القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيين خلال عملية عسكرية في جنين، ومئات الآلاف في ولاية كاليفورنيا مهددون بفيضانات قاتلة

سمع دوي انفجارات عدة صباح السبت في كييف، بينما يلف الغموض مصير مدينة سوليدار الواقعة في شرق البلاد.

أكدت روسيا سيطرتها عليها ونفت أوكرانيا هذه المعلومات.

وحذر رئيس بلدية العاصمة كييف فيتالي كليتشكو عقب الانفجارات السكان وناشدهم البقاء في الملاجئ.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أمس إن القتال من أجل سوليدار مستمر، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

وذكرت المصادر الروسية أن الوحدات الروسية تطوّق مدينة أرتيموفسك عقب السيطرة على سوليدار شبه الكاملة.

وأقرت نائبة وزير الدفاع الأوكراني بصعوبة المرحلة الحالية من الحرب، ووصفت الهجوم الروسي بالمكثف.

وشكك خبراء في الولايات المتحدة بقدرة موسكو على فرض سيطرتها على خطوط الاتصال الأرضية الأوكرانية المهمة باتجاه باخموت التي تستعر فيها وحولها المعارك منذ أشهر.

ودعت كييف حلفاءها الغربيين مرة أخرى إلى تزويدها بمزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة. وقالت أوكرانيا الجمعة إنها أصبحت عضوا "بحكم الأمر الواقع" في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأعلن الحلف الجمعة نشر طائرات استطلاع من طراز أواكس في رومانيا لدعم عمليات مراقبة النشاط العسكري الروسي.