جو بايدن يعلن حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا و25 مليون شخص يواجهون أعنف العواصف

أطلقت القوات الإسرائيلية النار على فلسطيني بزعم محاولة طعن قرب سلواد في رام الله في الضفة الغربية المحتلة. وأصيب أحمد كحلة البالغ من العمر 45 عاما صباح اليوم بجروح خطيرة أدت إلى مقتله.

وتشير التقديرات الأولية بحسب الإعلام الإسرائيلي إلى أن "إطلاق النار على الفلسطيني حدث أثناء رشق قوة إسرائيلية عسكرية بالحجارة من قبل فلسطينيين، وادعت أن أحدهم ترجل من سيارة واقترب من الجنود، لكنهم أطلقوا النار عليه.

وبحسب شهود عيان، فإن الرجل الفلسطيني احتج على إطلاق جنود القوة العسكرية قنبلة صوت باتجاه سيارته، فأطلق عليه الجنود وابلا من الرصاص.

وقتل على يد الجيش الإسرائيلي منذ بداية العام الحالي، 13 فلسطينيا في الضفة الغربية بينهم 3 أطفال.