حزب الله يطالب بمعاقبة "شارلي إيبدو" لنشرها رسوما كاريكاتورية للمرشد الأعلى علي خامنئي، وإسرائيل تنقل 70 سجينا فلسطينيا منهم مروان إلى قسم العزل في سجن "نفحة" الصحراوي

نقلت إدارة السجون الإسرائيلية 70 سجيناً فلسطينياً، من بينهم القيادي مروان البرغوثي، إلى قسم العزل في سجن "نفحة" الصحراوي جنوبي إسرائيل.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن وحدات خاصة نفذت عمليات تفتيش وتخريب واسعة لمقتنيات سبعين سجيناً، جرى نقلهم يومي الأحد والإثنين من سجن "هداريم" إلى سجن "نفحة"، وغالبيتهم من المحكومين بالسّجن المؤبد.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن التنقلات بين السجون والأقسام المختلفة ستشمل ألفي سجين، ونقلت عن مسؤول في إدارة السجون قوله إن هذا المخطط وضع قبل تولي ايتمار بن غفير وزارة الأمن القومي.

وبحسب الصحيفة يشمل المخطط العمل على نقل السجناء إلى الأقسام الجديدة التي بنيت في سجن "نفحة"، وسجن "عوفر"، وكذلك في سجن "جلبوع" الذي جُدِدَ ودعم الجزء السفلي منه بالخرسانة، في أعقاب فرار ستة سجناء في أيلول عام 2021.

وكان بن غفير أعلن يوم الجمعة الماضي في تغريدة عبر "تويتر"، أنه زار سجن نفحة بعد بناء زنازين جديدة، "للتأكد من أن الذين قتلوا اليهود لن يحصلوا على ظروف أفضل".

ويبعد سجن نفحة الصحراوي 100 كيلومتر عن مدينة بئر السبع، و200 كيلومتر عن مدينة القدس، ويعد من أشد السجون الإسرائيلية تحصينا.