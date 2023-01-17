دعوات للتظاهر في السودان ضد الأوضاع السياسية والغلاء، ومحاكمة صحفيين فرنسيين في باريس بتهمة محاولة ابتزاز ملك المغرب

لجنة العفو الرئاسي في مصر تعلن الإفراج عن 31 من المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بحرية الرأي
أعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن 31 شخصا من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
وشملت القائمة الناشط السياسي حسن مصطفى المحبوس احتياطيا منذ عام 2019، والفنان التشكيلي أمير عبد الغني المحبوس احتياطيا منذ أيلول/ سبتمبر 2022.
و
بلغ عدد من توسطت اللجنة للإفراج عنهم حتى الآن نحو 1000 شخص، وذلك منذ قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إعادة تفعيلها قبل نحو 9 أشهر.
وغالبا ما يتهم هؤلاء بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وترى المعارضة المصرية أن وتيرة الإفراج عن السجناء بموجب لجنة العفو الرئاسي مازالت بطيئة، وأن أعداد المقبوض عليهم على ذمة قضايا مشابهة تفوق كثيراً أعداد المفرج عنهم بوساطة اللجنة، لكن اللجنة تقول إنها تعمل على ملف كل شخص على حدا، حتى تضمن عدم خروج أي شخص يمثل "تهديدا للأمن القومي المصري".
Getty ImagesCopyright: Getty Images
محاكمة صحفيين فرنسيين في باريس بتهمة محاولة ابتزاز ملك المغرب
مثل صحافيان فرنسيان أمام محكمة في باريس الإثنين للاشتباه بمحاولتهما ابتزاز ملك المغرب في العام 2015.
وينفي إريك لوران و كاترين غراسييه، الذين نشرا سويا كتابا عن الملك محمد السادس في 2012، التهمة.
كان الكاتبان وقّعا عقد نشر جديد مع دار النشر الفرنسية "لو سوي" Le Seuil لإعداد كتاب عن الموضوع نفسه.
ويزعم محامو الملك أن لوران طلب من ممثل عن الملك أثناء مقابلة في باريس دفع مبالغ مالية مقابل عدم نشر الكتاب الذي قال الصحفي الفرنسي إنه يحتوي اتهامات باختلاس أموال تشمل شركات عامّة في البلاد.
وأقر الصحفي البالغ من العمر 75 عاما بارتكاب خطأ أخلاقي وليس جريمة، بينما قالت غراسييه إنّ الموفد المغربي "أغواني بعرضه المالي، لقد تورطت ويؤسفني ذلك".
Getty ImagesCopyright: Getty Images
مظاهرات السودان: ناشطون يدعون إلى الاحتجاج ضد الاتفاق السياسي وارتفاع الأسعار
دعت لجان المقاومة في السودان إلي
مظاهرات احتجاجية جديدة اليوم لرفض الاتفاق السياسي وتنديدا لغلاء المعيشة.
وطالبت المتظاهرين بالتوجه إلي القصر
الجمهوري بوسط الخرطوم وتجنب الاحتكاك مع القوات الأمن واستبقت السلطات الأمنية
الاحتجاجات واغلقت جسرا رئيسيا يربط مدينة بحري بوسط الخرطوم.
تأتي دعوات التظاهر بعد يوم من تأكيدات رئيس
مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بأن الاتفاق الإطاري الموقع مع القوي المدنية
كفيل بتحقيق الاستقرار السياسي.
كما تأتي دعوة لجان المقاومة بعد أيام من بدء
المرحلة النهائية من العملية السياسية والتي تمهد الطريق للاتفاق النهائي. ووقع
قادة الجيش وقوي المعارضة الرئيسية اتفاقا اطاريا في ديسمبر كانون أول الماضي من
شأنه أن يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية. وينص الاتفاق على تشكيل حكومة مدنية
يرأسها رئيس وزراء بصلاحيات واسعة بالإضافة الي مجلس للسيادة برئاسة مدنية.
الاتفاق الإطاري نص أيضا على تشكيل
مجلس للأمن والدفاعبرئاسة رئيس الوزراء
وعضوية عدد من الوزراء وطبقا لبنود الاتفاق فان الفترة الانتقالية مدتها عامان
تعقبها انتخابات حرة ونزيهة وتشاركفيها
كل القوي السياسية.
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لجنة العفو الرئاسي في مصر تعلن الإفراج عن 31 من المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بحرية الرأي
أعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن 31 شخصا من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
وشملت القائمة الناشط السياسي حسن مصطفى المحبوس احتياطيا منذ عام 2019، والفنان التشكيلي أمير عبد الغني المحبوس احتياطيا منذ أيلول/ سبتمبر 2022. و
بلغ عدد من توسطت اللجنة للإفراج عنهم حتى الآن نحو 1000 شخص، وذلك منذ قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إعادة تفعيلها قبل نحو 9 أشهر.
وغالبا ما يتهم هؤلاء بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وترى المعارضة المصرية أن وتيرة الإفراج عن السجناء بموجب لجنة العفو الرئاسي مازالت بطيئة، وأن أعداد المقبوض عليهم على ذمة قضايا مشابهة تفوق كثيراً أعداد المفرج عنهم بوساطة اللجنة، لكن اللجنة تقول إنها تعمل على ملف كل شخص على حدا، حتى تضمن عدم خروج أي شخص يمثل "تهديدا للأمن القومي المصري".
محاكمة صحفيين فرنسيين في باريس بتهمة محاولة ابتزاز ملك المغرب
مثل صحافيان فرنسيان أمام محكمة في باريس الإثنين للاشتباه بمحاولتهما ابتزاز ملك المغرب في العام 2015.
وينفي إريك لوران و كاترين غراسييه، الذين نشرا سويا كتابا عن الملك محمد السادس في 2012، التهمة.
كان الكاتبان وقّعا عقد نشر جديد مع دار النشر الفرنسية "لو سوي" Le Seuil لإعداد كتاب عن الموضوع نفسه.
ويزعم محامو الملك أن لوران طلب من ممثل عن الملك أثناء مقابلة في باريس دفع مبالغ مالية مقابل عدم نشر الكتاب الذي قال الصحفي الفرنسي إنه يحتوي اتهامات باختلاس أموال تشمل شركات عامّة في البلاد.
وأقر الصحفي البالغ من العمر 75 عاما بارتكاب خطأ أخلاقي وليس جريمة، بينما قالت غراسييه إنّ الموفد المغربي "أغواني بعرضه المالي، لقد تورطت ويؤسفني ذلك".
مظاهرات السودان: ناشطون يدعون إلى الاحتجاج ضد الاتفاق السياسي وارتفاع الأسعار
دعت لجان المقاومة في السودان إلي مظاهرات احتجاجية جديدة اليوم لرفض الاتفاق السياسي وتنديدا لغلاء المعيشة.
وطالبت المتظاهرين بالتوجه إلي القصر الجمهوري بوسط الخرطوم وتجنب الاحتكاك مع القوات الأمن واستبقت السلطات الأمنية الاحتجاجات واغلقت جسرا رئيسيا يربط مدينة بحري بوسط الخرطوم.
تأتي دعوات التظاهر بعد يوم من تأكيدات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بأن الاتفاق الإطاري الموقع مع القوي المدنية كفيل بتحقيق الاستقرار السياسي.
كما تأتي دعوة لجان المقاومة بعد أيام من بدء المرحلة النهائية من العملية السياسية والتي تمهد الطريق للاتفاق النهائي. ووقع قادة الجيش وقوي المعارضة الرئيسية اتفاقا اطاريا في ديسمبر كانون أول الماضي من شأنه أن يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية. وينص الاتفاق على تشكيل حكومة مدنية يرأسها رئيس وزراء بصلاحيات واسعة بالإضافة الي مجلس للسيادة برئاسة مدنية.
الاتفاق الإطاري نص أيضا على تشكيل مجلس للأمن والدفاعبرئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء وطبقا لبنود الاتفاق فان الفترة الانتقالية مدتها عامان تعقبها انتخابات حرة ونزيهة وتشاركفيها كل القوي السياسية.