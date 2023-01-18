قمة خليجية في الإمارات بمشاركة السيسي وملك الأردن، وتحذيرات من موجات تسونامي خطرة في إندونيسيا

تستضيف
العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم قمة يشارك فيها قادة من دول الخليج
بجانب العاهل الأردني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وبحسب
وسائل الإعلام الرسمية فإن قائمة المشاركين تضم سلطان عمان هيثم بن طارق وأمير قطر
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
وبحسب
وكالة الأنباء الإماراتية فإن "اللقاء الأخوي" سيبحث "جوانب التعاون والتنسيق المشترك التي تخدم
الاستقرار والازدهار في المنطقة".
وتأتي هذه
القمة بعد يوم من قمة فلسطينية أردنية مصرية، عقدت في القاهرة أمس الثلاثاء، حذر
فيها قادة الدول الثلاث من خطورة استمرار ما وصفوه بغياب الأفق السياسي بالنسبة
للقضية الفلسطينية، وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار الإقليميين.
ReutersCopyright: Reuters
زلزال بقوة 7.2 يضرب إندونيسيا وتحذيرات من احتمال حدوث موجات توسونامي خطرة
ضرب
زلزال بقوة 7,2 درجة قرب جزر مالوكو بشرق
إندونيسيا الأربعاء، وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي، ما أدّى إلى إطلاق
تحذير من حدوث تسونامي في المنطقة.
ويقع مركز الزلزال على بُعد 150
كيلومترًا شمال غرب جزيرة هالماهيرا بشرق إندونيسيا وعلى عمق 60
كيلومترًا، بحسب المعهد الأميركي.
وتحدّث مركز التحذير من التسونامي في المحيط
الهادئ التابع لمصلحة الأرصاد الجوية في هاواي عن "احتمال حدوث موجات تسونامي
خطرة" على بعد 300 كيلومتر من مركز الزلزال.
تحطم مروحية في كييف يودي بحياة 16 شخصا من بينهم وزير الداخلية الأوكراني
أعلنت
الشرطة الأوكرانية مقتل 16 شخصا، من بينهم وزير الداخلية وطفلان، جراء تحطم مروحية
قرب روضة أطفال في ضاحية بالعاصمة كييف.
ويعتقد أن الوزير دنيز موناستيرسكي كان على متن المروحية مع 8 أشخاص
أخرين
وقالت
الشرطة في بيان "لدينا معلومات عن 16 قتيلًا بينهم
طفلان".
وأشارت
أيضًا في بيانها إلى مقتل وزير الداخلية ومساعده الأول ومسؤول كبير آخر كانوا على
متن المروحية.
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قمة خليجية في الإمارات بمشاركة السيسي وملك الأردن
تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم قمة يشارك فيها قادة من دول الخليج بجانب العاهل الأردني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وبحسب وسائل الإعلام الرسمية فإن قائمة المشاركين تضم سلطان عمان هيثم بن طارق وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية فإن "اللقاء الأخوي" سيبحث "جوانب التعاون والتنسيق المشترك التي تخدم الاستقرار والازدهار في المنطقة".
وتأتي هذه القمة بعد يوم من قمة فلسطينية أردنية مصرية، عقدت في القاهرة أمس الثلاثاء، حذر فيها قادة الدول الثلاث من خطورة استمرار ما وصفوه بغياب الأفق السياسي بالنسبة للقضية الفلسطينية، وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار الإقليميين.
زلزال بقوة 7.2 يضرب إندونيسيا وتحذيرات من احتمال حدوث موجات توسونامي خطرة
ضرب زلزال بقوة 7,2 درجة قرب جزر مالوكو بشرق إندونيسيا الأربعاء، وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي، ما أدّى إلى إطلاق تحذير من حدوث تسونامي في المنطقة.
ويقع مركز الزلزال على بُعد 150 كيلومترًا شمال غرب جزيرة هالماهيرا بشرق إندونيسيا وعلى عمق 60 كيلومترًا، بحسب المعهد الأميركي.
وتحدّث مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ التابع لمصلحة الأرصاد الجوية في هاواي عن "احتمال حدوث موجات تسونامي خطرة" على بعد 300 كيلومتر من مركز الزلزال.
تحطم مروحية في كييف يودي بحياة 16 شخصا من بينهم وزير الداخلية الأوكراني
أعلنت الشرطة الأوكرانية مقتل 16 شخصا، من بينهم وزير الداخلية وطفلان، جراء تحطم مروحية قرب روضة أطفال في ضاحية بالعاصمة كييف.
ويعتقد أن الوزير دنيز موناستيرسكي كان على متن المروحية مع 8 أشخاص أخرين
وقالت الشرطة في بيان "لدينا معلومات عن 16 قتيلًا بينهم طفلان".
وأشارت أيضًا في بيانها إلى مقتل وزير الداخلية ومساعده الأول ومسؤول كبير آخر كانوا على متن المروحية.
ولم تعلن السلطات بعد عن أسباب تحطم المروحية.