سقوط عدة جرحى طعنا بسكين في محطة غار دو نور في باريس، والنيابة في مصر تتهم ثلاثة بالتخطيط لسرقة تمثال رمسيس الثاني

أصيب عدة أشخاص بجروح طفيفة بسلاح أبيض الأربعاء في محطة غار دو نور للقطارات في باريس.

وكان شخص قد هاجم عدة أشخاص في المحطة قبل أن تقبض عليه الشرطة.

وقع الحادث بعد السادسة صباحا بتوقيت فرنسا. ولم يتضح بعد سبب الهجوم. وأصيب المهاجم بجروح طفيفة وتلقى العناية من المسعفين في المكان قبل القبض عليه.

وتستقبل محطة غار دو نور رحلات قطار كثيرة من الضواحي ومناطق فرنسية أخرى بالإضافة إلى الرحلات الدولية مثل قطار تاليس بين باريس وبروكسل ويوروستار بين باريس ولندن.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الشرطة قامت بتأمين المنطقة وأن القطارات تعمل بشكل طبيعي الآن. وتعمل هيئة الطوارئ على إحصاء عدد المصابين. وشكر وزير الداخلية الفرنسي القوى الأمنية للاستجابة السريعة.