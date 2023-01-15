جو بايدن يعلن حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا و25 مليون شخص يواجهون أعنف العواصف

الضفة الغربية: الجيش الإٍسرائيلي يقتل فلسطينيا في رام الله
أطلقت القوات الإسرائيلية النار على فلسطيني بزعم محاولة طعن قرب سلواد في رام الله في الضفة الغربية المحتلة.
وأصيب أحمد كحلة البالغ من العمر 45 عاما صباح اليوم بجروح خطيرة أدت إلى مقتله.
وتشير التقديرات الأولية بحسب الإعلام الإسرائيلي إلى أن "إطلاق النار على الفلسطيني حدث أثناء رشق قوة إسرائيلية عسكرية بالحجارة من قبل فلسطينيين، وادعت أن أحدهم ترجل من سيارة واقترب من الجنود، لكنهم أطلقوا النار عليه.
وبحسب شهود عيان، فإن الرجل الفلسطيني احتج على إطلاق جنود القوة العسكرية قنبلة صوت باتجاه سيارته، فأطلق عليه الجنود وابلا من الرصاص.
وقتل على يد الجيش الإسرائيلي منذ بداية العام الحالي، 13 فلسطينيا في الضفة الغربية بينهم 3 أطفال.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
جو بايدن يعلن حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا التي تستعد للمزيد من العواصف المميتة
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا وأمر بإرسال مساعدات فيدرالية إلى الولاية الأمريكية التي تواجه عاصفة مميتة ومدمرة.
ولا يزال حوالي 25 مليونًا من السكان مهددين بالفيضانات إذ تتحرك سلسلة من العواصف بشكل مطرد نحو الجنوب.
وتقول السلطات إن نحو30 ألف شخص أمروا بإخلاء منازلهم خاصة في المناطق الساحلية من شمال ووسط كاليفورنيا، إذ غمرت المياه مناطق عديدة من الولاية.
واضطرت فرق الإنقاذ في سان لويس أوبيسبو إلى إيقاف البحث عن طفل يبلغ من العمر خمس سنوات جرفته الفيضانات قبل ستة أيام.
وتسببت سلسلة العواصف والفيضانات في مقتل 19 شخصًا في الولاية منذ أواخر الشهر الماضي. وضربت العواصف منذ يوم السبت الولاية مصحوبة بأمطار وثلوج ورياح قوية.
وأحدثت موجة العواصف والفيضانات المستمرة منذ أسابيع فوضى في جميع أنحاء الولاية. إذ تعرضت لظاهرة العواصف المصحوبة بمياه هائلة تسببت بانهيارات في التربة وفيضانات عنيفة.
وتعطلت الكهرباء عن 24000 منزل منذ يوم أمس وسقط في أيام نصف متوسط هطول الأمطار السنوي، بالإضافة إلى الثلوج التي غطت الجبال وفاق ارتفاعها 4.5 أمتار
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الضفة الغربية: الجيش الإٍسرائيلي يقتل فلسطينيا في رام الله
أطلقت القوات الإسرائيلية النار على فلسطيني بزعم محاولة طعن قرب سلواد في رام الله في الضفة الغربية المحتلة. وأصيب أحمد كحلة البالغ من العمر 45 عاما صباح اليوم بجروح خطيرة أدت إلى مقتله.
وتشير التقديرات الأولية بحسب الإعلام الإسرائيلي إلى أن "إطلاق النار على الفلسطيني حدث أثناء رشق قوة إسرائيلية عسكرية بالحجارة من قبل فلسطينيين، وادعت أن أحدهم ترجل من سيارة واقترب من الجنود، لكنهم أطلقوا النار عليه.
وبحسب شهود عيان، فإن الرجل الفلسطيني احتج على إطلاق جنود القوة العسكرية قنبلة صوت باتجاه سيارته، فأطلق عليه الجنود وابلا من الرصاص.
وقتل على يد الجيش الإسرائيلي منذ بداية العام الحالي، 13 فلسطينيا في الضفة الغربية بينهم 3 أطفال.
جو بايدن يعلن حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا التي تستعد للمزيد من العواصف المميتة
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا وأمر بإرسال مساعدات فيدرالية إلى الولاية الأمريكية التي تواجه عاصفة مميتة ومدمرة.
ولا يزال حوالي 25 مليونًا من السكان مهددين بالفيضانات إذ تتحرك سلسلة من العواصف بشكل مطرد نحو الجنوب.
وتقول السلطات إن نحو30 ألف شخص أمروا بإخلاء منازلهم خاصة في المناطق الساحلية من شمال ووسط كاليفورنيا، إذ غمرت المياه مناطق عديدة من الولاية.
واضطرت فرق الإنقاذ في سان لويس أوبيسبو إلى إيقاف البحث عن طفل يبلغ من العمر خمس سنوات جرفته الفيضانات قبل ستة أيام.
وتسببت سلسلة العواصف والفيضانات في مقتل 19 شخصًا في الولاية منذ أواخر الشهر الماضي. وضربت العواصف منذ يوم السبت الولاية مصحوبة بأمطار وثلوج ورياح قوية.
وأحدثت موجة العواصف والفيضانات المستمرة منذ أسابيع فوضى في جميع أنحاء الولاية. إذ تعرضت لظاهرة العواصف المصحوبة بمياه هائلة تسببت بانهيارات في التربة وفيضانات عنيفة.
وتعطلت الكهرباء عن 24000 منزل منذ يوم أمس وسقط في أيام نصف متوسط هطول الأمطار السنوي، بالإضافة إلى الثلوج التي غطت الجبال وفاق ارتفاعها 4.5 أمتار