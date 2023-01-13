الأعاصير المدمرة تضرب جنوب الولايات المتحدة وتنذر بالأسوأ، والذهب يواصل ارتفاعه وسط توقعات بأداء ضعيف للدولار

تابع الذهب ارتفاعه وحقق في تعاملات اليوم الجمعة مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي. وساعد في ارتفاع الذهب تراجع سعر الدولار مع توقع ارتفاع ضئيل في سعر الفائدة في الولايات المتحدة. وارتفع الذهب هذا الأسبوع بنسبة 1.8 في المئة. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ووصل إلى أكثر من 1899 دولارا مدعوما بمؤشرات الأداء السيئ للدولار منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. وعاد الذهب لمكانته الجاذبة بصفته الملاذ الآمن للمستثمرين، وارتفع بنسبة 15 في المئة منذ الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني ليصل إلى 1900 دولار تقريبا للأونصة مسجلا أعلى مستوى له منذ إبريل/نيسان 2022. ورغم أن الذهب هو وسيلة آمنة وسط التضخم لكن أسعار الفائدة المرتفعة تجعل فرصة العوائد المرتفعة مغرية إلى حد بعيد. خاصة أن الاحتفاظ بالذهب لا يدر عوائد مباشرة.
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سعر الذهب يواصل ارتفاعه وسط توقعات بأداء ضعيف للدولار
تابع الذهب ارتفاعه وحقق في تعاملات اليوم الجمعة مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.
وساعد في ارتفاع الذهب تراجع سعر الدولار مع توقع ارتفاع ضئيل في سعر الفائدة في الولايات المتحدة.
وارتفع الذهب هذا الأسبوع بنسبة 1.8 في المئة. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ووصل إلى أكثر من 1899 دولارا مدعوما بمؤشرات الأداء السيئ للدولار منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
وعاد الذهب لمكانته الجاذبة بصفته الملاذ الآمن للمستثمرين، وارتفع بنسبة 15 في المئة منذ الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني ليصل إلى 1900 دولار تقريبا للأونصة مسجلا أعلى مستوى له منذ إبريل/نيسان 2022.
ورغم أن الذهب هو وسيلة آمنة وسط التضخم لكن أسعار الفائدة المرتفعة تجعل فرصة العوائد المرتفعة مغرية إلى حد بعيد. خاصة أن الاحتفاظ بالذهب لا يدر عوائد مباشرة.
إعصار ألاباما الأمريكية يدمر مئات المنازل ويقتل 6 أشخاص حتى الآن
ضرب أكثر من ثلاثين إعصارا جنوب الولايات المتحدة مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل في ولاية ألاباما.
وقال مسؤولون إنهم ما زالوا يبحثون عن جثث في المباني المدمرة.
وتضرر أكثر من 150 ألف شخص في جميع أنحاء المنطقة وقضوا ليلتهم بدون كهرباء. ويتوقع طقس أكثر قسوة في الأيام المقبلة.
ومنع حظر التجول في مدينة سيلما في ألاباما بعد أن دمر الإعصار المنازل والمباني، وأغلقت الطرق بسبب السيارات المتناثرة في الشوارع.
وأعلنت حالة الطوارئ في ألاباما وجورجيا.
وضربت العواصف ولاية جورجيا، ومنطقة دالاس حيث دمرت أسطح المنازل وطلب من السكان عدم التجول في الشوارع والابتعاد عن خطوط الكهرباء التي تقطعت بسبب الرياح العنيفة.