصة بالمالكي، عند وصوله إلى الضفة الغربية المحتلة، قادما من الأردن.
ويأتي ذلك بعد يوم من إلغاء وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، تصاريح دخول ثلاثة مسؤولين في حركة فتح إلى إسرائيل، بعد لقائهم بالسجين المحرر كريم يونس في بلدة عارة شمال إسرائيل.
واعتبر السفير أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني، في بيانٍ له أن هذا الإجراء "انتهاك صارخ للقانون الدولي والاتفاقيات والتفاهمات الموقعة بين الجانبين" الإسرائيلي والفلسطيني.
ومن المقرر ان تبحث الحكومة الفلسطينية في جلستها الأسبوعية اليوم كيفية الرد على الإجراءات الإسرائيلية العقابية، وعلى رأسها توقيع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتش اقتطاعقرابة 40 مليون دولار شهرياً من أموال المقاصة الفلسطينية بحجة "تحويلها لذوي ضحايا اعتداءات إرهابية" على حد قوله.
السلطات البرازيلية تستعيد السيطرة على مقار الحكومة بعد اقتحامحها من قبل أنصار بولسونارو
أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أنه سيستأنف العمل في مكاتبه في برازيليا اعتبارا من اليوم الاثنين غداة تعرّضها ومقرّ الكونغرس والمحكمة العليا لهجوم من جانب المئات من أنصار سلفه اليميني المتطرف جايير بولسونارو.
وقال الرئيس اليساري الذي تفقّد المباني التي تعرضت للاقتحام ولتخريب في برازيليا في وقت متأخر من الأحد، في تغريدة، "يجري التعرّف على الانقلابيين الذين أقدموا على تخريب الممتلكات العامة في برازيليا، وسيُحاسبون. وسنستأنف غدا العمل في قصر بلانالتو".
وتمكنت قوات الأمن البرازيلية بعد فوضى استمرت ساعات، من استعادة السيطرة على المباني التي اقتحمها مئات المتظاهرين المناهضين، للولا، وقد تم اعتقال أكثر من مئتَي شخص، بحسب وزير العدل فلافيو دينو.
وطوقت السلطات المنطقة. لكن مناصري بولسونارو الذين ارتدى معظمهم القميص الأصفر للمنتخب البرازيلي لكرة القدم، تمكنوا من تجاوز الطوق الأمني. وألحقوا أضرارا جسيمة في المقارّ الثلاثة الضخمة التي تُعتبر تحفًا معمارية من الطراز الحديث وتزخر بالأعمال الفنية.
هيئة قناة السويس تؤكد تعويم السفينة الجانحة وانتظام الملاحة في القناة
أكدت هيئة قناة السويس أنه تم تعويم سفينة الشحن التي جنحت في القناة بعد عطل أصاب محركاتها، وأن حركة الملاحة في القناة منتظمة.
وكانت السفينة "غلوري" المملوكة لشركة "ليث إيجنسيز" النروجية المزوّدة للخدمات البحرية، تعرضت لعطل مفاجئ في محركاتها أثناء عبورها قناة السويس، ما أدى إلى عرقلة الملاحة وتجمع عشرات السفن في انتظار المرور.
وأوضحت الشركة المالكة للسفينة في تغريدة أن الحادثة لم تتسبب سوى بـ "تأخيرات بسيطة".
وجنحت السفينة أثناء انضمامها إلى قافلة متجهة جنوبا قرب مدينة القنطرة. وقد قامت قاطرات تابعة لهيئة قناة السويس بإعادة تعويمها، كما عملت الفرق الفنية على إعادة إصلاح محركاتها.