الأعاصير المدمرة تضرب جنوب الولايات المتحدة وتنذر بالأسوأ، والذهب يواصل ارتفاعه وسط توقعات بأداء ضعيف للدولار

تابع الذهب ارتفاعه وحقق في تعاملات اليوم الجمعة مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وساعد في ارتفاع الذهب تراجع سعر الدولار مع توقع ارتفاع ضئيل في سعر الفائدة في الولايات المتحدة.

وارتفع الذهب هذا الأسبوع بنسبة 1.8 في المئة. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ووصل إلى أكثر من 1899 دولارا مدعوما بمؤشرات الأداء السيئ للدولار منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

وعاد الذهب لمكانته الجاذبة بصفته الملاذ الآمن للمستثمرين، وارتفع بنسبة 15 في المئة منذ الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني ليصل إلى 1900 دولار تقريبا للأونصة مسجلا أعلى مستوى له منذ إبريل/نيسان 2022.

ورغم أن الذهب هو وسيلة آمنة وسط التضخم لكن أسعار الفائدة المرتفعة تجعل فرصة العوائد المرتفعة مغرية إلى حد بعيد. خاصة أن الاحتفاظ بالذهب لا يدر عوائد مباشرة.