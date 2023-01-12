الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا "حاول تخليص ابنه خلال اعتقاله" وكأس الخليج 25 يبدأ منافسات التأهل لنصف النهائي

تتنافس اليوم منتخبات المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج للتأهل إلى نصف النهائي بين العراق ومنتخبي عمان والسعودية اليوم. بعد خروج منتخب اليمن
وحاز المنتخب السعودي على ثلاث نقاط وعليه الفوز لضمان التأهل.
واستطاعت منتخب سلطنة عمان تحقيق أربع نقاط في مباراته الأولى أمام العراق وفوزه في المباراة الثانية على اليمن.
ويلتقي العراق الذي استطاع ضمان أربع نقاط ويتصدر المجموعة مع اليمن الذي أقصي من المنافسة بعد خسارتين، على ملعب البصرة الدولي.
ويحتاج العراق إلى نقطة واحدة للتأهل.
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الضفة الغربية: القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا "أثناء محاولته تخليص ابنه منها"
اقتحمت قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي بحسب مصادر محلية مخيم قلنديا شمالي مدينة القدس فجر اليوم ونفذت حملة اعتقالات واسعة، قتل خلالها رجل فلسطيني إثر إصابته برصاصة في الصدر أطلقها جنود إسرائيليون عليه.
وقتل سمير أصلان بحسب الإعلام المحلي خلال مناوشة مع جنود إسرائيليين حاولوا اعتقال نجله رمزي.
وأصلان هو الفلسطيني الثالث الذي يقتل برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية خلال أقل من 24 ساعة. فقد قتل مساء الأربعاء شاب فلسطيني برصاص إسرائيلي بلباس مدني زعم أن الشاب طعن إسرائيليا في جنوب الضفة الغربية، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب آخر متأثرا بجروح أصيب بها خلال عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين في مدينة نابلس.
وخلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة صباح اليوم أصيب سبعة فلسطينيين واعتقل اثنان آخران وقالت مصادر محلية إن مواجهات عنيفة اندلعت داخل البلدة القديمة في نابلس خلال محاصرة القوات الإسرائيلية لمنزل تخللها تبادل لإطلاق النار.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قوات الجيش اعتقلت 17 "مطلوبًا أمنيًا" في مناطق مختلفة من الضفة.
ويرتفع بذلك عدد من قتلتهم القوات الإسرائيلية منذ بداية العام الحالي، إلى7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال.
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كأس الخليج 25: بدء منافسات التأهل لنصف النهائي
تتنافس اليوم منتخبات المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج للتأهل إلى نصف النهائي بين العراق ومنتخبي عمان والسعودية اليوم. بعد خروج منتخب اليمن
وحاز المنتخب السعودي على ثلاث نقاط وعليه الفوز لضمان التأهل.
واستطاعت منتخب سلطنة عمان تحقيق أربع نقاط في مباراته الأولى أمام العراق وفوزه في المباراة الثانية على اليمن.
ويلتقي العراق الذي استطاع ضمان أربع نقاط ويتصدر المجموعة مع اليمن الذي أقصي من المنافسة بعد خسارتين، على ملعب البصرة الدولي. ويحتاج العراق إلى نقطة واحدة للتأهل.
الضفة الغربية: القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا "أثناء محاولته تخليص ابنه منها"
اقتحمت قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي بحسب مصادر محلية مخيم قلنديا شمالي مدينة القدس فجر اليوم ونفذت حملة اعتقالات واسعة، قتل خلالها رجل فلسطيني إثر إصابته برصاصة في الصدر أطلقها جنود إسرائيليون عليه.
وقتل سمير أصلان بحسب الإعلام المحلي خلال مناوشة مع جنود إسرائيليين حاولوا اعتقال نجله رمزي.
وأصلان هو الفلسطيني الثالث الذي يقتل برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية خلال أقل من 24 ساعة. فقد قتل مساء الأربعاء شاب فلسطيني برصاص إسرائيلي بلباس مدني زعم أن الشاب طعن إسرائيليا في جنوب الضفة الغربية، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب آخر متأثرا بجروح أصيب بها خلال عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين في مدينة نابلس.
وخلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة صباح اليوم أصيب سبعة فلسطينيين واعتقل اثنان آخران وقالت مصادر محلية إن مواجهات عنيفة اندلعت داخل البلدة القديمة في نابلس خلال محاصرة القوات الإسرائيلية لمنزل تخللها تبادل لإطلاق النار. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قوات الجيش اعتقلت 17 "مطلوبًا أمنيًا" في مناطق مختلفة من الضفة.
ويرتفع بذلك عدد من قتلتهم القوات الإسرائيلية منذ بداية العام الحالي، إلى7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال.