القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيين خلال عملية عسكرية في جنين، ومئات الآلاف في ولاية كاليفورنيا مهددون بفيضانات قاتلة

الحرب في أوكرانيا: دوي انفجارات في كييف والقوات الروسية بعد "سوليدار تستعد لمحاصرة باخموت"
سمع دوي انفجارات عدة صباح السبت في كييف، بينما يلف الغموض مصير مدينة سوليدار الواقعة في شرق البلاد.
أكدت روسيا سيطرتها عليها ونفت أوكرانيا هذه المعلومات.
وحذر رئيس بلدية العاصمة كييف فيتالي كليتشكو عقب الانفجارات السكان وناشدهم البقاء في الملاجئ.
وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أمس إن القتال من أجل سوليدار مستمر، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.
وذكرت المصادر الروسية أن الوحدات الروسية تطوّق مدينة أرتيموفسك عقب السيطرة على سوليدار شبه الكاملة.
وأقرت نائبة وزير الدفاع الأوكراني بصعوبة المرحلة الحالية من الحرب، ووصفت الهجوم الروسي بالمكثف.
وشكك خبراء في الولايات المتحدة بقدرة موسكو على فرض سيطرتها على خطوط الاتصال الأرضية الأوكرانية المهمة باتجاه باخموت التي تستعر فيها وحولها المعارك منذ أشهر.
ودعت كييف حلفاءها الغربيين مرة أخرى إلى تزويدها بمزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة. وقالت أوكرانيا الجمعة إنها أصبحت عضوا "بحكم الأمر الواقع" في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وأعلن الحلف الجمعة نشر طائرات استطلاع من طراز أواكس في رومانيا لدعم عمليات مراقبة النشاط العسكري الروسي.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
فيضانات كاليفورنيا القاتلة تهدد مئات الآلاف في الولاية الأمريكية
حذر خبراء الأرصاد الجوية الجمعة من أن وسط كاليفورنيا معرض لخطر فيضانات فادحة، إذ ضربت عاصفة هي الثامنة على التوالي الولاية الأمريكية وأصبحت التربة في المنطقة غير قادرة على امتصاص المزيد من الأمطار.
والولاية من أكثر المناطق اكتظاظًا بالسكان في الولايات المتحدة، وهطلت عليها الأمطار الغزيرة لمدة ثلاثة أسابيع بدون انقطاع ووصلت إلى معدلات لم يشهدها تاريخ الولاية.
وقتل في سلسلة العواصف التي ضربت المنطقة 19 شخصًا على الأقل، بسبب فيضانات وانهيارات أرضية وانقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي وتساقط أشجار.
وأثار توقع منخفض جوي جديد في كاليفورنيا قلق السلطات في الولاية. إذ يمكن أن تعزل الأمطار شبه جزيرة مونتيري عن العالم بسبب ارتفاع الأمواج، وقد تغرق مدن عديدة بالأمطار من بينها مدينة ساليناس البالغ عدد سكانها 160 ألف نسمة.
ويقول الخبراء إن ما يحدث في الولاية له علاقة بالاحتباس الحراري الذي يسبب تكرار شدة وتطرف الظواهر الجوية.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
الضفة الغربية: الجيش الإسرايلي يطلق النار على سيارة في جنين ويقتل من في داخلها
قتلت القوات الإسرائيلية شابيْن فلسطينيين صباح اليوم، في قرية جبع قرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأطلق الجيش الإسرائيلي بحسب الإعلام المحلي الرصاص على السيارة التي كان الشابان عز الدين حمامرة (24 عاما)، وأمجد خليلية (23 عاما) في داخلها بالقرب من نقطة عسكرية قريبة من قرية جبع.
لم يصدر عن الجيش الإسرائيلي أي بيان عن الحادثة بعد، لكن الإعلام الإسرائيلي قال إن "سيارة مسرعة أطلقت النار باتجاه قوة عسكرية تابعة لجيش الدفاع خلال "نشاط اعتيادي" في منطقة جنين، وردت القوة بالمثل فقتلت الشابين"
وتوفي أيضا الشاب يزن الجعبري (19 عاما) من اليامون غرب جنين متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام القوات الإسرائيلية بلدة كفر دان غرب جنين منذ أسبوع تقريبا،
ويرفع هذا عدد الفلسطينيين الذين قتلوا خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمناطق الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 12 شابا فلسطينيا بينهم ثلاثة أطفال.
وهذا يضاف إلى 224 فلسطينيا قتلوا برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، في 2022، بينهم 59 من محافظة جنين.
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الحرب في أوكرانيا: دوي انفجارات في كييف والقوات الروسية بعد "سوليدار تستعد لمحاصرة باخموت"
سمع دوي انفجارات عدة صباح السبت في كييف، بينما يلف الغموض مصير مدينة سوليدار الواقعة في شرق البلاد.
أكدت روسيا سيطرتها عليها ونفت أوكرانيا هذه المعلومات.
وحذر رئيس بلدية العاصمة كييف فيتالي كليتشكو عقب الانفجارات السكان وناشدهم البقاء في الملاجئ.
وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أمس إن القتال من أجل سوليدار مستمر، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.
وذكرت المصادر الروسية أن الوحدات الروسية تطوّق مدينة أرتيموفسك عقب السيطرة على سوليدار شبه الكاملة.
وأقرت نائبة وزير الدفاع الأوكراني بصعوبة المرحلة الحالية من الحرب، ووصفت الهجوم الروسي بالمكثف.
وشكك خبراء في الولايات المتحدة بقدرة موسكو على فرض سيطرتها على خطوط الاتصال الأرضية الأوكرانية المهمة باتجاه باخموت التي تستعر فيها وحولها المعارك منذ أشهر.
ودعت كييف حلفاءها الغربيين مرة أخرى إلى تزويدها بمزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة. وقالت أوكرانيا الجمعة إنها أصبحت عضوا "بحكم الأمر الواقع" في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وأعلن الحلف الجمعة نشر طائرات استطلاع من طراز أواكس في رومانيا لدعم عمليات مراقبة النشاط العسكري الروسي.
فيضانات كاليفورنيا القاتلة تهدد مئات الآلاف في الولاية الأمريكية
حذر خبراء الأرصاد الجوية الجمعة من أن وسط كاليفورنيا معرض لخطر فيضانات فادحة، إذ ضربت عاصفة هي الثامنة على التوالي الولاية الأمريكية وأصبحت التربة في المنطقة غير قادرة على امتصاص المزيد من الأمطار.
والولاية من أكثر المناطق اكتظاظًا بالسكان في الولايات المتحدة، وهطلت عليها الأمطار الغزيرة لمدة ثلاثة أسابيع بدون انقطاع ووصلت إلى معدلات لم يشهدها تاريخ الولاية.
وقتل في سلسلة العواصف التي ضربت المنطقة 19 شخصًا على الأقل، بسبب فيضانات وانهيارات أرضية وانقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي وتساقط أشجار.
وأثار توقع منخفض جوي جديد في كاليفورنيا قلق السلطات في الولاية. إذ يمكن أن تعزل الأمطار شبه جزيرة مونتيري عن العالم بسبب ارتفاع الأمواج، وقد تغرق مدن عديدة بالأمطار من بينها مدينة ساليناس البالغ عدد سكانها 160 ألف نسمة.
ويقول الخبراء إن ما يحدث في الولاية له علاقة بالاحتباس الحراري الذي يسبب تكرار شدة وتطرف الظواهر الجوية.
الضفة الغربية: الجيش الإسرايلي يطلق النار على سيارة في جنين ويقتل من في داخلها
قتلت القوات الإسرائيلية شابيْن فلسطينيين صباح اليوم، في قرية جبع قرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأطلق الجيش الإسرائيلي بحسب الإعلام المحلي الرصاص على السيارة التي كان الشابان عز الدين حمامرة (24 عاما)، وأمجد خليلية (23 عاما) في داخلها بالقرب من نقطة عسكرية قريبة من قرية جبع.
لم يصدر عن الجيش الإسرائيلي أي بيان عن الحادثة بعد، لكن الإعلام الإسرائيلي قال إن "سيارة مسرعة أطلقت النار باتجاه قوة عسكرية تابعة لجيش الدفاع خلال "نشاط اعتيادي" في منطقة جنين، وردت القوة بالمثل فقتلت الشابين"
وتوفي أيضا الشاب يزن الجعبري (19 عاما) من اليامون غرب جنين متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام القوات الإسرائيلية بلدة كفر دان غرب جنين منذ أسبوع تقريبا، ويرفع هذا عدد الفلسطينيين الذين قتلوا خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمناطق الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 12 شابا فلسطينيا بينهم ثلاثة أطفال.
وهذا يضاف إلى 224 فلسطينيا قتلوا برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، في 2022، بينهم 59 من محافظة جنين.