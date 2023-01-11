سقوط عدة جرحى طعنا بسكين في محطة غار دو نور في باريس، والنيابة في مصر تتهم ثلاثة بالتخطيط لسرقة تمثال رمسيس الثاني

إعادة فتح محطة غار دو نور في باريس بعد حادث طعن أصيب فيه عدة أشخاص
أصيب عدة أشخاص بجروح طفيفة بسلاح أبيض الأربعاء في محطة غار دو نور للقطارات في باريس.
وكان شخص قد هاجم عدة أشخاص في المحطة قبل أن تقبض عليه الشرطة.
وقع الحادث بعد السادسة صباحا بتوقيت فرنسا. ولم يتضح بعد سبب الهجوم. وأصيب المهاجم بجروح طفيفة وتلقى العناية من المسعفين في المكان قبل القبض عليه.
وتستقبل محطة غار دو نور رحلات قطار كثيرة من الضواحي ومناطق فرنسية أخرى بالإضافة إلى الرحلات الدولية مثل قطار تاليس بين باريس وبروكسل ويوروستار بين باريس ولندن.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الشرطة قامت بتأمين المنطقة وأن القطارات تعمل بشكل طبيعي الآن. وتعمل هيئة الطوارئ على إحصاء عدد المصابين. وشكر وزير الداخلية الفرنسي القوى الأمنية للاستجابة السريعة.
تمثال رمسيس: السلطات المصرية توقف محاولة سرقة التمثال وتتهم ثلاثة أشخاص
أمرت النيابة العامة في مصر بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامهم بالشروع في سرقة تمثال أثري للملك رمسيس الثاني في منطقة المحجر الجنوبي في محافظة أسوان.
وذكر بيان النيابة أن التمثال يزن عشرة أطنان ويبلغ طوله حوالي ثلاثة أمتار وعرضه مترا. ً
وكانت الشرطة المصرية قد ألقت القبض على بعض الأشخاص وهم ينقبون عن الآثار بشكل غير شرعي في المنطقة في أقصى جنوب البلاد، وتمت إحالتهم إلي النيابة، وذكر البيان أن الموقع المذكور به أحواض للآثار وتبلغ مساحته 34 فدانا، وتم ضبط المتهمين عند محاولتهم رفع التمثال الضخم للملك رمسيس الثاني من الموقع برافعة كانت بحوزتهم بالإضافة إلى أدوات للحفر والتنقيب.
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إعادة فتح محطة غار دو نور في باريس بعد حادث طعن أصيب فيه عدة أشخاص
أصيب عدة أشخاص بجروح طفيفة بسلاح أبيض الأربعاء في محطة غار دو نور للقطارات في باريس.
وكان شخص قد هاجم عدة أشخاص في المحطة قبل أن تقبض عليه الشرطة.
وقع الحادث بعد السادسة صباحا بتوقيت فرنسا. ولم يتضح بعد سبب الهجوم. وأصيب المهاجم بجروح طفيفة وتلقى العناية من المسعفين في المكان قبل القبض عليه.
وتستقبل محطة غار دو نور رحلات قطار كثيرة من الضواحي ومناطق فرنسية أخرى بالإضافة إلى الرحلات الدولية مثل قطار تاليس بين باريس وبروكسل ويوروستار بين باريس ولندن.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الشرطة قامت بتأمين المنطقة وأن القطارات تعمل بشكل طبيعي الآن. وتعمل هيئة الطوارئ على إحصاء عدد المصابين. وشكر وزير الداخلية الفرنسي القوى الأمنية للاستجابة السريعة.
تمثال رمسيس: السلطات المصرية توقف محاولة سرقة التمثال وتتهم ثلاثة أشخاص
أمرت النيابة العامة في مصر بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامهم بالشروع في سرقة تمثال أثري للملك رمسيس الثاني في منطقة المحجر الجنوبي في محافظة أسوان.
وذكر بيان النيابة أن التمثال يزن عشرة أطنان ويبلغ طوله حوالي ثلاثة أمتار وعرضه مترا. ً
وكانت الشرطة المصرية قد ألقت القبض على بعض الأشخاص وهم ينقبون عن الآثار بشكل غير شرعي في المنطقة في أقصى جنوب البلاد، وتمت إحالتهم إلي النيابة، وذكر البيان أن الموقع المذكور به أحواض للآثار وتبلغ مساحته 34 فدانا، وتم ضبط المتهمين عند محاولتهم رفع التمثال الضخم للملك رمسيس الثاني من الموقع برافعة كانت بحوزتهم بالإضافة إلى أدوات للحفر والتنقيب.