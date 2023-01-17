دعوات للتظاهر في السودان ضد الأوضاع السياسية والغلاء، ومحاكمة صحفيين فرنسيين في باريس بتهمة محاولة ابتزاز ملك المغرب

أعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن 31 شخصا من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير.

وشملت القائمة الناشط السياسي حسن مصطفى المحبوس احتياطيا منذ عام 2019، والفنان التشكيلي أمير عبد الغني المحبوس احتياطيا منذ أيلول/ سبتمبر 2022. و

بلغ عدد من توسطت اللجنة للإفراج عنهم حتى الآن نحو 1000 شخص، وذلك منذ قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إعادة تفعيلها قبل نحو 9 أشهر.

وغالبا ما يتهم هؤلاء بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وترى المعارضة المصرية أن وتيرة الإفراج عن السجناء بموجب لجنة العفو الرئاسي مازالت بطيئة، وأن أعداد المقبوض عليهم على ذمة قضايا مشابهة تفوق كثيراً أعداد المفرج عنهم بوساطة اللجنة، لكن اللجنة تقول إنها تعمل على ملف كل شخص على حدا، حتى تضمن عدم خروج أي شخص يمثل "تهديدا للأمن القومي المصري".