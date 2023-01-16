توقف حركة الملاحة في مضيق البوسفور بعد جنوح سفينة شحن، ووزيرة الدفاع الألمانية تعلن استقالتها

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبريخت أنها تقدمت باستقالتها.

وكانت الوزيرة تتعرض لانتقادات على خلفية المساهمة التي تقدمها ألمانيا إلى أوكرانيا في الحرب التي تخوضها ضد روسيا.

وتطالب العديد من الدول ألمانيا بتقديم المزيد من المساعدات إلى كييف