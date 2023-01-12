الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا "حاول تخليص ابنه خلال اعتقاله" وكأس الخليج 25 يبدأ منافسات التأهل لنصف النهائي

تتنافس اليوم منتخبات المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج للتأهل إلى نصف النهائي بين العراق ومنتخبي عمان والسعودية اليوم. بعد خروج منتخب اليمن

وحاز المنتخب السعودي على ثلاث نقاط وعليه الفوز لضمان التأهل.

واستطاعت منتخب سلطنة عمان تحقيق أربع نقاط في مباراته الأولى أمام العراق وفوزه في المباراة الثانية على اليمن.

ويلتقي العراق الذي استطاع ضمان أربع نقاط ويتصدر المجموعة مع اليمن الذي أقصي من المنافسة بعد خسارتين، على ملعب البصرة الدولي. ويحتاج العراق إلى نقطة واحدة للتأهل.