توقف حركة الملاحة في مضيق البوسفور بعد جنوح سفينة شحن، ووزيرة الدفاع الألمانية تعلن استقالتها

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبريخت أنها تقدمت باستقالتها.
وكانت الوزيرة تتعرض لانتقادات على خلفية المساهمة
التي تقدمها ألمانيا إلى أوكرانيا في الحرب التي تخوضها ضد روسيا.
وتطالب العديد من الدول ألمانيا بتقديم المزيد من المساعدات إلى كييف
تعليق الملاحة في مضيق البوسفور بتركيا بعد جنوح سفينة شحن
تفيد التقارير الواردة
من تركيا بأن حركة المرور في مضيق البوسفور قد توقفت بسبب جنوح سفينة شحن كانت
قادمة من أوكرانيا.
وبحسب وكالة الأناضول
الرسمية التركية فإن السفينة تحمل اسم "أم كيه كيه 1" ويبلغ طولها 142
مترا
ويتمتع مضيق البوسفور
بأهمية استراتيجية كبيرة إذ تمر عبره السفر القادمة من البحر الأسود أو المتوجه
إليه
ReutersCopyright: Reuters
لبنانيون يدلون بشهاداتهم أمام محققين أوروبيين في قضايا فساد مالي دولية
من المفترض أن يباشر في
قصر العدل في بيروت وفد من المحققين من المانيا وفرنسا ولوكسمبورغ الاستماع
الى شهادات أكثر من عشر شخصيات لبنانية في إطار قضايا تبييض أموال في تلك البلدان.
وبينما أشارت تقارير
محلية إلى إمكانية أن يكون حاكم مصرف لبنان مطلوبا للتحقيق، أكد وزير العدل
اللبناني في وقت سابق أن عمل المحققين الأوروبيين يأتي في إطار التعاون القضائي
بين الدول الموقعة على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأن التحقيقات هي في قضايا مالية في أوروبا تتخذ من أفعال
يشتبه بوقوعها في مصارف لبنان أساسا لها.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
الشرطة المغربية توقف 18 من مشجعي كرة القدم على خلفية أحداث شغب
تفيد التقارير الواردة من المغرب بأن الشرطة أوقفت 18 من مشجعي كرة
القدم، بينهم قاصران، للاشتباه في تورطهم في أحداث شغب خلال مباراة جرت قبل يومين
وبحسب بيان للشرطة المغربية فإن مباراة فريقي الجيش الملكي وأولمبيك
خريبكة شهدت مناوشات تطورت إلى "تراشق
بالحجارة تسببت في إصابة 12 عنصرا من قوات حفظ النظام
بجروح وكدمات".
وانتهت المباراة بهزيمة أولمبيك خريبك أمام ضيفه الجيش الملكي الذي يتصدر الدوري بعد 12
جولة.
وخلال الأشهر الماضية أعلنت الشرطة المغربية عن
عدة توقيفات في حوادث متفرقة لمشجعين يشتبه تورطهم أعمال شغب.
كما شهد الموسم الماضي أعمال شغب متفرقة كانت
أعنفها في العاصمة الرباط منتصف آذار/مارس، عقب مباراة الجيش الملكي والمغرب
الفاسي ضمن منافسات الكأس المحلية (كأس العرش). وأسفرت عن توقيف 160
مشجعا أحيل 70 منهم على المحكمة.
الرئيس الجديد لأركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي يتولى مهام منصبه
تقام اليوم
الاثنين مراسم تغيير رئيس هيئة أركان الجيش الاسرائيلي في مقر مكتب رئيس الوزراء
والتي سيبدأ بعدها هرتسي هاليفي مهامه في المنصب خلفا لرئيس هيئة أركان الجيش
المنتهية ولايته أفيف كوخافي.
وقد تم
اختيار هاليفي من قبل الحكومة السابقة، اذ سيطلب منه في يومه الأول تقوية موقع
الجيش الإسرائيلي وقادته، وسيتم ترقيته الى رتبة جنرال.
وبحسب
وسائل اعلام إسرائيلية، سيواجه هاليفي تحديات أساسية ثلاث، هي الملف النووي
الإيراني وحزب الله والتوتر في الضفة الغربية.
أما على
الصعيد الداخلي فسيواجه التغييرات في الجهاز الأمني والتي تشمل نقل صلاحيات من
الجيش الإسرائيلي الى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
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عاجلوزيرة الدفاع الألمانية تقدم استقالتها
أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبريخت أنها تقدمت باستقالتها.
وكانت الوزيرة تتعرض لانتقادات على خلفية المساهمة التي تقدمها ألمانيا إلى أوكرانيا في الحرب التي تخوضها ضد روسيا.
وتطالب العديد من الدول ألمانيا بتقديم المزيد من المساعدات إلى كييف
تعليق الملاحة في مضيق البوسفور بتركيا بعد جنوح سفينة شحن
تفيد التقارير الواردة من تركيا بأن حركة المرور في مضيق البوسفور قد توقفت بسبب جنوح سفينة شحن كانت قادمة من أوكرانيا.
وبحسب وكالة الأناضول الرسمية التركية فإن السفينة تحمل اسم "أم كيه كيه 1" ويبلغ طولها 142 مترا
ويتمتع مضيق البوسفور بأهمية استراتيجية كبيرة إذ تمر عبره السفر القادمة من البحر الأسود أو المتوجه إليه
لبنانيون يدلون بشهاداتهم أمام محققين أوروبيين في قضايا فساد مالي دولية
من المفترض أن يباشر في قصر العدل في بيروت وفد من المحققين من المانيا وفرنسا ولوكسمبورغ الاستماع الى شهادات أكثر من عشر شخصيات لبنانية في إطار قضايا تبييض أموال في تلك البلدان.
وبينما أشارت تقارير محلية إلى إمكانية أن يكون حاكم مصرف لبنان مطلوبا للتحقيق، أكد وزير العدل اللبناني في وقت سابق أن عمل المحققين الأوروبيين يأتي في إطار التعاون القضائي بين الدول الموقعة على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأن التحقيقات هي في قضايا مالية في أوروبا تتخذ من أفعال يشتبه بوقوعها في مصارف لبنان أساسا لها.
الشرطة المغربية توقف 18 من مشجعي كرة القدم على خلفية أحداث شغب
تفيد التقارير الواردة من المغرب بأن الشرطة أوقفت 18 من مشجعي كرة القدم، بينهم قاصران، للاشتباه في تورطهم في أحداث شغب خلال مباراة جرت قبل يومين
وبحسب بيان للشرطة المغربية فإن مباراة فريقي الجيش الملكي وأولمبيك خريبكة شهدت مناوشات تطورت إلى "تراشق بالحجارة تسببت في إصابة 12 عنصرا من قوات حفظ النظام بجروح وكدمات".
وانتهت المباراة بهزيمة أولمبيك خريبك أمام ضيفه الجيش الملكي الذي يتصدر الدوري بعد 12 جولة.
وخلال الأشهر الماضية أعلنت الشرطة المغربية عن عدة توقيفات في حوادث متفرقة لمشجعين يشتبه تورطهم أعمال شغب.
كما شهد الموسم الماضي أعمال شغب متفرقة كانت أعنفها في العاصمة الرباط منتصف آذار/مارس، عقب مباراة الجيش الملكي والمغرب الفاسي ضمن منافسات الكأس المحلية (كأس العرش). وأسفرت عن توقيف 160 مشجعا أحيل 70 منهم على المحكمة.
الرئيس الجديد لأركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي يتولى مهام منصبه
تقام اليوم الاثنين مراسم تغيير رئيس هيئة أركان الجيش الاسرائيلي في مقر مكتب رئيس الوزراء والتي سيبدأ بعدها هرتسي هاليفي مهامه في المنصب خلفا لرئيس هيئة أركان الجيش المنتهية ولايته أفيف كوخافي.
وقد تم اختيار هاليفي من قبل الحكومة السابقة، اذ سيطلب منه في يومه الأول تقوية موقع الجيش الإسرائيلي وقادته، وسيتم ترقيته الى رتبة جنرال.
وبحسب وسائل اعلام إسرائيلية، سيواجه هاليفي تحديات أساسية ثلاث، هي الملف النووي الإيراني وحزب الله والتوتر في الضفة الغربية.
أما على الصعيد الداخلي فسيواجه التغييرات في الجهاز الأمني والتي تشمل نقل صلاحيات من الجيش الإسرائيلي الى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.