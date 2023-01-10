حزب الله يطالب بمعاقبة "شارلي إيبدو" لنشرها رسوما كاريكاتورية للمرشد الأعلى علي خامنئي، وإسرائيل تنقل 70 سجينا فلسطينيا منهم مروان إلى قسم العزل في سجن "نفحة" الصحراوي

إسرائيل تنقل عشرات السجناء الفلسطينيين ومنهم مروان البرغوثي إلى قسم العزل في سجن نفحة الصحراوي
نقلت إدارة السجون الإسرائيلية 70
سجيناً فلسطينياً، من بينهم القيادي مروان البرغوثي، إلى قسم العزل في سجن
"نفحة" الصحراوي جنوبي إسرائيل.
وقال نادي الأسير الفلسطيني إن وحدات
خاصة نفذت عمليات تفتيش وتخريب واسعة لمقتنيات سبعين سجيناً، جرى نقلهم يومي الأحد
والإثنين من سجن "هداريم" إلى سجن "نفحة"، وغالبيتهم من
المحكومين بالسّجن المؤبد.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن التنقلات
بين السجون والأقسام المختلفة ستشمل ألفي سجين، ونقلت عن مسؤول في إدارة السجون
قوله إن هذا المخطط وضع قبل تولي ايتمار بن غفير وزارة الأمن القومي.
وبحسب الصحيفة يشمل المخطط العمل على
نقل السجناء إلى الأقسام الجديدة التي بنيت في سجن "نفحة"، وسجن "عوفر"،
وكذلك في سجن "جلبوع" الذي جُدِدَ ودعم الجزء السفلي منه بالخرسانة، في
أعقاب فرار ستة سجناء في أيلول عام 2021.
وكان بن غفير أعلن يوم الجمعة الماضي
في تغريدة عبر "تويتر"، أنه زار سجن نفحة بعد بناء زنازين جديدة، "للتأكد
من أن الذين قتلوا اليهود لن يحصلوا على ظروف أفضل".
ويبعد سجن نفحة الصحراوي 100 كيلومتر
عن مدينة بئر السبع، و200 كيلومتر عن مدينة القدس، ويعد من أشد السجون الإسرائيلية
تحصينا.
EPACopyright: EPA
دعا حزب الله يدعو الحكومة الفرنسية إلى معاقبة مجلة شارلي إيبدو بسبب نشر رسومات لآية الله علي خامنئي
دعا حزب الله، القوة السياسية والعسكرية البارزة في لبنان والمدعومة من طهران، الحكومة الفرنسية اليوم الثلاثاء إلى معاقبة القيمين على مجلة شارلي
إيبدو بعد نشرها رسوماً كاريكاتورية، اعتبرتها إيران مسيئة للمرشد الأعلى للجمهورية
الإسلامية آية الله علي خامنئي.
ونشرت المجلة الأربعاء رسوما كاريكاتورية
لخامنئي، أعلى شخصية سياسية ودينية في إيران، في إطار مسابقة أقامتها دعما
للاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ 16 سبتمبر/أيليول في أعقاب وفاة الشابة مهسا
أميني أثناء وجودها بالحجز بسبب عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة.
وقال حزب الله في بيان "نُدين وبشدّة العمل القبيح الذي أقدمت عليه هذه المجلة" التي وصفها بـ"المشؤومة"، داعياً "الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ الإجراءات الحاسمة لمعاقبة القائمين على هذا العمل بسبب اعتدائهم على مقدسات وكرامات أمّة بكاملها".
وأضاف "يجب على الحكومة الفرنسية أن تفصل بين نزاعها السياسي مع إيران وبين السماح لمجلات وقحة مثل شارلي إيبدو بالنيل من مقدسات وكرامات المسلمين ومقاماتهم ورموزهم، وأن لا تكون شريكة في هذه الإساءة إليهم".
ولقيت الرسوم انتقادات لاذعة من طهران التي
اعتبرتها "عملاً مهيناً وغير لائق". وأعلنت الخارجية الإيرانية الخميس
إغلاق المعهد الفرنسي للبحوث في إيران، وذلك كخطوة "أولى" في سياق الرد
على نشر الرسوم، فيما قالت باريس إنها لم تتلق إشعاراً رسمياً بهذه الخطوة.
ونشرت المجلة الأسبوعية الفرنسية الرسوم في عدد
خاص إحياء للذكرى السنوية لهجوم على مكاتبها في باريس في السابع من يناير/كانون الثاني 2015، نفذّه مسلّحان مرتبطان بتنظيم القاعدة، ردا على نشرها رسوما كاريكاتورية اعتبرت مسيئة للنبي محمد.
ANADOLU AGENCYCopyright: ANADOLU AGENCY
ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 21.9%
ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي ليسجل 21.9% مقارنة بـ6.5 خلال نفس الشهر من العام الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
ويسجل هذا الرقم ارتفاعا قدره 2.1% عن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث وصل معدل التضخم إلى 19.2%.
وأرجعت بيانات المركزي للإحصاء هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الغذاء والسلع في مصر حيث سجلت أسعار المأكولات والمشروبات في مصر ارتفاعا قدره 4% خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول، مقارنة بنوفمبر/ تشرين الثاني.
وتشهد مصر موجة حادة من ارتفاع الأسعار بعد أن خسر الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته أمام الدولار منذ آذار/ مارس الماضي، ليسجل 27.60 جنيها لكل دولار واحد خلال تعاملات الإثنين.
وطرح أكبر بنكين حكوميين مصريين، الأسبوع الماضي، شهادات ادخار يصل عائدها السنوي إلى 25 في المئة وهي أعلى نسبة فائدة في تاريخ البنوك المصرية، وذلك في محاولة لكبح جماح التضخم والسيطرة على السوق السوداء للعملات الأجنبية.
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إسرائيل تنقل عشرات السجناء الفلسطينيين ومنهم مروان البرغوثي إلى قسم العزل في سجن نفحة الصحراوي
نقلت إدارة السجون الإسرائيلية 70 سجيناً فلسطينياً، من بينهم القيادي مروان البرغوثي، إلى قسم العزل في سجن "نفحة" الصحراوي جنوبي إسرائيل.
وقال نادي الأسير الفلسطيني إن وحدات خاصة نفذت عمليات تفتيش وتخريب واسعة لمقتنيات سبعين سجيناً، جرى نقلهم يومي الأحد والإثنين من سجن "هداريم" إلى سجن "نفحة"، وغالبيتهم من المحكومين بالسّجن المؤبد.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن التنقلات بين السجون والأقسام المختلفة ستشمل ألفي سجين، ونقلت عن مسؤول في إدارة السجون قوله إن هذا المخطط وضع قبل تولي ايتمار بن غفير وزارة الأمن القومي.
وبحسب الصحيفة يشمل المخطط العمل على نقل السجناء إلى الأقسام الجديدة التي بنيت في سجن "نفحة"، وسجن "عوفر"، وكذلك في سجن "جلبوع" الذي جُدِدَ ودعم الجزء السفلي منه بالخرسانة، في أعقاب فرار ستة سجناء في أيلول عام 2021.
وكان بن غفير أعلن يوم الجمعة الماضي في تغريدة عبر "تويتر"، أنه زار سجن نفحة بعد بناء زنازين جديدة، "للتأكد من أن الذين قتلوا اليهود لن يحصلوا على ظروف أفضل".
ويبعد سجن نفحة الصحراوي 100 كيلومتر عن مدينة بئر السبع، و200 كيلومتر عن مدينة القدس، ويعد من أشد السجون الإسرائيلية تحصينا.
دعا حزب الله يدعو الحكومة الفرنسية إلى معاقبة مجلة شارلي إيبدو بسبب نشر رسومات لآية الله علي خامنئي
دعا حزب الله، القوة السياسية والعسكرية البارزة في لبنان والمدعومة من طهران، الحكومة الفرنسية اليوم الثلاثاء إلى معاقبة القيمين على مجلة شارلي إيبدو بعد نشرها رسوماً كاريكاتورية، اعتبرتها إيران مسيئة للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.
ونشرت المجلة الأربعاء رسوما كاريكاتورية لخامنئي، أعلى شخصية سياسية ودينية في إيران، في إطار مسابقة أقامتها دعما للاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ 16 سبتمبر/أيليول في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني أثناء وجودها بالحجز بسبب عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة.
وقال حزب الله في بيان "نُدين وبشدّة العمل القبيح الذي أقدمت عليه هذه المجلة" التي وصفها بـ"المشؤومة"، داعياً "الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ الإجراءات الحاسمة لمعاقبة القائمين على هذا العمل بسبب اعتدائهم على مقدسات وكرامات أمّة بكاملها".
وأضاف "يجب على الحكومة الفرنسية أن تفصل بين نزاعها السياسي مع إيران وبين السماح لمجلات وقحة مثل شارلي إيبدو بالنيل من مقدسات وكرامات المسلمين ومقاماتهم ورموزهم، وأن لا تكون شريكة في هذه الإساءة إليهم".
ولقيت الرسوم انتقادات لاذعة من طهران التي اعتبرتها "عملاً مهيناً وغير لائق". وأعلنت الخارجية الإيرانية الخميس إغلاق المعهد الفرنسي للبحوث في إيران، وذلك كخطوة "أولى" في سياق الرد على نشر الرسوم، فيما قالت باريس إنها لم تتلق إشعاراً رسمياً بهذه الخطوة.
ونشرت المجلة الأسبوعية الفرنسية الرسوم في عدد خاص إحياء للذكرى السنوية لهجوم على مكاتبها في باريس في السابع من يناير/كانون الثاني 2015، نفذّه مسلّحان مرتبطان بتنظيم القاعدة، ردا على نشرها رسوما كاريكاتورية اعتبرت مسيئة للنبي محمد.
ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 21.9%
ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي ليسجل 21.9% مقارنة بـ6.5 خلال نفس الشهر من العام الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
ويسجل هذا الرقم ارتفاعا قدره 2.1% عن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث وصل معدل التضخم إلى 19.2%.
وأرجعت بيانات المركزي للإحصاء هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الغذاء والسلع في مصر حيث سجلت أسعار المأكولات والمشروبات في مصر ارتفاعا قدره 4% خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول، مقارنة بنوفمبر/ تشرين الثاني.
وتشهد مصر موجة حادة من ارتفاع الأسعار بعد أن خسر الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته أمام الدولار منذ آذار/ مارس الماضي، ليسجل 27.60 جنيها لكل دولار واحد خلال تعاملات الإثنين.
وطرح أكبر بنكين حكوميين مصريين، الأسبوع الماضي، شهادات ادخار يصل عائدها السنوي إلى 25 في المئة وهي أعلى نسبة فائدة في تاريخ البنوك المصرية، وذلك في محاولة لكبح جماح التضخم والسيطرة على السوق السوداء للعملات الأجنبية.